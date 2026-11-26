Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz (CSU) hat angesichts der angespannten Cybersicherheitslage strengere Vorgaben für die Geräte von Abgeordneten ins Spiel gebracht. „Aus meiner Sicht ist es kein Modell der Zukunft, im Deutschen Bundestag jeden Gerätetyp an Smartphone zuzulassen“, sagte sie im Interview mit SZ Dossier.

Lindholz ist die Vorsitzende der für Digitalisierung zuständigen Kommission des Ältestenrates. Zuletzt waren ein Spam-Angriff auf die E-Mail-Accounts der Linksfraktion und Warnungen vor möglicher Spionagesoftware auf Apple-Geräte öffentlich geworden.

Abgeordnete dürfen selbst entscheiden, welche Geräte sie nutzen. Der Verwaltung bleibt aber Spielraum, was sie in ihre Netze und Anwendungen lässt. Erst kürzlich hat sie nach den Sicherheitswarnungen von Apple konkrete Maßnahmen ergriffen. Die Verwaltung habe ihre technischen Regeln laut Lindholz verschärft und die Abgeordneten aufgefordert, ihre Geräte unverzüglich zu aktualisieren. Weil dies nicht überall geschehen sei, habe sie vorübergehend einer „nennenswerten Anzahl“ von Geräten den Zugang zum Parlamentsnetz gesperrt.

Angesichts der Sicherheitslage müsse die nächste Frage sein, „ob wir nicht doch perspektivisch eine Empfehlung abgeben, dass Abgeordnete ein Diensthandy wie Minister oder Staatssekretäre mit einem eingeschränkten Anwendungsumfang“ gestellt bekommen.