Das Treffen der Sozialpartner mit den Spitzen der Koalition endet mit versöhnlichen Tönen. Ob daraus eine gemeinsame Strategie gegen die Wirtschaftskrise erwächst, ist aber weiter völlig offen.

Vielleicht war es nach den teils schrillen Tönen im Vorfeld tatsächlich schon ein Erfolg, dass man sich am Ende zumindest auf diese dürren Zeilen verständigen konnte. „Einigkeit herrschte unter den Gesprächsteilnehmern, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland vor großen Herausforderungen steht“, hieß es in einer Mitteilung, die Regierungssprecher Stefan Kornelius nach dem Treffen von Wirtschaft, Gewerkschaften und den Spitzen der Koalition am späten Mittwochabend verschickte.