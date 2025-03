„Ein Mensch kann an seinem Amt auch wachsen“

Der Historiker Philipp Gassert sieht in der künftigen Bundesregierung das Potenzial, dem Populismus standzuhalten – wenn sich Union und SPD auf wenige große Themen einigen. Dass Friedrich Merz altmodisch ist? Eine Chance.

Interview: Johan Schloemann

Während außenpolitische Gewissheiten in dramatischer Weise wegbrechen, laufen in Berlin Sondierungsgespräche für eine neue Bundesregierung. Der Zeithistoriker Philipp Gassert glaubt, dass sich Union und SPD zu einer stabilen Regierung zusammenraufen könnten – weil sie es müssen. Den Politikertypus von Friedrich Merz sieht er als Chance in disruptiven Zeiten.