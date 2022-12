Der Bundestag will für die Bürger transparenter werden und so das Verständnis für seine Entscheidungen erhöhen. Dazu hat das Parlament am Donnerstag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP eine Änderung der Geschäftsordnung beschlossen. Danach sollen zum Beispiel Ausschüsse, die bislang hinter verschlossenen Türen tagten, künftig auch öffentlich beraten können. In den Ausschüssen findet der Großteil der Gesetzgebungsarbeit statt. Ausschussprotokolle sollen unverzüglich veröffentlich werden, wenn sie nicht der Geheimhaltung unterliegen.

Eine lebhaftere Auseinandersetzung im Plenum erhoffen sich die Ampel-Fraktionen von Änderungen bei der Regierungsbefragung am Mittwoch jeder Sitzungswoche. Sie soll von 60 auf 90 Minuten verlängert werden, so dass mehr Abgeordnete mit Fragen zum Zuge kommen. Außerdem sollen dort künftig mindestens zwei Ministerinnen und Minister den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, bislang tritt immer nur einer auf. Neuerungen wie Online-Sitzungen von Ausschüssen, die während der Corona-Pandemie vorübergehend eingeführt wurden, werden jetzt dauerhaft in der Geschäftsordnung verankert.