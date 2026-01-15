So groß war der blaue Block noch nie, auch wenn ihm kurz nach Beginn der Legislaturperiode der erste Abgeordnete den Rücken gekehrt hat. 151 Sitze belegt die AfD im Bundestag, nur die Union hat mehr (208). Ein Neuling in der großen Politik ist die AfD auch nicht mehr, sitzt ihre Fraktion doch schon seit 2017 im Bundestag. Inzwischen hegen ihre Leute gar den hochfliegenden Plan, Regierungsverantwortung zu übernehmen.