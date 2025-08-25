Zu den Kritikern des Bundeskanzlers gehören manchmal Menschen, von denen man Kritik als Letztes erwartet hätte: der Bundeskanzler selber zum Beispiel. Nach seinem Eingeständnis vom Wochenende, er sei mit der Bilanz der schwarz-roten Regierung bisher nicht zufrieden, startete Friedrich Merz am Montag die Mission Neuanfang. Ziel ist es, mit dem Ende der parlamentarischen Sommerpause die Reibereien in der Union sowie zwischen CDU /CSU und SPD zu beenden und auch innenpolitisch endlich in die Offensive zu kommen. Dazu traf er sich am Morgen zunächst mit den Mitgliedern des CDU-Präsidiums und anschließend mit den Ministerinnen und Ministern der Union.

Bei der Runde am Nachmittag standen offiziell drei Blöcke auf der Agenda: die innere und die äußere Sicherheit, Wirtschaft und Digitales sowie Soziales und Gesellschaft. Konkret sollte es um die Frage gehen, welche Reformprojekte im Herbst angegangen werden müssen und wie man die SPD dazu bringt, auch bei Einsparungen im Sozialbereich mitzuziehen.

Der Außenminister ruft Schwarz-Rot zu mehr Teamspiel auf

Regierungssprecher Stefan Kornelius wies vor Beginn des Ministertreffens Berichte zurück, es handele sich um eine „Krisensitzung“. Es sei völlig normal, dass sich die Unionsseite vor dem Treffen der Koalitionsfraktionen am Donnerstag und Freitag in Würzburg abstimme und dass wichtige Weichenstellungen auch regierungsintern zu Diskussionen führten. Er verstehe den Wunsch in Teilen von Öffentlichkeit und Medien nach harten Entscheidungen, einer Auflösung des Reformstaus und einer „schlagartigen Befreiung von allen Sorgen“. Demokratie bedeute aber nun einmal das harte Ringen um Kompromisse.

An der Unionsrunde am Nachmittag nahmen neben den Ministern auch Fraktionschef Jens Spahn, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sowie führende Vertreter der CSU teil. Die Runde tagt in dieser Zusammensetzung zwar regelmäßig vor Kabinettssitzungen, der ungewöhnliche Termin am Montag und die anberaumte Länge der Debatte wurden in Berlin aber auch als Eingeständnis des Kanzlers gewertet, dass die Kommunikation zwischen der Regierungsspitze und den Gremien von CDU und CSU verbesserungswürdig ist.

Merz hatte in den vergangenen Monaten mehrmals Beschlüsse gefasst oder Kompromissen zugestimmt, ohne Partei und Fraktion umfassend vorab zu informieren. Das galt beispielsweise für die Entscheidung, keine Waffen mehr an Israel zu liefern oder aber die Stromsteuer zwar für die Industrie, nicht jedoch für Privatkunden zu senken. Beide Vereinbarungen hatten in Teilen der Union zu Unmut geführt.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) rief Schwarz-Rot zu mehr Teamspiel auf. „Wir müssen unsere Arbeit machen. Dafür sind wir gewählt worden“, sagte er. Auch im Fußball zeichneten sich gute und erfolgreiche Mannschaften dadurch aus, „dass man sich gegenseitig mal den Ball überlässt und denjenigen Spieler oder diejenige Spielerin auf das Tor schießen lässt, der oder die die beste Position hat“.

Versöhnliche Töne aus der SPD-Führung

Auch aus der SPD-Führung kamen teils versöhnliche Töne. Merz’ jüngste Aussage, das Sozialsystem sei so nicht mehr finanzierbar, sei aus seiner Sicht „mehr Pflichtelement einer CDU-Parteitagsrede als alles andere“ gewesen, sagte Generalsekretär Tim Klüssendorf der Stuttgarter Zeitung. „In Wirklichkeit weiß auch er: Unser Sozialstaat ist eine zentrale Errungenschaft unserer Demokratie und das Fundament jener sozialen Marktwirtschaft, die Deutschland stark gemacht hat.“

Weniger gut kam Merz’ Aussage an, er wolle es der SPD bei den anstehenden Sozialreformen „bewusst nicht leicht“ machen. „Unnötig“ fand ein führender Sozialdemokrat Merz’ Bemerkung. Die Aussage des CDU-Chefs, die SPD müsse die Kraft besitzen, „migrationskritisch“ und „industriefreundlich“ zu werden, wenn sie in der Regierung Tritt fassen wolle, sei sogar regelrecht „unverschämt“.

Regierungssprecher Kornelius bemühte sich hingegen sichtlich, auf die Gemeinsamkeiten der Koalitionspartner zu verweisen. Zentrale Ziele von Union wie SPD seien die Wiederbelebung der Wirtschaft, die Sanierung des Bundeshaushalts und ein zukunftsfähiges Sozialsystem. Wenn es gelinge, Wachstum und Beschäftigung wieder in Gang zu bringen, seien auch die beiden anderen Aufgaben leichter zu bewältigen, weil die Löcher im Etat und den Sozialkassen durch höhere Steuer- und Beitragseinnahmen kleiner würden, sagt er.

Schwammig blieb Kornelius bei der Frage, ob Merz zur Haushaltskonsolidierung notfalls auch Steuererhöhungen in Kauf nehmen würde. Der Kanzler hatte am Wochenende erklärt, dass es unter seiner Führung „eine Erhöhung der Einkommensteuer für die mittelständischen Unternehmen in Deutschland nicht geben“ werde. Daraus dürfe man nicht automatisch schließen, dass sehr wohl Anhebungen an anderer Stelle möglich seien, so der Regierungssprecher.