Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Union warnt vor Unterwanderung der Jugendproteste durch Linksextreme, Migranten und Kriminelle
Verdi pocht auf sogenannte Rente mit 63
Dobrindt plant hohe Hürden für linken „Vergesellschaftungs-Fetisch“
SPD und Grüne: Zeit ist reif für eine Bundespräsidentin
Linken-Chef Pantisano: Antisemitismus-Debatte ist Kampagne gegen uns
Ulrike Putz
Union warnt vor Unterwanderung der Jugendproteste durch Linksextreme, Migranten und Kriminelle
Nach Massenprotesten in mehreren europäischen Ländern warnen Innenpolitiker von Union und SPD vor Ausschreitungen in Deutschland und der Unterwanderung durch extremistische Kräfte. „Wir müssen die Gefahr sehr ernst nehmen, dass die angekündigten friedlichen Jugendproteste auch in Deutschland durch linksextreme Kräfte, Teile des migrantischen Milieus und Kriminelle vereinnahmt werden können“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, der «Rheinischen Post». Entsprechende Aufrufe in den sozialen Medien, wenngleich derzeit in der Minderheit, seien „besorgniserregend“.
Die Jugend müsse friedlich für ihre Anliegen wie bessere Bildung und Generationengerechtigkeit demonstrieren können. „Aber Gewalt, Angriffe auf Polizisten oder öffentliche Einrichtungen überschreiten eine Grenze und sind nicht zu tolerieren“, betonte der CDU-Politiker.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, sagte der Rheinischen Post: „Für gewalttätige Proteste gibt es zu keinem Zeitpunkt und an keinem Ort irgendeine Legitimation.“ Er habe den Eindruck, „dass unsere Sicherheitsbehörden sich frühzeitig und außerordentlich professionell auf mögliche Proteste einstellen und die Lage analysieren“. Dazu gehöre, dass man sich sehr genau anschauen müsse, wer diejenigen seien, die „im digitalen Raum die Lage anheizen“, sagte der frühere Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter weiter.
Im Netz ruft eine Initiative, die sich „GenZ regelt“ beziehungsweise „GenZ steht auf“ nennt, für den 31. Oktober zu Protesten in 23 Städten auf. Sie setzt sich unter anderem für mehr Klimaschutz ein, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen die Wehrpflicht. Dabei lehnt sie Gewalt ausdrücklich ab. Bei Protesten in Frankreich und anderen europäischen Ländern war es zu Krawallen gekommen.
Die Bundesschülerkonferenz hatte sich am Wochenende von den Protesten am 31. Oktober distanziert. „Wir sehen aufgrund undurchsichtiger Organisationsstrukturen die Gefahr, dass die ernstzunehmenden Anliegen junger Menschen zum Spielball politischer Instrumentalisierung und Polarisierung werden können. Das wird diesen Sorgen und Forderungen nach einer guten Bildung und sicheren Zukunft nicht gerecht“, hieß es einer Erklärung.
Politiker von Grünen und Linken warnten davor, junge Leute unter Generalverdacht zu stellen und deren Anliegen zu diskreditieren. „Junge Menschen haben ein Recht darauf, gehört zu werden und friedlich für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann der Rheinischen Post. Grünen-Parteichef Felix Banaszak sagte in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“, bevor man über mögliche Gewalt spekuliere, sollte man ernst nehmen, was die Menschen in ihrem Aufruf zu den Demonstrationen schreiben.
Gewalt sei nicht akzeptabel, stellte er klar. Er kritisierte aber: „Der Generationenvertrag geht nicht mehr auf. Die Älteren haben das Klima vor die Wand gefahren.“ Schulden würden nicht für Zukunftsinvestitionen gemacht. Die Sozialversicherungssysteme funktionierten nicht mehr, Mieten seien unbezahlbar geworden. Das einzige, womit der Staat auf die jungen Menschen zukomme, seien die Briefe an 18-Jährige für den neuen Wehrdienst.
Die Linke-Innenexpertin Clara Bünger sagte der Rheinischen Post, konkrete Gefahren bei den Protesten müssten „selbstverständlich ernst genommen werden“. Sie betonte zugleich: „Aber wer vor extremistischer Unterwanderung oder ausländischer Einflussnahme warnt, sollte dafür belastbare Anhaltspunkte vorlegen. Statt junge Menschen zu kriminalisieren, sollte die Bundesregierung endlich ihre Anliegen ernst nehmen.“
Ulrike Putz
Verdi pocht auf sogenannte Rente mit 63
Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, fordert vom neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), die von einer Expertenkommission vorgeschlagene Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren ad acta zu legen. „Er sollte einen Gesetzentwurf vorlegen, der auf die Anhebung des Renteneintrittsalters verzichtet, die Rente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Beitragsjahren erhält, das Rentenniveaus bei 48 Prozent über das Jahr 2031 hinaus stabilisiert und ausbaut sowie die Möglichkeit der verblockten Altersteilzeit beibehält“, sagte Werneke den Funke-Medien.
Blockmodell heißt: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in einer ersten Phase der Altersteilzeit zunächst einige Jahre voll, bekommen aber nur einen Teil des Lohns. Danach erhalten sie in einer zweiten Phase dasselbe Geld weiter, müssen aber nicht mehr arbeiten. Die Rentenkommission empfahl, das Modell abzuschaffen.
Die Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren – aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als „Rente mit 63“ bezeichnet – ist einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform. Sie geht auf einen Vorschlag der Rentenkommission zurück. Allerdings gibt es Widerstand dagegen. Neben der SPD wollen auch die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten die beliebte Rentenart beibehalten. Schweitzer hatte sich nach Amtsantritt zuversichtlich gezeigt, dass in dem Streit ein „guter Kompromiss“ gelingen wird.
Blockmodell heißt: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in einer ersten Phase der Altersteilzeit zunächst einige Jahre voll, bekommen aber nur einen Teil des Lohns. Danach erhalten sie in einer zweiten Phase dasselbe Geld weiter, müssen aber nicht mehr arbeiten. Die Rentenkommission empfahl, das Modell abzuschaffen.
Die Abschaffung der Frührente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren – aktuell mit 64,5 Jahren möglich, landläufig aber weiterhin als „Rente mit 63“ bezeichnet – ist einer der Kernpunkte der von der schwarz-roten Koalition geplanten Rentenreform. Sie geht auf einen Vorschlag der Rentenkommission zurück. Allerdings gibt es Widerstand dagegen. Neben der SPD wollen auch die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten die beliebte Rentenart beibehalten. Schweitzer hatte sich nach Amtsantritt zuversichtlich gezeigt, dass in dem Streit ein „guter Kompromiss“ gelingen wird.
Werneke widersprach dem Argument, dass diese Form der Frührente vor allem von gutverdienenden Arbeitnehmern mit Bürojobs in Anspruch genommen wird und nicht von Menschen, die körperlich schwer arbeiten müssen. „Das Argument unterstellt, dass für die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren nur eine bestimmte Gruppe vorgesehen war. Das stimmt nicht“, sagte der Gewerkschafter. „Sie war unter dem Betrachtungswinkel eingeführt worden, die Lebensleistung besonders von denjenigen zu würdigen, die lange gearbeitet haben oder Erziehungszeiten hatten.“
Dobrindt plant hohe Hürden für linken „Vergesellschaftungs-Fetisch“
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will Vergesellschaftungen, wie sie die Linke in Berlin plant, durch hohe Hürden deutlich erschweren. „Wir werden in einem Investitionsschutzgesetz deutlich machen, dass willkürlicher linker Vergesellschaftungs-Fetisch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist“, sagte der CSU-Politiker der „Bild“-Zeitung.
Dobrindts Ministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur Details zu dem geplanten Gesetz. Unter anderem soll demnach eine Vergesellschaftung zum Beispiel von Mietwohnungen nur dann überhaupt möglich sein, wenn man eine zwingende Notwendigkeit nachweist. Eine Landesregierung müsste dann beweisen, dass sie alle anderen Mittel, also Investitionen in und Förderung von Wohnungsbau, vollumfänglich ausgeschöpft hat und ihr nichts anderes übrig bleibt. Wenn enteignet werde, müsse eine Entschädigung „unmittelbar in Geld“ und vor allem zum Verkehrswert erfolgen, der durch ein Gutachten ermittelt wird.
Das dürfte das Vorhaben von Linken, Grünen und SPD deutlich erschweren, in Berlin große private Wohnungsbestände zu vergesellschaften. Wie aus ihrem Sondierungspapier hervorgeht, wollen die Parteien in der Hauptstadt gegen private Wohnungskonzerne mit einem Bestand von mehr als 10 000 Wohnungen vorgehen. Sie planen dabei mit Entschädigungskosten von 16 Milliarden Euro, was unter dem Verkehrswert der Wohnungen liegen dürfte.
Linken-Chef Luigi Pantisano warf Dobrindt und der gesamten schwarz-roten Bundesregierung vor, ihnen seien die Aktionäre großer Konzerne wie Vonovia wichtiger als die Mieterinnen und Mieter in Berlin. „Ein solches Gesetz wird vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben.“
Dobrindts Ministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur Details zu dem geplanten Gesetz. Unter anderem soll demnach eine Vergesellschaftung zum Beispiel von Mietwohnungen nur dann überhaupt möglich sein, wenn man eine zwingende Notwendigkeit nachweist. Eine Landesregierung müsste dann beweisen, dass sie alle anderen Mittel, also Investitionen in und Förderung von Wohnungsbau, vollumfänglich ausgeschöpft hat und ihr nichts anderes übrig bleibt. Wenn enteignet werde, müsse eine Entschädigung „unmittelbar in Geld“ und vor allem zum Verkehrswert erfolgen, der durch ein Gutachten ermittelt wird.
Das dürfte das Vorhaben von Linken, Grünen und SPD deutlich erschweren, in Berlin große private Wohnungsbestände zu vergesellschaften. Wie aus ihrem Sondierungspapier hervorgeht, wollen die Parteien in der Hauptstadt gegen private Wohnungskonzerne mit einem Bestand von mehr als 10 000 Wohnungen vorgehen. Sie planen dabei mit Entschädigungskosten von 16 Milliarden Euro, was unter dem Verkehrswert der Wohnungen liegen dürfte.
Linken-Chef Luigi Pantisano warf Dobrindt und der gesamten schwarz-roten Bundesregierung vor, ihnen seien die Aktionäre großer Konzerne wie Vonovia wichtiger als die Mieterinnen und Mieter in Berlin. „Ein solches Gesetz wird vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben.“
Barbara Klimke
SPD und Grüne: Zeit ist reif für eine Bundespräsidentin
Führende Politiker von SPD und Grünen werben dafür, dass erstmals eine Frau an die Spitze des Staates rückt. Die Entscheidung über die nächste Besetzung des Bundespräsidentenamtes komme näher, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese: „Für mich steht fest, dass das höchste Amt im Staat von einer Frau übernommen werden sollte.“
„Es erschließt sich mir nicht, weshalb ausschließlich Männer diese Voraussetzungen mitbringen sollten.“Dirk Wiese, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion
Gefragt sei eine Persönlichkeit von Integrität und Strahlkraft, die über Besonnenheit, Urteilsvermögen und diplomatisches Geschick verfüge. „Es erschließt sich mir nicht, weshalb ausschließlich Männer diese Voraussetzungen mitbringen sollten. Die Zeit für eine Bundespräsidentin ist längst reif“, sagte Wiese dem Kölner Stadt-Anzeiger. Der SPD-Politiker Ralf Stegner sagte in der Rheinischen Post: „Ilse Aigner von der CSU wäre sicherlich eine respektable Kandidatin für die Wahl zum ersten weiblichen Staatsoberhaupt der deutschen Nachkriegsgeschichte.“
Auch die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann macht sich für eine Frau im höchsten Staatsamt stark. „Selbstverständlich kann und sollte eine Frau endlich auch das höchste Amt im Staat übernehmen. Die Zeit ist reif für eine Frau“, sagte Haßelmann dem Kölner Stadt-Anzeiger. Entscheidend sei, dass die demokratischen Kräfte sich gerade jetzt der Bedeutung des Amtes bewusst seien. Benötigt werde ein Staatsoberhaupt „mit klarem Kompass und entschiedenem Eintreten für den Schutz unserer Demokratie“, so Haßelmann. An Spekulationen über mögliche Namen beteiligten sich die Grünen nicht.
Auch die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann macht sich für eine Frau im höchsten Staatsamt stark. „Selbstverständlich kann und sollte eine Frau endlich auch das höchste Amt im Staat übernehmen. Die Zeit ist reif für eine Frau“, sagte Haßelmann dem Kölner Stadt-Anzeiger. Entscheidend sei, dass die demokratischen Kräfte sich gerade jetzt der Bedeutung des Amtes bewusst seien. Benötigt werde ein Staatsoberhaupt „mit klarem Kompass und entschiedenem Eintreten für den Schutz unserer Demokratie“, so Haßelmann. An Spekulationen über mögliche Namen beteiligten sich die Grünen nicht.
Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten.
Mehr zu der Debatte lesen Sie hier:
Linken-Chef Pantisano: Antisemitismus-Debatte ist Kampagne gegen uns
Der Co-Vorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, sieht hinter der Debatte um Antisemitismus in seiner Partei eine Kampagne. Der Diskurs um Äußerungen aus seiner Partei werde „nicht wegen der Sorge vor Antisemitismus in der Linken“ geführt, sagte er im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Vielmehr gehe es dabei um die Sorge, „dass wir es ernst meinen mit der Vergesellschaftung“. Zugleich betonte er: „Wir wollen, dass alle Dinge des Gemeinwohls - Energie, Mobilität, Wohnen, Wasser, alle Grundbedürfnisse, die die Menschen in diesem Land haben - vergesellschaftet sind.“
„Natürlich haben wir auch Antisemitismus in der Linken“, räumte Pantisano ein: „Den gibt es aber in jeder anderen Partei, und in jeder gesellschaftlichen Gruppe ist Antisemitismus ein Übel, mit dem man umgehen muss.“
Er bekräftigte zugleich, seine Partei lehne jede Form der Judenfeindlichkeit ab und stehe an der Seite jüdischen Lebens. Antisemitische Äußerungen von Mitgliedern müssten verfolgt und notfalls gemäß der Satzung geahndet werden: „Bei uns hat niemand Platz, der die Auslöschung jüdischen Lebens im Sinn hat.“
Der Parteichef fügte hinzu, es sei „unsere Kernaufgabe als Partei, uns stets vor jüdisches Leben zu stellen und dieses zu schützen“. Doch müsse man auch differenzieren zwischen Judenfeindlichkeit und Kritik an der Politik Israels: „Wir kritisieren die israelische rechtsextreme Regierung, die über 70000 Palästinenser*innen getötet hat, die ja nach einem Kriegsverbrechen der Hamas am 7. Oktober, an dem über 1000 Jüdinnen und Juden abgeschlachtet wurden teilweise, dann mit einem weiteren Kriegsverbrechen reagiert hat.“
Vielmehr gehe es dabei um die Sorge, „dass wir es ernst meinen mit der Vergesellschaftung“. Zugleich betonte er: „Wir wollen, dass alle Dinge des Gemeinwohls - Energie, Mobilität, Wohnen, Wasser, alle Grundbedürfnisse, die die Menschen in diesem Land haben - vergesellschaftet sind.“
„Natürlich haben wir auch Antisemitismus in der Linken“, räumte Pantisano ein: „Den gibt es aber in jeder anderen Partei, und in jeder gesellschaftlichen Gruppe ist Antisemitismus ein Übel, mit dem man umgehen muss.“
Er bekräftigte zugleich, seine Partei lehne jede Form der Judenfeindlichkeit ab und stehe an der Seite jüdischen Lebens. Antisemitische Äußerungen von Mitgliedern müssten verfolgt und notfalls gemäß der Satzung geahndet werden: „Bei uns hat niemand Platz, der die Auslöschung jüdischen Lebens im Sinn hat.“
Der Parteichef fügte hinzu, es sei „unsere Kernaufgabe als Partei, uns stets vor jüdisches Leben zu stellen und dieses zu schützen“. Doch müsse man auch differenzieren zwischen Judenfeindlichkeit und Kritik an der Politik Israels: „Wir kritisieren die israelische rechtsextreme Regierung, die über 70000 Palästinenser*innen getötet hat, die ja nach einem Kriegsverbrechen der Hamas am 7. Oktober, an dem über 1000 Jüdinnen und Juden abgeschlachtet wurden teilweise, dann mit einem weiteren Kriegsverbrechen reagiert hat.“
Deutschlandticket für Gelegenheitsfahrer „spannende Idee“
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hält den Vorschlag eines neuen bundesweit geltenden Tickets für gelegentliche Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln für eine „spannende Idee“. „Denn ein einfacher Zugang zu den Angeboten von Bus und Bahn ist wichtig. Die Digitalisierung kann dazu neue Möglichkeiten schaffen“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Zwar hätten die Verkehrsminister der Länder das Thema vorerst bis zur nächsten Verkehrsministerkonferenz vertagt, da es noch Fragen zu den finanziellen Auswirkungen sowie zur konkreten Umsetzung zu klären gebe. „Als Bundesverkehrsministerium beobachten wir die weitere Entwicklung daher mit Interesse“, sagte Bilger.
Nordrhein-Westfalen und Hamburg hatten den Vorschlag zur Einführung eines „bundesweiten elektronischen Gelegenheitstarifs“ im Regionalverkehr gemacht, er wurde jedoch bereits zum Auftakt der Konferenz der Verkehrsminister von der Tagesordnung genommen und nicht diskutiert. Die Idee eines Tickets für Gelegenheitsfahrten sollte eine Ergänzung zum Deutschlandticket sein. Per Smartphone sollten dabei Fahrten registriert werden und der günstigste Tarif automatisch berechnet werden.
In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits ein ähnliches Modell, bei dem per App ein- und ausgecheckt wird und die monatlichen Kosten auf 63 Euro, also dem aktuellen Preis für das Deutschlandticket, gedeckelt sind.
Nordrhein-Westfalen und Hamburg hatten den Vorschlag zur Einführung eines „bundesweiten elektronischen Gelegenheitstarifs“ im Regionalverkehr gemacht, er wurde jedoch bereits zum Auftakt der Konferenz der Verkehrsminister von der Tagesordnung genommen und nicht diskutiert. Die Idee eines Tickets für Gelegenheitsfahrten sollte eine Ergänzung zum Deutschlandticket sein. Per Smartphone sollten dabei Fahrten registriert werden und der günstigste Tarif automatisch berechnet werden.
In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits ein ähnliches Modell, bei dem per App ein- und ausgecheckt wird und die monatlichen Kosten auf 63 Euro, also dem aktuellen Preis für das Deutschlandticket, gedeckelt sind.
Barbara Klimke
Juso-Chef Türmer plädiert für neuen SPD-Chef
Juso-Chef Philipp Türmer hat sich gegen eine erneute Kandidatur von SPD-Chef Lars Klingbeil für den Parteivorsitz ausgesprochen. Wenn Klingbeil Finanzminister und Vizekanzler bleiben wolle, „sollte er nicht wieder als Vorsitzender kandidieren“, sagte Türmer der Neuen Osnabrücker Zeitung: „In den vergangenen knapp zehn Jahren, in denen er als Generalsekretär und Vorsitzender Verantwortung für die SPD getragen hat, habe ich keine klare Strategie erkannt, wie es mit der Partei wieder aufwärtsgehen soll.“ In einer Doppelrolle als Minister und Parteivorsitzender sei das auch kaum möglich. „Aus meiner Sicht spricht alles dafür, hier eine Veränderung zu schaffen“, sagte Türmer.
Am 12. Oktober* hatte Bärbel Bas ihren Rückzug als SPD-Chefin und Ministerin bekanntgegeben. Auf einem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre komplette Führung neu wählen. Bas’ Co-Chef Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bisher offengelassen, Bewerber für das Amt gibt es offiziell bisher nicht. Als ein möglicher Nachfolger wird etwa der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil gehandelt.
* Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Eintrags schrieben wir, dass Bärbel Bas am 12. März zurückgetreten sei – richtig ist der 12. Oktober.
Am 12. Oktober* hatte Bärbel Bas ihren Rückzug als SPD-Chefin und Ministerin bekanntgegeben. Auf einem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre komplette Führung neu wählen. Bas’ Co-Chef Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bisher offengelassen, Bewerber für das Amt gibt es offiziell bisher nicht. Als ein möglicher Nachfolger wird etwa der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil gehandelt.
* Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Eintrags schrieben wir, dass Bärbel Bas am 12. März zurückgetreten sei – richtig ist der 12. Oktober.
Carim Soliman
Geschätzte Steuereinnahmen ziehen bis 2030 etwas an
Bund, Länder und Kommunen können wegen der besseren Konjunktur in den kommenden Jahren mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Frühjahr angenommen. Für 2027 ergibt die Steuerschätzung nach Angaben des Finanzministeriums 10,9 Milliarden mehr als bisher erwartet.
Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis für die Steuerschätzung. Das Gremium trifft jährlich im Frühjahr und im Herbst zusammen. Ihm gehören Experten der Bundesregierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats für die wirtschaftliche Entwicklung sowie von Ländern und Kommunen an.
Trotz der Mehreinnahmen sei im Haushalt des Bundes, für den der Arbeitskreis von einem Zusatz von 4,1 Milliarden Euro ausgeht, laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil weiter Konsolidierung nötig. „Für 2027 gewinnen wir insgesamt keine neuen Spielräume hinzu, wir müssen aber auch keine neuen Lücken schließen“.
Grundlage der Steuerschätzung sind die jüngste Wirtschaftsentwicklung und seit Mai beschlossene Gesetze mit finanziellen Auswirkungen. Ihre Konjunkturprognose hat die Bundesregierung gerade erst nach oben korrigiert: Für dieses Jahr schraubte sie die Wachstumserwartung von 0,5 auf 1,3 Prozent rauf, für das nächste Jahr erwartet sie nun statt 0,9 Prozent ein Plus von 1,1 Prozent.
Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis für die Steuerschätzung. Das Gremium trifft jährlich im Frühjahr und im Herbst zusammen. Ihm gehören Experten der Bundesregierung, der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats für die wirtschaftliche Entwicklung sowie von Ländern und Kommunen an.
Trotz der Mehreinnahmen sei im Haushalt des Bundes, für den der Arbeitskreis von einem Zusatz von 4,1 Milliarden Euro ausgeht, laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil weiter Konsolidierung nötig. „Für 2027 gewinnen wir insgesamt keine neuen Spielräume hinzu, wir müssen aber auch keine neuen Lücken schließen“.
Grundlage der Steuerschätzung sind die jüngste Wirtschaftsentwicklung und seit Mai beschlossene Gesetze mit finanziellen Auswirkungen. Ihre Konjunkturprognose hat die Bundesregierung gerade erst nach oben korrigiert: Für dieses Jahr schraubte sie die Wachstumserwartung von 0,5 auf 1,3 Prozent rauf, für das nächste Jahr erwartet sie nun statt 0,9 Prozent ein Plus von 1,1 Prozent.
Merz warnt vor Einfluss großer Mächte auf dem Westbalkan
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei einem Gipfeltreffen in Montenegro deutlich gemacht, dass Deutschland ein veritables Interesse an einer weiteren europäischen Integration der Westbalkan-Staaten habe. Es sei ein „geopolitischer Imperativ“, auf diesem Weg voranzugehen, sagte er am Donnerstagmittag in Sveti Stefan. „Der Westbalkan darf nicht zu einem Ort werden, an dem große Mächte um Einfluss ringen.“
Der Kanzler war für einen Tag in den Küstenort an der Adria gereist, um die Bedeutung des sogenannten Berlin-Prozesses aus deutscher Sicht zu unterstreichen. Ins Leben gerufen worden war dieser Prozess 2014, auf Initiative Deutschlands. Vor dem Hintergrund der damaligen Annexion der Krim durch Russland war es unter anderem das erklärte Ziel, mit diesem Format die sechs Westbalkan-Staaten Montenegro, Albanien, Serbien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina sowie Nordmazedonien auf ihrem Weg Richtung EU zu unterstützen.
Auch heute sind die Versuche Russlands wie auch Chinas, ihren Einfluss in der Region auszuweiten, aus deutscher Sicht ein wichtiges Argument für die weitere Integration des Westbalkans in die EU. Allerdings gestaltet sich der Berlin-Prozess seit geraumer Zeit äußerst zäh. Allein Montenegro ist einem EU-Beitritt entscheidend nähergekommen. Merz sprach am Donnerstag davon, dass Montenegro „auf dem besten Weg“ sei. Es werde Zeit, dem Land „sehr konkret die Beitrittsperspektive zu geben“. Es sollte nicht „völlig unrealistisch“ sein, so Merz, dass Montenegro 2028 das 28. EU-Mitgliedsland werde.
Schon zum Auftakt der Gespräche hatte Merz deutlich gemacht, dass die EU „geliefert“ habe, nun müssten die Westbalkan-Staaten liefern. Die Reformen und der politische Wille müsse von ihnen kommen. Zudem müssten Spannungen zwischen den Staaten abgebaut werden.
Hape Kerkeling: Niemals an den „Gossenjargon“ der Rechtspopulisten gewöhnen
Komiker Hape Kerkeling hat die Menschen zu mehr Hoffnung, Mut und Optimismus aufgerufen. Eine starke Gesellschaft beuge sich nicht der Angst. Sie habe „Hoffnung, sie sieht in der Vielfalt eine Stärke, sie schützt die Schwachen. Sie sät unermüdlich Zuversicht und geht mutig voran“, sagte Kerkeling bei der Verleihung des Talisman-Preises in der Paulskirche in Frankfurt am Main.
Rechtspopulisten versuchten, an die Macht zu kommen. Sie greifen nach den Worten von Kerkeling auf „Gossenjargon“ zurück. „An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen“, sagte der 61-Jährige. So habe Faschismus angefangen.
Rechtspopulisten versuchten, an die Macht zu kommen. Sie greifen nach den Worten von Kerkeling auf „Gossenjargon“ zurück. „An diesen Ton dürfen wir uns niemals gewöhnen“, sagte der 61-Jährige. So habe Faschismus angefangen.
„Der Hass hatte in unserer Geschichte einen Platz, und genau deshalb darf er in unserer Zukunft keinen mehr haben.“Hape Kerkeling in der Frankfurter Paulskirche
Wer damals gesagt habe, es werde schon nicht so schlimm, der habe sich tödlich geirrt, sagte Kerkeling. „Wer heute sagt, es ist eh alles verloren, der irrt genauso.“ Kerkeling appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Bleiben Sie mutig und lassen Sie uns dafür sorgen, dass Geschichte sich nicht wiederholt und es nicht so schlimm wird.“
Zuletzt machte Kerkeling Schlagzeilen, weil sich Menschen in einer Petition für ihn als Bundespräsidenten ausgesprochen haben.
Zuletzt machte Kerkeling Schlagzeilen, weil sich Menschen in einer Petition für ihn als Bundespräsidenten ausgesprochen haben.
Merz nennt das Anwerbeabkommen mit der Türkei eine Erfolgsgeschichte
Vor 65 Jahren vereinbarten die Bundesrepublik und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen. Es kamen fast 900 000 Menschen. Ihr Kommen habe Deutschland reicher gemacht, so Friedrich Merz (CDU). Zugleich kritisierte der Bundeskanzler in Berlin, dass wieder Ängste vor Fremden geschürt würden und rassistische Gewalt um sich greife.
Die Ankunft der sogenannten Gastarbeiter nannte Merz eine Erfolgsgeschichte. Deutschland sei kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich und auch kulturell reicher geworden. Zugleich betonte er, dass der gesellschaftliche Fortschritt wieder verloren gehen könne. „Nutzen wir den Tag, um unsere Wachsamkeit zu schärfen“, so der Kanzler. Die Angst vor dem Fremden sei ideologisch infektiös. Sie nehme eher zu als ab. Es gebe dazu ein Unwort, so Merz. Der Begriff Remigration sei ein Angriff auf das moderne Deutschland, „das wir uns aufgebaut haben.“
Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen. Die Bundesregierung reagierte mit der Anwerbung von Migranten in den Wirtschaftswunderjahren auf den steigenden Bedarf an Arbeitskräften. Viele der damals Angeworbenen blieben und wurden in Deutschland heimisch. Die Community der Menschen mit türkischen Wurzeln ist heute die größte Gruppe von Menschen mit Migrationsbezug in Deutschland.
Die Ankunft der sogenannten Gastarbeiter nannte Merz eine Erfolgsgeschichte. Deutschland sei kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich und auch kulturell reicher geworden. Zugleich betonte er, dass der gesellschaftliche Fortschritt wieder verloren gehen könne. „Nutzen wir den Tag, um unsere Wachsamkeit zu schärfen“, so der Kanzler. Die Angst vor dem Fremden sei ideologisch infektiös. Sie nehme eher zu als ab. Es gebe dazu ein Unwort, so Merz. Der Begriff Remigration sei ein Angriff auf das moderne Deutschland, „das wir uns aufgebaut haben.“
Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen wurde am 30. Oktober 1961 geschlossen. Die Bundesregierung reagierte mit der Anwerbung von Migranten in den Wirtschaftswunderjahren auf den steigenden Bedarf an Arbeitskräften. Viele der damals Angeworbenen blieben und wurden in Deutschland heimisch. Die Community der Menschen mit türkischen Wurzeln ist heute die größte Gruppe von Menschen mit Migrationsbezug in Deutschland.
Carim Soliman
Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD
Bei einem Hackerangriff sind nach AfD-Angaben mutmaßlich Daten aus E-Mail-Konten der Partei erbeutet worden. „Im September 2026 kam es zu einem Hackerangriff auf einen Hosting-Dienstleister unserer Partei, bei dem offenbar Teile einiger weniger Mail-Postfächer – von denen die meisten seit Jahren nicht mehr genutzt waren – widerrechtlich kopiert wurden“, teilte die AfD auf Anfrage mit. Zuvor hatte Bild berichtet. Aktuelle E-Mail-Postfächer des AfD-Bundesverbands seien nicht betroffen gewesen.
Im Internet kursiert der Link zu einer Webseite, auf der eine Übersicht von angeblich rund 421 000 E-Mails der AfD dargestellt ist. Die anonyme Seite wurde nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur erst Mitte Oktober registriert. Sie gibt keine Auskunft über die Herkunft der Daten und veröffentlicht keine Mailinhalte. Diese liegen angeblich auf einem weiteren Download-Server.
Ob die E-Mails authentisch sind oder nicht, ist bisher unklar. Die mutmaßlichen Hacker behaupten, dass es sich um Daten aus zehn Postfächern handele, darunter ein Account auf den Namen des früheren AfD-Parteichefs Alexander Gauland sowie ein Konto, das von der AfD früher als Kontakt für die Bundesgeschäftsstelle genannt wurde.
Die AfD erklärte, der Angriff sei rasch erkannt und beendet worden. Alle Nutzer seien entsprechend informiert worden. „Die jetzt erfolgte Onlineveröffentlichung vermutlich eines Teils dieser Daten wird geprüft“, hieß es weiter. Eine erste Einschätzung dazu könne erst nach Abschluss dieser Prüfung gegeben werden.
Im Internet kursiert der Link zu einer Webseite, auf der eine Übersicht von angeblich rund 421 000 E-Mails der AfD dargestellt ist. Die anonyme Seite wurde nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur erst Mitte Oktober registriert. Sie gibt keine Auskunft über die Herkunft der Daten und veröffentlicht keine Mailinhalte. Diese liegen angeblich auf einem weiteren Download-Server.
Ob die E-Mails authentisch sind oder nicht, ist bisher unklar. Die mutmaßlichen Hacker behaupten, dass es sich um Daten aus zehn Postfächern handele, darunter ein Account auf den Namen des früheren AfD-Parteichefs Alexander Gauland sowie ein Konto, das von der AfD früher als Kontakt für die Bundesgeschäftsstelle genannt wurde.
Die AfD erklärte, der Angriff sei rasch erkannt und beendet worden. Alle Nutzer seien entsprechend informiert worden. „Die jetzt erfolgte Onlineveröffentlichung vermutlich eines Teils dieser Daten wird geprüft“, hieß es weiter. Eine erste Einschätzung dazu könne erst nach Abschluss dieser Prüfung gegeben werden.
Anne Eberhard
Kassenärzte: Deutlich längere Termin-Wartezeiten ab 2027
Gesetzlich Versicherte müssen sich nach Einschätzung der Kassenärzte ab dem kommenden Jahr auf längere Wartezeiten bei Arztterminen einstellen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, warnte im Gespräch mit der Bild vor einer weiteren Verschärfung der Versorgungslage.
„Durch die Kürzung der Mittel für die ambulante Versorgung hat die gleiche Bundesregierung gerade mehr als 50 Millionen Termine in der ambulanten Versorgung gestrichen“, sagte Gassen. Auch die geplante Verpflichtung von Arztpraxen, eine feste Zahl freier Termine zu melden, werde die Situation seiner Ansicht nach nicht verbessern. „Im Gegenteil: Wird ein festes Kontingent zu meldender Termine festgelegt und diese damit in den Praxen blockiert, stehen diese nicht mehr für die Patienten in diesen Praxen zur Verfügung. Die Terminnot wird sich also weiter verschärfen“, erklärte der KBV-Vorsitzende.
Die KBV habe auf diese Folgen wiederholt hingewiesen, betonte er. Entscheidend sei aus seiner Sicht eine bessere finanzielle Ausstattung der ambulanten Versorgung. „Nur wenn mehr Geld für die ambulante Versorgung zur Verfügung steht, wird es mehr Termine geben können. Das sind vergleichsweise einfach zu verstehende wirtschaftliche Abhängigkeiten“, so Gassen.
„Durch die Kürzung der Mittel für die ambulante Versorgung hat die gleiche Bundesregierung gerade mehr als 50 Millionen Termine in der ambulanten Versorgung gestrichen“, sagte Gassen. Auch die geplante Verpflichtung von Arztpraxen, eine feste Zahl freier Termine zu melden, werde die Situation seiner Ansicht nach nicht verbessern. „Im Gegenteil: Wird ein festes Kontingent zu meldender Termine festgelegt und diese damit in den Praxen blockiert, stehen diese nicht mehr für die Patienten in diesen Praxen zur Verfügung. Die Terminnot wird sich also weiter verschärfen“, erklärte der KBV-Vorsitzende.
Die KBV habe auf diese Folgen wiederholt hingewiesen, betonte er. Entscheidend sei aus seiner Sicht eine bessere finanzielle Ausstattung der ambulanten Versorgung. „Nur wenn mehr Geld für die ambulante Versorgung zur Verfügung steht, wird es mehr Termine geben können. Das sind vergleichsweise einfach zu verstehende wirtschaftliche Abhängigkeiten“, so Gassen.
Die KBV hatte eine erweiterte „Terminmeldepflicht“ im Zuge der kürzlich beschlossenen Reform der Notfallversorgung kritisiert. Bisher waren Vertragsärzte verpflichtet, der Terminservicestelle freie Termine zu melden. Sie konnten den Umfang demnach selbst bestimmen. Künftig soll es feste Kontingente für Termine geben, die sie melden müssen.
Nach der jüngst vom Bundestag beschlossenen Reform sind die Vertragsärzte verpflichtet, der Terminservicestelle „Termine in dem von den Kassenärztlichen Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kranken- und Ersatzkassen festzulegenden Umfang zu melden“. Erst streiche die Politik die extrabudgetäre Vergütung für zusätzliche Termine, dann verschärfe sie die Meldepflicht, hatte KBV-Chef Gassen zuletzt kritisiert.
Nach der jüngst vom Bundestag beschlossenen Reform sind die Vertragsärzte verpflichtet, der Terminservicestelle „Termine in dem von den Kassenärztlichen Vereinigung im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Kranken- und Ersatzkassen festzulegenden Umfang zu melden“. Erst streiche die Politik die extrabudgetäre Vergütung für zusätzliche Termine, dann verschärfe sie die Meldepflicht, hatte KBV-Chef Gassen zuletzt kritisiert.
Merz beunruhigt wegen Sorglosigkeit gegenüber Russland
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich besorgt darüber gezeigt, dass die von Russland ausgehende Bedrohung in Deutschland nicht ernst genug genommen wird. Der Krieg in der Ukraine sei dabei nur ein Teil des Gesamtbildes, sagte Merz in einem Bloomberg-Interview. „Das große Bild ist, dass Russland dabei ist, die gesamte politische Ordnung unseres europäischen Kontinents zu destabilisieren. Und das wird offensichtlich von vielen Menschen auch in meinem Land unterschätzt.“
Die Menschen sähen nicht, was das eigentliche Ziel Russlands sei. „Und das ist nicht nur territorialer Gewinn in der Ukraine. Das geht weit darüber hinaus“, erklärte Merz. Er sagte mit Blick auf die Machthaber in Moskau: „Sie fürchten die Demokratie, sie fürchten offene Gesellschaften, sie fürchten den Erfolg der europäischen Integration, und sie wollen diesen Erfolg untergraben, und sie sind auf dem Weg, das zu tun.“ Viele Menschen auch in Deutschland unterschätzten diese Bedrohung, „die wirklich jeden Tag da ist“.
Bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland wies Merz darauf hin, dass die USA seit Anfang vergangenen Jahres kein Geld mehr für Waffen und Ausrüstung gäben. Hilfe leiste jetzt die Koalition der Willigen aus Europäern und nichteuropäischen Staaten. „Das zeigt also, dass wir das auch alleine schaffen können.“ Das sei eine große Belastung für die Haushalte, aber man versuche, diese Hilfe fortzusetzen, bis dieser schreckliche Krieg ende.
Bei jedem Treffen versuche er, US-Präsident Donald Trump zu überzeugen, dass ein stabiles Europa, ein stabiler europäischer Kontinent, eine stabile Europäische Union als Partner auch in seinem Interesse liegen sollte, sagte Merz. „Das ist etwas, das sich auch für die Amerikaner lohnt.“
Die Menschen sähen nicht, was das eigentliche Ziel Russlands sei. „Und das ist nicht nur territorialer Gewinn in der Ukraine. Das geht weit darüber hinaus“, erklärte Merz. Er sagte mit Blick auf die Machthaber in Moskau: „Sie fürchten die Demokratie, sie fürchten offene Gesellschaften, sie fürchten den Erfolg der europäischen Integration, und sie wollen diesen Erfolg untergraben, und sie sind auf dem Weg, das zu tun.“ Viele Menschen auch in Deutschland unterschätzten diese Bedrohung, „die wirklich jeden Tag da ist“.
Bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland wies Merz darauf hin, dass die USA seit Anfang vergangenen Jahres kein Geld mehr für Waffen und Ausrüstung gäben. Hilfe leiste jetzt die Koalition der Willigen aus Europäern und nichteuropäischen Staaten. „Das zeigt also, dass wir das auch alleine schaffen können.“ Das sei eine große Belastung für die Haushalte, aber man versuche, diese Hilfe fortzusetzen, bis dieser schreckliche Krieg ende.
Bei jedem Treffen versuche er, US-Präsident Donald Trump zu überzeugen, dass ein stabiles Europa, ein stabiler europäischer Kontinent, eine stabile Europäische Union als Partner auch in seinem Interesse liegen sollte, sagte Merz. „Das ist etwas, das sich auch für die Amerikaner lohnt.“
Bas-Rücktritt: CDU-Abgeordneter von Stetten verteidigt sich gegen SPD-Kritik
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten hat die Kritik der SPD im Kontext des Rücktritts von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) scharf zurückgewiesen. Der Parlamentarier warf hingegen in seinem Newsletter dem SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil und der SPD-Politikerin Manuela Schwesig vor, den Tod im Umfeld von Bas politisch zu instrumentalisieren. Zuerst hatte die Heilbronner Stimme berichtet.
Bas war nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten und hatte sich über persönliche Angriffe auch aus den Reihen des Koalitionspartners beklagt. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete das Verhalten der Union als „unanständig“. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf der Union sogar vor, sich Bas gegenüber „unmenschlich“ verhalten zu haben.
„Kein CDU-Abgeordneter und kein Journalist hat Frau Bas nach Bekanntwerden ihrer privaten Sorgen kritisiert oder gar den Rücktritt als SPD-Parteivorsitzende gefordert“, schreibt von Stetten nun in seinem Newsletter. Weder Klingbeil noch Schwesig noch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hätten Beispiele für Angriffe aus der CDU nach Bekanntwerden des Trauerfalls nennen können.
Von Stetten erwähnt hingegen Rücktrittsforderungen aus den Reihen der SPD gegen die Parteispitze in den vergangenen Monaten. „Manchmal fällt es offenbar leichter, die Verantwortung beim politischen Wettbewerber abzuladen, als offen über den Druck aus den eigenen Reihen zu sprechen.“
Er selbst, so von Stetten, habe Ministerin Bas am 11. September als „nicht mehr tragbar“ bezeichnet wegen der Verzögerung notwendiger Reformen. „Also lange bevor ich wusste, welchen schweren Verlust Bärbel Bas am 26. September 2026 in ihrer Familie erlitten hatte. Die Kritik galt nie dem Menschen Bärbel Bas, sondern allein der Arbeit im Ministerium.“ Die Verzögerungen der Gesetzentwürfe seien aber nicht in den letzten zwei Wochen entstanden, sondern hätten sich über Monate aufgebaut.
Von Stetten ist seit 2011 Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Union.
Bas war nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten und hatte sich über persönliche Angriffe auch aus den Reihen des Koalitionspartners beklagt. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete das Verhalten der Union als „unanständig“. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warf der Union sogar vor, sich Bas gegenüber „unmenschlich“ verhalten zu haben.
„Kein CDU-Abgeordneter und kein Journalist hat Frau Bas nach Bekanntwerden ihrer privaten Sorgen kritisiert oder gar den Rücktritt als SPD-Parteivorsitzende gefordert“, schreibt von Stetten nun in seinem Newsletter. Weder Klingbeil noch Schwesig noch SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hätten Beispiele für Angriffe aus der CDU nach Bekanntwerden des Trauerfalls nennen können.
Von Stetten erwähnt hingegen Rücktrittsforderungen aus den Reihen der SPD gegen die Parteispitze in den vergangenen Monaten. „Manchmal fällt es offenbar leichter, die Verantwortung beim politischen Wettbewerber abzuladen, als offen über den Druck aus den eigenen Reihen zu sprechen.“
Er selbst, so von Stetten, habe Ministerin Bas am 11. September als „nicht mehr tragbar“ bezeichnet wegen der Verzögerung notwendiger Reformen. „Also lange bevor ich wusste, welchen schweren Verlust Bärbel Bas am 26. September 2026 in ihrer Familie erlitten hatte. Die Kritik galt nie dem Menschen Bärbel Bas, sondern allein der Arbeit im Ministerium.“ Die Verzögerungen der Gesetzentwürfe seien aber nicht in den letzten zwei Wochen entstanden, sondern hätten sich über Monate aufgebaut.
Von Stetten ist seit 2011 Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Union.