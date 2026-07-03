Umweltpolitik steht in dieser Koalition nicht hoch im Kurs. Ob Klima-, Natur- oder Meeresschutz: Irgendeinem Kabinettskollegen geht Carsten Schneider immer zu weit. Und nun?

Carsten Schneider richtet noch einmal das Mundstück, dann kippt er rücklings in die Ostsee: zum Tauchgang. Vor der Insel Rügen, gleich bei den Kreidefelsen des Nationalparks Jasmund, soll sich der Umweltminister mal anschauen, was so los ist am Meeresgrund. Nämlich eigentlich: nichts. Und damit fangen die Probleme auch schon an. Schneider zeigt noch einmal Daumen hoch, dann ist er auch schon weg.