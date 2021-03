Von Constanze von Bullion

Irgendwann kommt dann diese feierliche Erklärung, als sei da jemand in den Ritterstand zu erheben. "Eine große Politikerin", sagt Horst Seehofer, "ja, eine sehr große Politikerin". Er bricht dann in ein Lobpreisen der Kanzlerin aus, das vor nicht allzu langer Zeit wohl als Witz aufgefasst worden wäre.

Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin, der Bundesinnenminister hat kurzfristig einen Termin anberaumt. Horst Seehofer will erklären, wie in der Osterzeit nach Deutschland eingereist werden kann, und vor allem: wie nicht. Weil der CSU-Politiker am Vortag deutlich gemacht hat, dass er sich bei der Bekämpfung der Pandemie mehr Autorität für den Bund wünscht und weniger für die zaudernden Länder, darf man seinen Auftritt auch als Wunsch verstehen, der eigenen Position etwas mehr Nachdruck zu verleihen.

Seehofer ist also mit einem seiner acht Staatssekretäre angereist und mit dem Präsidenten der Bundespolizei, um zu erklären, was auch auf ein Blatt Papier gepasst hätte. Angesichts steil ansteigender Infektionszahlen in Deutschland werden die Einreiseregeln verschärft, in manchen Regionen aber auch gelockert. "Es gilt die Testpflicht für alle Flugreisenden nach Deutschland, unabhängig davon, ob man aus einem Risikogebiet, Mutationsgebiet oder Hochrisikogebiet kommt, also ganz generell", sagt Seehofer. Ohne negativen Test keine Einreise, das gilt bis 12. Mai. Fluggesellschaften, die ungetestete Passieren befördern, droht ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro, Passagieren eine Anzeige.

Bei den Pflichtests kommt der Ressortchef Fluglinien und Touristen entgegen

Die Maßnahme ziele vor allem auf Urlaubsgebiete, "wo wir eine Ansteckungsgefahr sehen, eine nennenswerte", sagte Seehofer. Der neue Pflichttest sei allerdings bereits in einer gewissen Lockerung begriffen, erläuterte der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann. Man habe sich "international" darauf verständigt, neben der Vorlage eines PCR-Tests oder eines Antigen-Schnelltests auch Selbsttests vor dem Abflug zuzulassen, "sofern das unter Aufsicht einer geschulten Person passiert, die das quittiert". Einige Fluggesellschaften hätten sich hierzu bereits "mit lokalen Betreibern" zusammengetan.

Seit Mitte Februar hat die Bundespolizei an den Übergängen nach Tirol und Tschechien 832 000 Kontrollen durchgeführt. 75 000 Reisende tauchten ohne obligatorische digitale Eireiseerlaubnis an der Grenze auf, bei 37 000 fehlte ein negativer Corona-Test. "Das hat bisher zu 70 000 Abweisungen geführt", sagt Romann.

Im Januar hatte die Bundesregierung im Eilverfahren die Corona-Schutzverordnung auf den Weg gebracht. Sie untersagt es Transportunternehmen, Personen aus Regionen nach Deutschland zu bringen, in denen sich Virusmutanten häufen. Auch aus Tschechien dürfen seither kaum noch Menschen einreisen. Inzwischen gelte das Land nicht mehr als Mutationsgebiet, sei aber "insgesamt noch nicht stabil", sagt Seehofer am Dienstag. Deshalb würden die stationären Grenzkontrollen hier für weitere 14 Tage verlängert.

Die Kontrollen an der Grenze zu Tirol sind aufgehoben - theoretisch

An der Grenze zu Österreich hat Seehofer Grenzkontrollen aufgehoben, wenn auch nur theoretisch. "Die wegen der Pandemie verschärften Kontrollen an der Grenze zu Tirol werde ich nicht verlängern. Sie sind jetzt ausgelaufen", sagte er. Dennoch bleibe es dort bei den stationären Kontrollen "wegen Migration und Terror", die schon vor Jahren eingeführt wurden. Um welche Gefahr durch Migration es sich konkret handelt, blieb offen.

Anders sieht es an der Grenze zu Frankreich aus, das seit Sonntag als Hochinzidenzland gilt. Hier kontrolliert die Bundespolizei per Schleierfahndung. Sie erlaubt bis zu 30 Kilometer entlang der Landesgrenze anlasslose und stichprobenartige Kontrollen. Mit Blick auf die Urlaubszeit habe er engmaschigere Kontrollen angeordnet, sagt Seehofer. Ein negativer Corona-Test und die digitale Einreiseanmeldung sei bei allen Einreisen nötig. "Egal woher jemand kommt, aus Polen, Frankreich, Dänemark oder anderswoher: Jeder und jede muss damit rechnen, kontrolliert zu werden." Ausreiseverbote hingegen seien nicht geplant, es gebe verfassungsrechtliche Bedenken.

Ob eigentlich noch irgendjemand durchblicke bei all den Sonderregeln an den Grenzen, wird der Chef der Bundespolizei gefragt. Die Antwort fällt eher diplomatisch aus. Man habe selbstverständlich "alles im Griff", versichert Romann. Allerdings gebe es 16 Quarantäneverordnungen der Länder, die "unterschiedliche Nuancen" hätten. Er weise auch gern mal darauf hin, dass "Beamten des mittleren Polizeivollzugsdienstes auf der Straße kein Notariat haben"

Detailansicht öffnen Bei der Corona-Bekämpfung habe die Bundeskanzlerin am Ende immer recht behalten, sagt Horst Seehofer - und sucht damit demonstrativ die Aussöhnung mit Angela Merkel. (Foto: Markus Schreiber/AFP)

Die Vorlage zielt auf Seehofer, der am Montag gefordert hatte, die Corona-Bekämpfung im Wesentlichen dem Bund zu übertragen. Das Anliegen des Infektionsschutzgesetzes könne auch in einem Bundesgesetz durchgesetzt werden, sagt er am Dienstag. "Wir würden den Anspruch erfüllen, dass in ganz Deutschland einheitliche Regelungen bestehen." Seehofer gedenkt nicht zurückzurudern, trotz Protesten aus den Ländern, heißt das. "Der Weg, den ich aufgezeigt habe, ist rechtlich einwandfrei." Allerdings sei es an anderen, den Regierungsfraktionen im Bundestag, eine Lösung zu finden. Beteiligt würden die Länder in jedem Fall, auch ein Bundesgesetz sei zustimmungspflichtig im Bundesrat.

Ob die Kanzlerin denn noch die Kraft habe, ein solches Gesetz durchzusetzen, wird Seehofer schließlich gefragt. Da bricht sich Bahn, was jetzt immer öfter raus will: eine demonstrative Aussöhnung mit Angela Merkel. In der Pandemie habe die Kanzlerin "in allen Punkten rechtzeitig die Gefahren erkannt, analysiert und mit Lösungsansätzen versehen", sagt Seehofer. Immer habe es Widerstände gegeben, und immer habe sie am Ende recht behalten. Und die Entschuldigung wegen der Osterruhe, die Merkel erst durchsetzte und dann zurücknahm: Eine "großartige Geste", lobt der Minister. "Ich kenne nicht viele, national wie international, die zu so einer Geste bereit sind." Horst Seehofer sieht ein bisschen ergriffen aus.