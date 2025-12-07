Koalition gerettet! Koalition gerettet? Nach der überaus mühsamen Verabschiedung des Rentenpakets im Bundestag stellt man sich bei Union und SPD zu Beginn der neuen Woche die Frage, was das nun war: ein heilender Schock, der die Regierungspartner neu zusammenschweißt, oder doch der Vorbote weiterer Streitigkeiten, die das Bündnis in den kommenden Monaten immer wieder auf die Probe stellen werden? Während sich die SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil am Wochenende immerhin bemühten, dem Koalitionspartner ihre Bereitschaft zu einem grundlegenden Umbau des Rentensystems zu signalisieren, sind Unionspolitiker zunehmend skeptisch, ob die aus ihrer Sicht nötigen tiefgreifenden Reformen mit den Sozialdemokraten überhaupt möglich sind.

Arbeitsministerin Bas zeigte sich in der ARD zu einer „mutigen“ Rentenreform ohne Denkverbote bereit. „Es wird nicht reichen, nur an zwei Schräubchen zu drehen, sondern wir brauchen ein ganz neues System“, sagte sie. In der Reformkommission, die noch vor Weihnachten eingesetzt werden soll, müssten „alle Themen auf den Tisch“ kommen. „Da geht es um das Renteneintrittsalter. Da geht es um die Verbreiterung – wer soll einzahlen? Da geht es um Einkünfte“, so die Ministerin. Vorbild könnten Länder wie Schweden, die Niederlande, Dänemark und Österreich sein, die solche Reformen bereits getätigt hätten.

Sollte es Bas damit ernst sein, dann müsste die Kommission auch über Punkte sprechen, die für Union oder SPD bisher tabu sind, ohne die eine nachhaltige Stabilisierung der Rentenversicherung nach Ansicht von Experten aber kaum möglich sein wird. Beispiel ist eine weitere Verlängerung der Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hinaus, was die SPD bisher strikt ablehnt. Umgekehrt stößt eine mögliche erstmalige Einbeziehung von Beamten, Abgeordneten und anderen Gruppen in die gesetzliche Rente auf Widerstand bei der Union.

Finanzminister Klingbeil legte derweil erste Pläne für eine Reform der privaten Altersvorsorge vor. Sie soll die viel kritisierte Riester-Rente ablösen und dazu beitragen, dass Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ihren Lebensstandard auch dann sichern können, wenn der Druck auf die gesetzliche Rentenkasse weiter steigt.

Anders als bisher müssen private Altersvorsorgeanbieter nicht mehr in allen Fällen garantieren, dass sie die angesparten Gelder im Alter zu mindestens 100 Prozent auch wieder auszahlen. Vielmehr sollen die Bürger zwischen „sicherheitsorientierten Garantieprodukten“ und einem „renditeorientierten Altersvorsorgedepot ohne Garantien“ wählen können. Bei der Riester-Rente führen die starren, stark auf Sicherheit bedachten Garantievorgaben bisher oft dazu, dass die Gelder der Sparer nur in sehr gewinnschwachen Anlagen angelegt werden können. Zudem wird die ohnehin spärliche Rendite oft durch hohe Gebühren aufgefressen. Diese sollen nun bei 1,5 Prozent gedeckelt werden.

Wer zur Altersvorsorge Anteile etwa an einem Investmentfonds kauft, erhält pro einbezahltem Euro künftig eine staatliche Grundzulage von 30 Cent. Dies gilt bis zu einer Grenze von 1200 Euro jährlich. Bis 1800 Euro schrumpft der Zuschuss auf 20 Cent. Zudem ist eine Kinderzulage von 25 Cent pro angelegtem Euro geplant. Sie ist auf 300 Euro je Kind limitiert. Klingbeil sprach von einer „attraktiven, kostengünstigeren und unbürokratischeren Lösung“, die dafür sorgen solle, „dass viel mehr Menschen in unserem Land die private Altersvorsorge auch in Anspruch nehmen“.

Mein Vertrauen in den Koalitionspartner ist nach 200 Tagen vollständig aufgebraucht. Christian von Stetten

Ob die Reformpläne und -bekundungen der beiden SPD-Schwergewichte dazu führen werden, das Vertrauen innerhalb der Koalition wieder zu stärken, ist aber offen. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Hoffmann, sagte im Deutschlandfunk, der Streit über die Rente sei ein Vorgang gewesen, wie „er uns in dieser Legislaturperiode noch öfter ins Haus stehen wird“. Grund seien die knappen Mehrheitsverhältnisse im Parlament und der Umstand, dass „wir eine Legislaturperiode haben, wo wir große Herausforderungen für das Land anpacken müssen“.

Noch sehr viel deutlicher wurde der Chef des unionsinternen Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten. „Mein Vertrauen in den Koalitionspartner ist nach 200 Tagen vollständig aufgebraucht“, schrieb der CDU-Wirtschaftspolitiker in einer E-Mail, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. „Es ist die SPD, die seit Monaten wichtige Reformvorhaben verzögert und für Stillstand sorgt.“

Wie handlungsfähig die Koalition noch ist, wird sich rasch zeigen, denn nach dem Renten-Drama stehen noch im Dezember die nächsten Streitthemen auf der Agenda. Dazu zählen neben der Einsetzung besagter Rentenkommission die Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge, die Reform des Heizungsgesetzes und der Versuch, das immer noch gewaltige Loch in der Haushaltsplanung für 2027 zu schließen. Von Weihnachtsstimmung also keine Spur im Berliner Regierungsviertel.