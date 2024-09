Nach Anschlag in Solingen:Ampel einigt sich auf Details für Sicherheitspaket

Zuletzt gab es viel Streit in der Ampelkoalition. Nun aber haben sich SPD, FDP und Grüne in kurzer Zeit auf die Details des sogenannten Sicherheitspakets geeinigt. Sie legen ihren Fraktionen dazu eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf vor, die diese üblicherweise als eigenen Gesetzentwurf übernehmen und im Bundestag einbringen.

„Jetzt liegt es in den Händen des Parlaments, all das schnell auf den Weg zu bringen“, sagte Justizminister Marco Buschmann (FDP). Buschmann hält eine Beratung des Gesetzentwurfes schon in der kommenden Woche für möglich. „Ich werbe weiter für hohes Tempo“, sagte er.

Als Konsequenz aus dem Terroranschlag von Solingen mit drei Toten und acht Verletzten hatte sich die Bundesregierung Ende August auf neue Maßnahmen zum Schutz vor islamistischem Terror, gegen irreguläre Migration und zur Verschärfung des Waffenrechts verständigt. „Wir machen Abschiebungen leichter möglich, Sozialleistungen für Dublin-Fälle werden gestrichen und der Heimaturlaub von Flüchtlingen führt zum Verlust des Schutzstatus“, sagte der Bundesjustizminister

„In den vergangenen Tagen haben wir an der schnellen Umsetzung der Maßnahmen des Sicherheitspakets mit absolutem Hochdruck gearbeitet“, sagte Buschmann. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber es hat sich gelohnt.“

Kritik aus der Union

Am Dienstag hatten Vertreter der Ampelparteien mit der Union als größte Oppositionskraft und den Bundesländern über Migration und innere Sicherheit beraten. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte danach die Überlegungen der Ampelparteien als nicht weitgehend genug. Er forderte, dass Flüchtende künftig bereits an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden können sollen. Am Mittwochabend legte er nach und setzte eine Frist bis nächsten Dienstag für eine „verbindliche Erklärung“ der Bundesregierung.

Nach der bisherigen Rechtsauffassung des Bundesinnenministeriums ist eine Zurückweisung Flüchtender an der Grenze allerdings nicht so einfach möglich: Asylsuchende müssen demnach zuerst in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht werden, wo dann geprüft wird, ob vielleicht ein anderes europäisches Land für sie zuständig ist.