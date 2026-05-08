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Union und SPDFür die Regierung startet die Woche schlecht und endet böse

Lesezeit: 3 Min.

Finanzminister Lars Klingbeil (li., SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) gelingt es kaum noch, Geschlossenheit  und Arbeitsfähigkeit zu demonstrieren.
Finanzminister Lars Klingbeil (li., SPD) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) gelingt es kaum noch, Geschlossenheit  und Arbeitsfähigkeit zu demonstrieren. TOBIAS SCHWARZ/AFP

Union und SPD wollten mehr Wirtschaftswachstum. Doch derzeit wachsen nur die Probleme: miserable Umfragewerte, einbrechende Steuereinnahmen – und jetzt auch noch eine Schlappe im Bundesrat.

Von Daniel Brössler und Claus Hulverscheidt, Berlin

Natürlich kann es immer noch schlimmer kommen. Nach einer Woche voller Pannen, Zankereien und neuer Hiobsbotschaften aber müssen sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine schwarz-roten Koalitionäre so langsam fragen: Wie schlimm noch?

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