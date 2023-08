"Taurus"-Lieferung an Kiew weiter offen

Die Bundesregierung lässt weiter offen, ob sie der Ukraine wie von Kiew gewünscht Marschflugkörper vom Typ Taurus liefern wird. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag auf die Frage, ob die Lieferung von F-16-Kampfjets durch Dänemark und die Niederlande an die Ukraine den Druck auf die deutsche Regierung beim Thema Taurus erhöhe, einen solchen Druck spüre man nicht. Grundsätzlich habe sich die Bundesregierung auch nie zu Waffenlieferungen anderer Staaten geäußert. Auf die Frage, ob eine Taurus-Entscheidung vor oder bei der Kabinettsklausur in der kommenden Woche zu erwarten sei, ergänzte Hebestreit, er habe im Augenblick keinen Zeitplan zu übermitteln.