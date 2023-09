Mit Abstand die meisten Ordnungsrufe im Bundestag haben in der laufenden Legislaturperiode Abgeordnete der AfD erhalten. Während Politikerinnen und Politiker der anderen Fraktionen bisher Ordnungsrufe im niedrigen einstelligen Bereich kassierten, wurden die der AfD mehr als 30 Mal zur Ordnung gerufen, wie aus den entsprechenden Protokollen hervorgeht. Auf das Konto anderer Parteien ging jeweils nur ein Sechstel dieser Zahl oder weniger. Darüber berichtete zuerst die Bild-Zeitung. Schon jetzt ist die Zahl aller Ordnungsrufe der vorigen Legislaturperiode erreicht: Seit der Wahl 2021 waren es einer Auswertung des Bundestags zufolge 50 gültige Ordnungsrufe. Allerdings ist der Bundestag derzeit auch so groß wie noch nie. Am häufigsten erhielt die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion, Beatrix von Storch, einen Ordnungsruf - insgesamt zehn Mal. Auf dem zweiten Platz folgt Storchs Parteikollege Stephan Brandner mit sieben Ordnungsrufen. Auch der fraktionslose AfD-Politiker Matthias Helferich wurde bisher des Öfteren zur Ordnung gemahnt.