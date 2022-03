Die Bundesregierung will die Leistung von Pflegekräften in der Corona-Pandemie mit einem Pflegebonus in Höhe von insgesamt einer Milliarde Euro würdigen. Das Kabinett verabschiedete dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf, demzufolge je 500 Millionen Euro für den Pflegebonus im Bereich der Krankenhäuser sowie der Pflegeeinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Das Gesetz tritt voraussichtlich Ende Juni in Kraft. Von den Mitteln sollen demnach insgesamt 837 Krankenhäuser profitieren, die 2021 besonders viele mit dem Coronavirus infizierte Patienten zu behandeln hatten, die beatmet werden mussten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, Fachpflegekräfte im Intensivbereich bekämen nach vorläufigen Berechnungen mindestens 2500 Euro, Fachpflegekräfte 1700 Euro und Kräfte der Langzeitpflege etwa 550 Euro. Bei den Altenpflegekräften sollen Vollzeitbeschäftigte den höchsten Bonus in Höhe von bis zu 550 Euro kriegen.