Was die Würde des Hohen Hauses verlangt

Überhitzt im Bundestag: Im Juli wütete Michael Schrodi, SPD, gegen die Unionsfraktion und kassierte in der letzten Sitzung vor der Sommerpause ein Ordnungsgeld.

Von Boris Herrmann und Mike Szymanski, Berlin

Da ist er wieder. Am Dienstag um die Mittagszeit tritt unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes der Abgeordnete Michael Schrodi ans Pult. In seiner Partei, der SPD, kennt man ihn als kundigen Finanzexperten, draußen im Land eher wegen eines denkwürdigen Wutausbruchs. Die ganze Woche geht es im Parlament um den Bundeshaushalt für 2024, um dreistellige Milliardenbeträge also. Für Schrodi geht es aber noch um mehr.