Koalition gerettet! Koalition gerettet? Nach der überaus mühsamen Verabschiedung des Rentenpakets im Bundestag stellt man sich bei Union und SPD zu Beginn der neuen Woche die Frage, was das nun war: ein heilender Schock, der die Regierungspartner neu zusammenschweißt, oder doch der Vorbote weiterer Streitigkeiten, die das Bündnis in den kommenden Monaten immer wieder auf die Probe stellen werden?