„Das kann Deutschland“ heißt die Kampagne, mit der die Bundesregierung ihr Image verbessern möchte. Den Deutschen soll ihr Land so begegnen, wie sie es aus Sicht der Regierung gern hätten: fleißig, präzise, durchdacht. Die Videoclips auf Instagram, Youtube und den Seiten der Bundesregierung zeigen einen schnelleren Straßenausbau und eine schlagkräftigere Bundeswehr. Auf einem Plakat schraubt eine Industriearbeiterin bei Rolls-Royce Din Dahlewitz an einem Triebwerk.