Zum Hauptinhalt springen

Politische ÖffentlichkeitSocial Media made by Bundesregierung

Lesezeit: 4 Min.

Der Außenminister ist auch ein bisschen Tiktok-Minister: Johann Wadephul produziert erfolgreich Inhalte für die sozialen Netzwerke, hier vor dem Abflug nach Bulgarien.
Der Außenminister ist auch ein bisschen Tiktok-Minister: Johann Wadephul produziert erfolgreich Inhalte für die sozialen Netzwerke, hier vor dem Abflug nach Bulgarien. (Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA)

Die Öffentlichkeitsarbeit der Regierenden kostet viele Millionen Euro  – für große Kampagnen oder auch dafür, dass Außenminister Wadephul unter die Food-Influencer geht. Wie sinnvoll ist das?

Von Franka Bals, Valerie Höhne und Georg Ismar, Berlin

„Das kann Deutschland“ heißt die Kampagne, mit der die Bundesregierung ihr Image verbessern möchte. Den Deutschen soll ihr Land so begegnen, wie sie es aus Sicht der Regierung gern hätten: fleißig, präzise, durchdacht. Die Videoclips auf Instagram, Youtube und den Seiten der Bundesregierung zeigen einen schnelleren Straßenausbau und eine schlagkräftigere Bundeswehr. Auf einem Plakat schraubt eine Industriearbeiterin bei Rolls-Royce Din Dahlewitz an einem Triebwerk.

Zur SZ-Startseite

MeinungGesetzgebung
:Braucht es ein Snapchat- und Tiktok-Verbot?

SZ PlusPro und Contra von Philipp Bovermann und Valerie Höhne

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite