Nach monatelangen Debatten bekommt Deutschland ab Anfang 2026 einen neuen Wehrdienst. Der Bundestag votierte am Freitag mit den Stimmen von Union und SPD für diesen Dienst, mit dem Zehntausende neue Soldaten und Reservisten gewonnen werden sollen. Hintergrund sind die Spannungen mit Russland. Alle ab 1. Januar 2008 geborenen Männer und Frauen werden dafür angeschrieben und zu ihrer Bereitschaft für einen zunächst freiwilligen Dienst gefragt. Für den neuen Wehrdienst votierten 323 Abgeordnete, 272 stimmen dagegen, es gab eine Enthaltung. Grüne, Linke und AfD lehnten ihn aus unterschiedlichen Gründen ab.