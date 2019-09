Eigentlich hat Bundessozialminister Hubertus Heil gerade erst mit Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) das sogenannte Starke-Familien-Gesetz durchgesetzt, das unter anderem einen höheren Kinderzuschlag für Eltern mit kleinen Einkommen vorsieht. Am Freitag aber machte er bei einer Veranstaltung deutlich, dass er das nur für eine Zwischenlösung hält. Hintergrund ist Heils "Zukunftsdialog" der vergangenen zwölf Monate. Dabei hatte er in diversen Formaten Bürger getroffen und nach ihren Sorgen und Wünschen befragt. Am Freitag nun stellte er offiziell seine Vorschläge vor, wie diesen Bürgerwünschen politisch begegnet werden könnte - einer dieser Vorschläge ist ein neues Kindergeld, das Heil mit Giffey offenbar bald angehen will. Die Idee: Der Kinderzuschlag soll mit dem Kindergeld zusammen und automatisch ausgezahlt werden; mit steigendem Einkommen der Eltern schmilzt er dann wieder ab. So will Heil das Problem lösen, dass heute nur ein Bruchteil der Eltern, die Anspruch auf den Kinderzuschlag oder das Bildungs- und Teilhabepaket hätten, diese Leistungen beantragen. Zum Starke-Familien-Gesetz gehörten zwar auch eine Öffentlichkeitsoffensive und vereinfachte Verfahren; zudem konnte das Familienressort bereits gestiegene Antragszahlen vermelden. Heil aber sagte am Freitag: "Wir brauchen einen größeren Schritt."