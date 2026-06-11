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Treffen der SozialpartnerEin Anfang, mehr nicht

Lesezeit: 2 Min.

Zum Gruppenfoto stellt sich die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi (Mitte vorn), zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD).
Zum Gruppenfoto stellt sich die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi (Mitte vorn), zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). Michael Kappeler/dpa

Das Treffen der Sozialpartner mit den Spitzen der Koalition endet mit versöhnlichen Tönen. Ob daraus eine gemeinsame Strategie gegen die Wirtschaftskrise erwächst, ist aber weiter völlig offen.

Von Michael Bauchmüller, Claus Hulverscheidt und Georg Ismar, Berlin

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Vielleicht war es nach den teils schrillen Tönen im Vorfeld tatsächlich schon ein Erfolg, dass man sich am Ende zumindest auf diese dürren Zeilen verständigen konnte. „Einigkeit herrschte unter den Gesprächsteilnehmern, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland vor großen Herausforderungen steht“, hieß es in einer Mitteilung, die Regierungssprecher Stefan Kornelius nach dem Treffen von Wirtschaft, Gewerkschaften und den Spitzen der Koalition am späten Mittwochabend verschickte.

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