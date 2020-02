Der Militärische Abschirmdienst hat einen Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten im Bundestag als Rechtsextremisten eingestuft. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem Parlament. Der Oberleutnant arbeitet für den AfD-Verteidigungspolitiker Jan Nolte und ist in dessen Büro angestellt. Maximilian T. war ins Blickfeld der Ermittlungen gegen den Offizier Franco A. geraten, der im Verdacht stand, einen Terroranschlag geplant zu haben. Auch T. war 2017 zeitweise in Untersuchungshaft. Er war der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt worden. Der Haftbefehl wurde aber im Juli 2017 aufgehoben, das Verfahren gegen ihn später eingestellt. Der AfD-Abgeordnete Nolte und sein Büro haben über die Arbeit im Verteidigungsausschuss des Bundestages auch Zugang zu vertraulichen Dokumenten.