Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Als "weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung" hat die Bundesregierung die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückgewiesen, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. "Wir weisen solche Versuche zurück und werden uns davon in unserem Kurs nicht beirren lassen", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Belarus habe sich in mehreren Erklärungen international verpflichtet, frei von Atomwaffen zu sein.

Putin hatte angekündigt, in Belarus bis zum 1. Juli eine Lagerstätte für taktische Atomwaffen zu errichten und Soldaten im Umgang damit auszubilden. Russland habe Belarus bereits nuklearwaffenfähige ballistische Raketen vom Typ Iskander überlassen und zehn Kampfjets so umgerüstet, dass sie Atomwaffen einsetzen könnten, sagte Putin am Samstag im Staatsfernsehen.

Bereits im Juni 2022 hatte er mit dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko die Stationierung vereinbart. Lukaschenko hatte im Februar ein Referendum abhalten lassen, um eine Verfassungsklausel zu streichen, die Atomwaffen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetrepublik ausgeschlossen hatte. Die Waffen würden weiter unter Kontrolle Russlands stehen, machte Putin deutlich, ohne Details über die Sprengköpfe oder den Zeitplan für ihre Verlegung zu nennen.

Russland tue nur, was die Nato "schon seit Jahrzehnten" mache, sagt der russische Präsident

Das Auswärtige Amt in Berlin wies den von Putin angeführten Vergleich zur nuklearen Teilhabe in der Nato als "irreführend" zurück. Er könne "nicht dazu dienen, den von Russland angekündigten Schritt zu begründen". Die USA haben etwas mehr als hundert taktische Atomwaffen in europäischen Nato-Ländern stationiert, darunter Deutschland. Sie unterstehen der alleinigen Kontrolle durch den US-Präsidenten, würden aber im Kriegsfall durch die Luftwaffen der europäischen Verbündeten auf Befehl des Nato-Oberkommandieren für Europa eingesetzt.

Die Bundesregierung hat beschlossen, an diesem Arrangement festzuhalten und die dafür vorgesehenen alternden Tornado-Jagdbomber der Bundeswehr durch neue F-35-Tarnkappenjets aus US-Produktion zu ersetzen. In Umfragen unterstützte zum ersten Mal seit Jahrzehnten vergangenen Sommer eine Mehrheit den Verbleib der US-Waffen in Deutschland.

Putin argumentierte, Russland tue nur, was die Nato "schon seit Jahrzehnten" mache, und verletze damit auch nicht seine Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag. Die USA hatten die Sowjetunion vor Abschluss des Sperrvertrags über die nukleare Teilhabe informiert. Russland hat erstmals 2014 dagegen protestiert, als der Streit über Moskaus Aufrüstung bei nuklearwaffenfähigen Mittelstreckenwaffen schon begonnen hatte.

In den USA reagierte man zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Vom Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus hieß es, man beobachte die Auswirkungen von Putins Ankündigung. "Wir sehen keine Gründe, unsere eigene strategische Haltung zu ändern, oder irgendwelche Hinweise darauf, dass Russland den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet", teilte eine Sprecherin mit. Die USA überwachen die zentralen Lagerstätten für taktische Atomwaffen in Russland. Moskau ist auch ohne die Verlegung nach Belarus, das an die Nato-Staaten Polen, Litauen und Lettland sowie an die Ukraine grenzt, in der Lage, jeden Ort in Europa von seinem Territorium aus mit Atomwaffen zu erreichen.