Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

Oben im dritten Stock des Reichstagsgebäudes ist alles schon angerichtet für den feierlichen Empfang der Abgeordneten des neuen Bundestags nach ihrer ersten Sitzung an diesem Dienstag. Julia Klöckner kommt am Vorabend vorbei, sie hat sich gerade in der SPD-Fraktion vorgestellt. Durch die Glaskuppel kann sie nach unten in den Plenarsaal mit den blauen Sitzen blicken. Da bekommt die CDU-Politikerin schon mal eine Ahnung von der Größe ihrer Aufgabe, als künftige Präsidentin des Deutschen Bundestags.