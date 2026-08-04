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VerteidigungBundesregierung bereitet neuen Zivildienst vor

Lesezeit: 3 Min.

Wer bis 2011 den Kriegsdienst verweigerte, abreitete als Zivildiener nicht selten in einem Seniorenwohnheim.
Wer bis 2011 den Kriegsdienst verweigerte, abreitete als Zivildiener nicht selten in einem Seniorenwohnheim. imago/JOKER

Falls die Wehrpflicht zurückkehrt, kommt auch der Zivildienst wieder. Nämlich dann, wenn sich nicht genug Menschen zum freiwilligen Wehrdienst melden. Wie könnte eine Wiedereinführung aussehen?

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Die Bundesregierung bereitet die mögliche Wiedereinführung des Zivildienstes vor. Dieser würde erst dann in Kraft treten, wenn zuvor die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Der Zivildienst war bis zur Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 der Ersatzdienst für diejenigen Männer, die den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen verweigerten.

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