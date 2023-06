Angesichts zunehmender Wetterextreme wollen Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) Städte und Gemeinden besser an den Klimawandel anpassen. "Wir wissen, dass der Sommer warm und heiß werden wird, dass wir Hitzewellen haben werden", sagte Lemke am Mittwoch. Der Bund helfe auf vielfältige Weise, erklärte Geywitz. Mit einer weiteren Förderung, die nun gestartet werde, unterstütze man die Städte und Gemeinden dabei, "ihre Parks an die trockenen Sommer anzupassen, Plätze und Dächer zu begrünen, Bäche, Flüsse und Seen zu schaffen" (). Städte und Gemeinden sind zum vierten Mal aufgerufen, entsprechende Projekte einzureichen. Am Dienstag hatte zudem Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine "konzertierte Aktion" angekündigt, um die Bürgerinnen und Bürger besser gegen Gesundheitsgefahren und Todesfälle durch Hitze zu schützen.