In dieser Woche beschäftigt sich der Bundestag mit der erleichterten Änderung des Geschlechtseintrags. Britta Haßelmann, Fraktionschefin der Grünen, sieht dies als ein bedeutendes Signal. Das Gesetz werde für viele Menschen im Land nichts ändern, "für wenige aber wird es ihre Lebenswirklichkeit sehr verändern - und das ist wichtig und gut", sagte Haßelmann. Der Bundestag debattiert am Mittwochabend in erster Lesung über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Es soll es ermöglichen, dass man in einem einfachen Verfahren sein Geschlecht und seinen Vornamen festlegen kann.