Der japanische Premierminister Fumio Kishida bietet Bundeskanzler Olaf Scholz gleich mal das Du an. Und Scholz? Ist da, wo er sich am liebsten sieht: seiner Zeit voraus.

Olaf Scholz hat Japanisch geübt, das kommt gut an in Tokio. Weniger gut kommt an, dass er am Donnerstag nicht im Bundestag ist. Dort hätten ihm einige ins Gesicht gesagt, was sie von ihm halten.