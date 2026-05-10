Ein Teil des Schiffbauerdamms in Berlin ist Baustelle, seit einer gefühlten Ewigkeit schon. Die Straße führt von der Bahn-Haltestelle Friedrichstraße Richtung Bundestag. Für Autos ist dieser Teil der Straße nicht mehr befahrbar. Zu Fuß kann man auf der rechten Spreeseite aber noch gehen, vorbei an einem Plattenbau aus DDR-Zeiten und am denkmalgeschützten Kesselhaus. Bis die Luisenstraße kreuzt. Auch dort sind derzeit die Radwege provisorisch, die Ampeln nicht fest installiert. Auf dem Areal sollen neue Bundestagsgebäude entstehen. Ein Großprojekt aber wollen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) stoppen.