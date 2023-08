Von Robert Laubach, Berlin

Einmal geht beim Auftritt von Olaf Scholz ein Raunen durchs Publikum. Ein kleines Mädchen läuft während des Frage-Antwort-Teils nach vorne. "Hallo Olaf Scholz, ich habe dir einen Brief geschrieben", sagt sie und fragt den Bundeskanzler, ob sie den Brief vorlesen darf. "Nur, wenn er kurz ist", antwortet der. Die Gäste im Hof des Kanzleramts scheint es zu überraschen, dass Scholz die Forderung nach kurzen Fragen auch bei den jüngsten Gästen konsequent durchsetzt. Das Kind hat aber nicht viel geschrieben. Im Brief steht ein Danke dafür, dass Scholz da sei. Er bedankt sich und das Publikum applaudiert. Damit ist der härtere Ton des Kanzlers wieder vergessen.

Wie schon seit Jahren hat die Bundesregierung auch 2023 wieder zum Tag der offenen Tür eingeladen. Besucher können die Bundesministerien besuchen, die Laserzielanlage des Zolls ausprobieren und in einigen Veranstaltungen den Mitgliedern des Kabinetts Fragen stellen.

"Sehr geehrter Herr Scholz, warum tun Sie nichts?"

Nicht jede Wortmeldung aus dem Publikum ist so freundlich wie der Brief des kleinen Mädchens. Die erste Frage an den Kanzler lautet: "Sehr geehrter Herr Scholz, warum tun Sie nichts?" Scholz wehrt sich dagegen. Die Regierung habe dafür gesorgt, dass das Gas im vergangenen Winter nicht ausgegangen sei. Zudem habe man die Ukraine unterstützt und bemühe sich darum, die Wirtschaft klimaneutral zu machen.

Der Kanzler nutzt die Veranstaltung aber auch für einen Rüffel in Richtung des eigenen Kabinetts. Ausdrücklich kritisiert er den Konflikt zwischen der grünen Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Die beiden streiten seit Monaten über die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Scholz forderte die Ampelkoalition dazu auf, Meinungsverschiedenheiten nicht öffentlich auszutragen: "Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigungen gelungen sind", sagt der Kanzler in der Fragerunde vor mehreren hundert Besuchern.

Bleibt der Preis des Deutschlandtickets bei 49 Euro? Lindner will sich nicht festlegen

Auch Christian Lindner bekommt im "Ministerdialog" kritische Fragen zu hören. Ein junger Mann im Publikum fragt nach der Zukunft des Deutschlandtickets, dessen Finanzierung über das Jahresende hinaus derzeit nicht sicher ist. Man solle doch mehr Geld in das Ticket stecken als in "Autobahnen, auf denen dann kaum jemand fährt." Da kann der Finanzminister nicht widerstehen, dem Fragesteller eine politische Lektion zu erteilen: "Es ist manchmal hilfreicher, wenn man ein Anliegen vorträgt, ohne jemand anderem dabei einen mitzugeben", sagt Lindner. Zur Finanzierung und zum Preis will er sich nicht festlegen. "Die Pointe am Deutschlandticket war nicht der Preis, sondern ein übergreifendes, digitales Ticket für ganz Deutschland zu schaffen", sagt der FDP-Chef.

Lindner äußert sich auch zum Streit um die Kindergrundsicherung. Dabei klingt er zuerst so, wie es sich Familienministerium und Grüne vielleicht wünschen: "Der Zufall der Geburt hat immer noch große Auswirkungen auf die Chancen im Leben. Das ist ein Skandal", sagt der Minister. Doch er sei sich nicht sicher, ob es sinnvoll sei, den Eltern mehr Geld zu geben. Besser könne es sein, in Schulen und Kindertagestätten zu investieren. Dafür schenkt ihm das Publikum Applaus.

Eine Neuigkeit lässt Scholz immerhin raus

Außenministerin Annalena Baerbock war an diesem Sonntag als Erste an der Reihe. Sie steht von elf Uhr an im Hof des Presse- und Informationsamts der Regierung Rede und Antwort - und nutzt gleich mehrere Fragen, um für die Mitarbeit in ihrem Ministerium zu werben. Auch sie bekommt kritische Fragen gestellt, beispielsweise zum Einsatz von Streumunition in der Ukraine, lässt sich aber nicht aus der Reserve locken. Deutschland sei gegen Streumunition, könne der Ukraine aber nicht die Kriegsführung vorschreiben.

Die Offenheit am Tag der offenen Tür hat Grenzen: Nach einer womöglich unbefriedigenden Antwort noch einmal nachzuhaken, ist Besuchern nicht erlaubt. Deshalb erfährt das Publikum von den Ministern und dem Kanzler wenig Neues. Eine Neuigkeit lässt Scholz aber doch raus. "Wann kommt das Selbstbestimmungsgesetz", fragt ein junger Mann, und Scholz antwortet knapp: "Nächste Woche." Damit ist das Thema für ihn beendet. Nach etwa einer Stunde und 25 Fragen verabschiedet er sich.