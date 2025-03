Union und SPD wollen die Verfassung ändern. Verteidigungsausgaben sollen teilweise von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Und es soll ein schuldenfinanziertes Sondervermögen für die Infrastruktur eingerichtet werden. Allein die Summe, um die es geht, ist aufsehenerregend – bis zu einer Billion Euro. Die Sitzung ist aber auch wegen der Umstände außergewöhnlich. Denn obwohl der nächste Bundestag bereits vor zweieinhalb Wochen gewählt wurde, tritt der bisherige noch einmal zusammen. Eben zu seiner 213. Sitzung. Weil im neuen Bundestag AfD und Linke gemeinsam über eine Sperrminorität bei Verfassungsänderungen verfügen, soll es der bisherige richten. Finden zumindest Union und SPD. Um was geht es an diesem Donnerstag im Detail?

Was wollen Union und SPD genau im Grundgesetz ändern?

Es geht den möglichen künftigen Koalitionären gleich um drei wesentliche Änderungen. Zum einen soll ein neuer Artikel 143h im Grundgesetz den Bund ermächtigen, ein Sondervermögen „für Investitionen in die Infrastruktur mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro“ zu errichten. Davon sollen 100 Milliarden Euro an die Bundesländer und Kommunen gehen. Außerdem sollen Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht mehr unter die Schuldenbremse fallen. Drittens sollen die Bundesländer künftig – wie derzeit schon der Bund – jährlich bis zu 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung an neuen Schulden aufnehmen dürfen. Um die letzten beiden Punkte zu ermöglichen, wollen Union und SPD Artikel 109 und Artikel 115 des Grundgesetzes ändern.

Stehen in der Sitzung auch noch andere Gesetzentwürfe zur Debatte?

Ja, und zwar gleich zwei. Sowohl die Grünen-Fraktion als auch die FDP-Fraktion – im bisherigen Bundestag gibt es ja noch eine – haben eigene Gesetzentwürfe eingebracht. Beide Fraktionen wollen den künftigen Koalitionären keinen Freibrief erteilen, bis zu 500 Milliarden Euro mittels eines Sondervermögens für die Infrastruktur ausgeben zu können.

Was steht im Vorschlag der Grünen?

Die Grünen wollen, dass nur die Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht mehr unter die Schuldenbremse fallen. Und sie fassen den Verteidigungsbegriff weiter. Sie sprechen von „Ausgaben für Gesamtverteidigung und für die Erfüllung sicherheitspolitischer Aufgaben“ und einem „umfassenden, breiten und integrierten Sicherheitsbegriff“, der nötig sei. Dazu gehören für die Grünen auch „der Ausbau nachrichtendienstlicher Fähigkeiten, die Unterstützung für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten, Maßnahmen der Auslandshilfe im Krisenfall, die Stärkung internationaler Organisationen zur Friedenssicherung und der Schutz der Zivilbevölkerung“. Den „Schutz der informationstechnischen Systeme und der Infrastruktur“ zählen sie hier ebenfalls dazu,

Was schlägt die FDP vor?

Mit ihrem Gesetzentwurf will die FDP den Bund „zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit“ ermächtigen, das bestehende Sondervermögen Bundeswehr um zusätzliche Kreditermächtigungen von bis zu 200 Milliarden Euro zu einem Verteidigungsfonds für Deutschland zu erweitern. Dieses erweiterte Sondervermögen soll vom Haushaltsjahr 2025 an nur unter der Bedingung genutzt werden dürfen, dass im jeweiligen Haushaltsjahr ohne Geld aus dem Sondervermögen bereits Verteidigungsausgaben in Höhe von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das kreditfinanzierte Sondervermögen ausschließlich zusätzliche, über die zur Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato hinaus erforderliche Verteidigungsausgaben abdeckt. Eine Umwidmung von Verteidigungsausgaben im Kernhaushalt soll so verhindert werden.

Wie geht es weiter?

An diesem Donnerstag wird noch nicht über die Gesetzentwürfe abgestimmt. Sie werden lediglich in erster Lesung beraten. Üblicherweise werden sie dann in den federführenden Bundestagsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen, das ist in diesem Fall der Haushaltsausschuss. Der Ausschuss hat bereits für diesen Donnerstag, 16.30 Uhr, zu einer öffentlichen Anhörung über den Gesetzentwurf von Union und SPD geladen. Dabei werden ein Dutzend Sachverständige ihre Einschätzung abgeben. Unter ihnen sind die Professoren Lars Feld, Thiess Büttner, Christopher Daase, Veronika Grimm und Sina Fontana. Über die Gesetzentwürfe abstimmen soll dann der Bundestag in einer weiteren Sondersitzung am 18. März. In Union und SPD hoffen sie, bis dahin einen Kompromiss mit den Grünen erzielen zu können. Zusammen kommen CDU, CSU, SPD und Grüne auf die für Verfassungsänderungen nötige Zwei-Drittel-Mehrheit.