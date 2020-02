Berlin (dpa) - Der "Liberal-konservative Kreis" (LKK) im Bundestag hat die scharfen Reaktionen auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen als "Dammbruch in der politischen Kultur" verurteilt. "Historisch völlig deplatzierte Nazi-Vergleiche und gezielte Diffamierungen politischer Konkurrenten bereiten den Boden für Hass und Gewalt", erklärte der Zusammenschluss aus Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und FDP am Donnerstag. Auf Antrag der Linken wollte sich der Bundestag am Donnerstagmittag (13.30 Uhr) in einer Aktuellen Stunde mit der Wahl in Thüringen befassen. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich hatte sich mit Stimmen der AfD und CDU wählen lassen.

Dem LKK gehen die Reaktionen nach der Wahl zu weit. Gewalt gegen jegliche Mitglieder politischer Parteien sei durch nichts zu rechtfertigen, hieß es weiter. "Politische Auseinandersetzungen führen wir in unserer Demokratie mit Worten", sagte der baden-württembergische CDU-Abgeordnete Axel Fischer. Die Ereignisse nach der Wahl in Thüringen zeigten eine "Verrohung der politischen Auseinandersetzung".

Der "Liberal-konservative Kreis" hatte sich Anfang Januar als Kontrapunkt zu schwarz-grünen Spekulationen gegründet. Mit ihrer Initiative wollen die Parlamentarier von CSU, CDU und FDP etwa beim Zukunftsthema Energie oder in der Wirtschaftspolitik Perspektiven für die Zeit nach der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) entwickeln.