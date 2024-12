Die Bundesregierung wird von Januar an bis weit ins neue Jahr hinein sehr viel zurückhaltender mit dem Geld der Steuerzahler umgehen müssen als sonst üblich. Darauf hat Finanzminister Jörg Kukies (SPD) die Fachressorts in einem Rundschreiben hingewiesen. Grund ist, dass es der Bundestag nach dem Auseinanderbrechen der Ampelkoalition nicht mehr geschafft hat, einen regulären Etat für 2025 zu verabschieden. Stattdessen gelten von Januar an die Regeln der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung, die in Artikel 111 des Grundgesetzes festgeschrieben sind.