Unter den 630 aktuellen Bundestagsabgeordneten finden sich anteilig mehr Christen als in der gesamten Bevölkerung. So geben 26,1 Prozent an, katholisch zu sein, und 22,7 Prozent evangelisch, wie aus dem am Montag aktualisierten Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestags hervorgeht. In der Gesamtbevölkerung waren zuletzt 23,7 Prozent Katholiken und 21,5 Prozent Protestanten. Sechs Abgeordnete im Bundestag geben an, Muslime zu sein, zwei von der SPD und vier von den Grünen. Vier Abgeordnete geben „sonstige Konfession/Religion“ an.