Die Kosten für das Bürgergeld liegen in diesem Jahr deutlich höher, als zunächst angenommen. Ein Sprecher des Bundessozialministeriums bestätigte am Freitag eine entsprechende Medienberichterstattung. Demnach geht das Ministerium in diesem Jahr von einer "überplanmäßigen Ausgabe" von 2,1 Milliarden Euro mit Gesamtkosten von dann rund 25,9 Milliarden aus. Erwartet wurden in der Schätzung nach den Wirtschaftsdaten des Jahres 2022 zunächst 23,76 Milliarden Euro Kosten für das Bürgergeld. Damit wird jetzt ein Plus von etwa zwölf Prozent zur bisherigen Schätzung erwartet. Gründe für die Steigerung der Gesamtkosten liegen dem Sprecher zufolge vor allem in der Inflation, der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Jahr sowie in der hohen Zahl ukrainischer Geflüchteter, die Bürgergeld erhalten.