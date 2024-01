Von Markus Balser, Stefan Kornelius und Paul-Anton Krüger

Eine Szene aus einer anderen Welt: Die deutsche Außenministerin steht im ehrwürdigen King-David-Hotel in Jerusalem und verkündet, dass die Bundesregierung dem Export von Kampfjets vom Typ Eurofighter Typhoon an Saudi-Arabien nicht im Wege stehe. Die Bundesregierung ist also bereit zum Verkauf hochtechnologischer Waffen in ein Krisenland und macht die Neuigkeit ausgerechnet in Israel öffentlich, jenem Land, das die Aufrüstung des arabischen Nachbarn bis vor Kurzem zu verhindern versucht hätte. Annalena Baerbocks Kommentar dazu: "Die Welt, insbesondere hier im Nahen Osten, ist seit dem 7. Oktober eine komplett andere geworden."