Im Bundestag steht voraussichtlich bald der nächste Umbau an: Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen über eine neue Sitzordnung abstimmen lassen, so dass die FDP nicht mehr neben der AfD sitzt. Die drei Koalitionspartner haben einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Demnach soll vom Präsidium aus ganz links die Linke sitzen, daneben die SPD, dann kämen Grüne, FDP, Union und AfD. Union und FDP würden damit Plätze tauschen und die Ampel-Parteien säßen in einem Block zusammen. Die Abstimmung könnte an diesem Donnerstag stattfinden und der Bundestag in der zweiten Januarwoche in neuer Sitzordnung zusammentreten. Die FDP hatte sich für die Änderung stark gemacht. Die Union kritisiert das Vorhaben.