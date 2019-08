Berlin (dpa) - Mehr Lebensmittel aus Deutschland in den Restaurants und Kantinen des Bundestags - das fordert die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann aus Niedersachsen und hat einen entsprechenden Brief an Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) geschrieben. "Das Hohe Haus sollte mit gutem Beispiel vorangehen und Botschafter für Lebensmittel aus Deutschland sein", heißt es in dem Schreiben, über das zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet hatte und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dafür solle sich Schäuble bei den Betreibern einsetzen.