Zwischenbilanz gut ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine: An diesem Donnerstag gibt Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag eine Regierungserklärung ab zur damit verbundenen Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik. Sie steht unter der Überschrift "Ein Jahr Zeitenwende" und wird von 9 Uhr an hier im Livestream zu sehen sein.

Am 27. Februar 2022 - drei Tage nach Kriegsbeginn - hatte Scholz in einer Sondersitzung des Parlaments ein 100-Milliarden-Euro-Programm zur Aufrüstung der Bundeswehr angekündigt. Bereits am Vorabend seiner damaligen Regierungserklärung waren die ersten Waffenlieferungen an die Ukraine für den Abwehrkampf gegen Russland beschlossen worden - ein Tabubruch.

"Wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor", sagte Scholz damals im Bundestag. "Zeitenwende" ist nicht nur zum Wort des Jahres 2022 in Deutschland gekürt worden, sondern inzwischen auch ein feststehender Begriff in der internationalen Sicherheitspolitik.

Im Mittelpunkt der Debatte dürfte am Donnerstag die Frage stehen, ob die Bundesregierung dem Anspruch gerecht wird, der sich aus der von Scholz festgestellten "Zeitenwende" ergibt, und ob sie ihren Ankündigungen auch Taten hat folgen lassen. Das betrifft verschiedene Themen:

Waffen für die Ukraine: Erst waren es Panzerfäuste und Stinger-Raketen, heute sind es Schützen- und Kampfpanzer. Für die Ukraine hat Deutschland inzwischen Militärhilfe im Wert von 2,6 Milliarden Euro für die Ukraine geleistet. In absoluten Zahlen ist das viel. Gemessen an der Wirtschaftskraft reicht es nach einer Statistik des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) allerdings nur für Platz 18 unter den 30 Nato-Staaten.

Sondervermögen unangetastet: Die Opposition kritisiert, dass von den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr noch kein Cent ausgegeben worden ist. "Aus einem Jahr Zeitenwende ist ein Jahr der Zeitenverschwendung geworden", kritisiert zum Beispiel der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt. Das Verteidigungsministerium weist allerdings darauf hin, dass etwa 30 Milliarden Euro bereits verplant seien: "Wir sind an die Regularien und Gesetze gebunden und dürfen erst zahlen, wenn die Leistung erbracht ist."