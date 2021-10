Von Kurt Kister

Im Oktober 1971 begann für Andrew Lloyd-Webber eine fantastische Karriere mit der Uraufführung seines Musicals "Jesus Christ Superstar", zu dem Tim Rice die Texte schrieb. Lloyd-Webbers Werk prägt bis heute mit Dauerbrennern wie "Evita", "Cats" oder dem "Phantom der Oper" nicht nur die Musicalszene. Das liegt auch daran, dass es immer wieder einzelne Songs gab, die im Gedächtnis blieben, auch weil sie selbst coole Skeptikerinnen und distanzierte Lässige noch immer anrühren können. "Don't cry for me, Argentina" aus "Evita" ist so ein Song, aber auch "Could we start again, please" aus "Jesus Christ Superstar".