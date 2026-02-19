Die Telefone? Standen nicht mehr still. Das Mailpostfach? Im Überlaufmodus. Wer in diesen Tagen mit SPD-Abgeordneten über die ersten Tage nach dem Aus für viele Integrationskurse spricht, hört von jeder Menge Wut, Ärger und Entsetzen, die sich gegenüber den Parlamentariern von Volkshochschulen, Wählern und Experten entlud. Die Lage spitzte sich derart zu, dass die Fraktionsspitze sogar ein Musterschreiben aufsetzte, mit dem die Bundestagsabgeordneten Kritikern des Plans von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) antworten können.
BundesregierungDer Streit um gestrichene Integrationskurse eskaliert
In der Regierung ist ein heftiger Streit um die Integrationskurse ausgebrochen. Das Innenministerium will die Kurse eindampfen. Die SPD warnt: So nicht! Verliert CSU-Mann Dobrindt den Machtkampf?
Von Markus Balser und Manuel Bewarder, Berlin
