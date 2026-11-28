Autofahrerinnen und Autofahrer sollen nach dem Ende des Tankrabatts weiter entlastet werden. Der dafür von der Bundesregierung geplante Spritpreisdeckel nimmt nun Konturen an. Vom 4. Januar an sollen von Montag bis Freitag täglich bundesweite Höchstpreise je Liter Super E5, Super E10 und Diesel ermittelt werden, heißt es in einem Verordnungsentwurf des Wirtschaftsministeriums. Die Höchstpreise sollen sich aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen und den staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und Abgaben zusammensetzen.

Für Kunden soll damit klar ersichtlich sein, ob das Verbot zum Überschreiten des Limits befolgt wird. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt soll die künftigen Höchstpreise nach einer vorgegebenen Formel berechnen. Datenbasis sollen Durchschnittspreise aus der teuersten von elf Tanklager-Regionen sein.

Das Ministerium gab den Verordnungsentwurf und einen Entwurf für ein zugrundeliegendes Gesetz in die Abstimmung in der Regierung. Angaben aus Regierungskreisen zufolge soll das Kabinett das Vorhaben an diesem Mittwoch auf den Weg bringen.

„Die gesamte Maßnahme ist als kurzfristige Krisenintervention konzipiert“, erläutert das Ministerium im Entwurf. Die Verordnung soll bis Ende März befristet sein. Unter bestimmten Bedingungen soll sie verlängert werden können, aber maximal bis zum 31. Dezember 2027.

Für Tankstellen an Autobahnen sollen die Höchstpreise nicht gelten. Dies solle höhere Pachtkosten und die durchgehenden Öffnungszeiten ausgleichen, heißt es zur Begründung. Um regionale Besonderheiten zu berücksichtigen, sollen die Länder für ihr jeweiliges Gebiet abweichende Höchstpreise festlegen können.