BundestagWie sich die AfD im Parlament benimmt

Lesezeit: 5 Min.

151 Sitze belegt die AfD im Bundestag. Die Fraktion hat sich selbst „zur Regeltreue und Rechtsstaatlichkeit“ aufgerufen.
151 Sitze belegt die AfD im Bundestag. Die Fraktion hat sich selbst „zur Regeltreue und Rechtsstaatlichkeit“ aufgerufen. (Foto: Kay Nietfeld/DPA)

Die AfD will im Bundestag professioneller auftreten, sie gab sich sogar einen Verhaltenskodex. Tatsächlich kassieren Abgeordnete der größten Oppositionsfraktion ständig Ordnungsrufe, gegen mehrere laufen Ermittlungsverfahren.

Von Tim Frehler, Berlin

So groß war der blaue Block noch nie, auch wenn ihm kurz nach Beginn der Legislaturperiode der erste Abgeordnete den Rücken gekehrt hat. 151 Sitze belegt die AfD im Bundestag, nur die Union hat mehr (208). Ein Neuling in der großen Politik ist die AfD auch nicht mehr, sitzt ihre Fraktion doch schon seit 2017 im Bundestag. Inzwischen hegen ihre Leute gar den hochfliegenden Plan, Regierungsverantwortung zu übernehmen.

MeinungAfD
:Generation Demontage

SZ PlusKommentar von Tim Frehler

