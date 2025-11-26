Die Idee von Bürgerräten im Bundestag, die die Parlamentsarbeit begleiten, hat es offenbar schwer in Berlin. Die Stabsstelle Bürgerräte wurde aufgelöst, wie die Bundestagsverwaltung auf Anfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland bestätigte. Ein Bundestagssprecher nannte dies einen „gewöhnlichen Vorgang“. Für temporäre Sondergremien werde ein Sekretariat eingerichtet – und wieder aufgelöst, wenn diese Gremien, wie im Fall der Bürgerräte, nicht mehr bestünden. Im vergangenen Jahr hatte ein vom Bundestag ins Leben gerufener erster Bürgerrat Empfehlungen zu Ernährungsfragen erarbeitet. Die 160 Teilnehmer waren bei einer „Bürgerlotterie“ ermittelt worden. Im Koalitionsvertrag steht, dass solche Gremien weiter gefördert werden sollen, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sieht die Idee kritisch.