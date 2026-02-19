Die Telefone? Standen nicht mehr still. Das Mailpostfach? Im Überlaufmodus. Wer in diesen Tagen mit SPD-Abgeordneten über die ersten Tage nach dem Aus für viele Integrationskurse spricht, hört von jeder Menge Wut, Ärger und Entsetzen, die sich gegenüber den Parlamentariern von Volkshochschulen, Wählern und Experten entlud. Die Lage spitzte sich derart zu, dass die Fraktionsspitze sogar ein Musterschreiben aufsetzte, mit dem die Bundestagsabgeordneten Kritikern des Plans von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) antworten können.