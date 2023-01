Von Georg Ismar, Paul-Anton Krüger und Kathrin Müller-Lancé

Es ist die Wortwahl des Élysée, die in Berlin aufhorchen lässt. In einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenskij sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch zu, Militärfahrzeuge vom Typ AMX-10 RC zu liefern. Nach der international üblichen Klassifikation handelt es sich dabei um einen Spähpanzer oder Spähwagen. Das Präsidialamt in Paris aber sprach gegenüber französischen Medien von einem "leichten Kampfpanzer" und fügte hinzu, es seien die ersten derartigen Waffensysteme "westlicher Bauart", die Kiew erhalte.