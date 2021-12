Olaf Scholz nimmt am Donenrstag zum ersten Mal als Kanzler an einer Bund-Länder-Runde teil.

Viel Zeit zum Eingewöhnen hat die Ampel-Regierung von Olaf Scholz (SPD) nicht. Gleich am ersten Tag stehen zahlreiche Termine an, unter anderem eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage, für Scholz inhaltlich nichts Neues, aber diesmal nimmt er erstmals als Kanzler teil. Außerdem stehen in vielen Ministerien die ersten Arbeitstermine an, einige Ministerinnen und Minister, etwa Annalena Baerbock und Nancy Faeser haben sich bereits auf Dienstreise begeben. Die wichtigsten News zum Einstand der neuen Regierung.

Neue Familienministerin will Kinderarmut bekämpfen

Die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) will der Kinderarmut in Deutschland "den Kampf ansagen", wie sie bei der offiziellen Amtsübernahme sagte. Als Instrument dafür nannte Spiegel die Kindergrundsicherung, auf die sich SPD, FDP und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt hatten. Diese soll bisherige finanzielle Unterstützungsleistungen wie das Kindergeld und Leistungen für Kinder in Hartz-IV-Haushalten bündeln. Geplant sei zunächst ein Sofortzuschlag, der 2,7 Millionen Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen zugutekommen solle, erklärte Spiegel. Es gehe darum, diesen Familien unbürokratische Hilfe zukommen zu lassen, betonte sie.

Als weitere Ziele ihrer Amtszeit nannte Spiegel unter anderem die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie und eine ambitionierte Gleichstellungspolitik. Die bisherige Familienministerin Christine Lambrecht (SPD), die am Mittwoch das Verteidigungsressort übernommen hatte, wünschte ihrer Nachfolgerin alles Gute und nannte die neue Aufgabe Spiegels ein "wunderbares Amt, in dem man ganz viel bewirken kann". (09.12.2021)

Lindner: "Bin kein Fan von Steuererhöhungen"

Eigentlich stand Olaf Scholz für Sparsamkeit, solide Staatsfinanzen und die Schuldenbremse. Dann kam die Pandemie und der Finanzminister war gezwingen, seinen eingeschlagenen Weg zu verlassen und innerhalb kurzer Zeit viel, sehr viel Geld auszugeben, um die deutsche Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren. Nun, bei der Übergabe des Finanzministeriums an seinen Nachfolger Christian Lindner (FDP) betonte Scholz, dass seine Regierung auf den Pfad der Sparsamkeit zurückwill, irgendwann. Solide Staatsfinanzen hätten Priorität, noch aber sei die Pandemie die größte Herausforderung, auch für den Haushalt. EIne sparsame Haushaltspolitik sei wichtig, um Reserven zu schaffen, um im Notfall handeln zu können.

Scholz sagte, der Posten des Finanzministers sei eine besondere Aufgabe, die er gern ausgeübt habe. "Da geht es schon um alles." FDP-Chef Lindner ergänzte, er freue sich auf sein neues Amt. "Ich komme in dieses Haus mit eigenen Vorstellungen und Ideen." Er wolle für einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern stehen und für Solidität. Mit dem nun anstehenden Nachtragshaushalt für 2021 würden Vereinbarungen aus den Koalitionsgesprächen umgesetzt. Insidern zufolge soll er am 15. Dezember im Kabinett verabschiedet werden und mehr als 50 Milliarden Euro ungenutzter Kredite im Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung parken - quasi als Rücklage für spätere Investitionen. Lindner sagte zudem, Deutschland sei bereits ein Höchststeuerland. "Ich bin kein Freund von Steuererhöhungen." Bestehende Steuern müssten aber auch durchgesetzt werden. Seine erste Auslandsreise plant Lindner am Montag nach Paris. Bereits am heutigen Donnerstag will er mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire telefonieren. (09.12.2021)

Göring-Eckardt zur Vizepräsidentin des Bundestags gewählt

Die bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt ist neue Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Sie erhielt bei der Wahl 501 der abgegebenen 689 Stimmen. 140 Abgeordnete stimmten mit Nein, es gab 48 Enthaltungen. Die Grünen-Politikerin folgt Claudia Roth nach, die in der Ampel-Regierung neue Kulturstaatsministerin ist. Göring-Eckardt war bereits von 2005 bis 2013 Bundestagsvizepräsidentin gewesen. Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), der das Ergebnis der Wahl bekanntgab, gratulierte ihr mit den Worten: "Ich freue mich auf eine fundierte Verstärkung des Präsidiums."

Dagegen scheiterte der AfD-Bewerber Michael Kaufmann zum zweiten Mal. Mit nur 94 Ja-Stimmen verfehlte er die erforderliche Zahl von 369 Stimmen bei Weitem. Er erzielte sogar ein noch schlechteres Ergebnis als beim ersten Antreten für den Vizepräsidenten-Posten im Oktober, als er auf 118 Ja-Stimmen kam. (09.12.2021)

Ampel-Parteien und Union streiten im Bundestag über Verkehrspolitik

Im Bundestag ist es einen Tag nach der Amtsübernahme der neuen Bundesregierung zu einer kontroversen Debatte gekommen. "Sie hinterlassen einen verkehrspolitischen Scherbenhaufen", sagte der Grünen-Abgeordnete Stefan Gelbhaar an die Adresse der CSU, die in den vergangenen zwölf Jahren den Verkehrsminister stellte. Es sei zum Beispiel nichts unternommen worden, um den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land auszubauen. Der Grünen-Politiker Matthias Gastel sagte, die Union habe einseitig auf die Straße gesetzt und die Schiene vernachlässigt. Das werde die neue Koalition korrigieren. Der FDP-Abgeordnete Bernd Reuther sagte, die Ampel werde stärker auf den Öffentlichen Nahverkehr setzen und verhindern, dass Ticketpreise weiter steigen.

Unionspolitiker dagegen warnten die neue Koalition vor Mehrbelastungen für Dieselfahrer. Felix Schreiner von der CDU sagte, viele Menschen seien auch in Zukunft auf das Auto angewiesen, um zur Arbeit oder zum Arzt zu kommen. An der Pendlerpauschale müsse festgehalten werden. Der CSU-Politiker Alois Rainer sagte: "Die Ampel steht für Pendler und Unternehmen auf Rot."

Das wies die SPD-Abgeordnete Wiebke Esdar zurück. Im Koalitionsvertrag stehe lediglich, dass man gemäß eines EU-Vorschlages die steuerliche Behandlung von Dieselkraftstoff überprüfen wolle. Diesel wird derzeit niedriger besteuert als Benzin. Dafür ist die Kfz-Steuer für Diesel höher. Grünen-Politiker Gelbhaar bekräftigte, dass die Koalition klimaschädliche Subventionen abbauen wolle. Der neue Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte der Bild gesagt: "Die FDP wird dafür Sorge tragen, dass höhere Energiesteuern auf Dieselkraftstoffe durch geringere Kfz-Steuern ausgeglichen werden." Diese Angleichung ist bei den Grünen umstritten. (09.12.2021)

Klimapolitik ganz oben auf der diplomatischen Agenda

Die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Klimapolitik als zentrale Aufgabe ihrer Arbeit bezeichnet. "Ich werde vom ersten Tag an der internationalen Klimapolitik den Platz geben, den sie auf der diplomatischen Agenda verdient: ganz oben", erklärte Baerbock zum Auftakt ihrer Antrittsreisen nach Paris, Brüssel und Warschau. "Die wichtigste Aufgabe von Diplomatie ist es, Krisen vorzubeugen, einzudämmen und bestmöglichst zu lösen", fügte sie hinzu. Keine Krise sei bedrohlicher für die Zukunft der Menschheit als die Klimakrise. Sie wolle mit den EU-Partnern darüber sprechen, wie man Klimapartnerschaften mit anderen Regionen der Welt stärken könne. Die Grünen-Politikerin ist künftig in der Regierung auch für die internationalen Klimakonferenzen zuständig.

Baerbock versicherte den EU-Partnern, dass Deutschland seine Vorstellungen und Interessen nicht über die Köpfe der Nachbarn hinweg verfolgen werde - "und schon gar nicht auf deren Kosten". Die anderen Länder könnten sich darauf verlassen, dass Europa Dreh- und Angelpolitik der deutschen Außenpolitik sei. Sie wolle bei den Antrittsbesuchen vor allem zuhören. Frankreich könne sich bei der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft auf die Unterstützung Berlins verlassen. Zugleich räumte Baerbock ein, dass es auch Themen gebe, in denen man unterschiedliche Positionen habe. Als Beispiel nannte sie die französischen Pläne zur Einstufung von Atomkraft als grüner Energie, die sie weiterhin ablehne.

Baerbock deutete daneben einen entschiedenen Kurs in der Debatte mit Polen und Ungarn über Rechtsstaatsprinzipien an. "Gerade bei Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten können wir nicht zulassen, dass Europas Fundamente wegbröckeln", betonte sie. Auch zum zuspitzenden Ukraine-Konflikt äußerte sich Baerbock während ihres Frankreich-Besuchs. So warnte sie Russland für den Fall einer Eskalation mit schweren Folgen. Russland würde einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Staatlichkeit zahlen, so Baerbock. (09.12.2021)

Jeder Zweite in Umfrage: Scholz wird guter Kanzler

Die Hälfte der Bürger und Bürgerinnen blickt laut einer Umfrage zuversichtlich auf die Kanzlerschaft von Olaf Scholz (SPD). Auf die Frage, ob der SPD-Politiker ein guter Kanzler werde, antworteten 16 Prozent mit "ja" und 34 Prozent mit "eher ja", wie aus einer Yougov-Umfrage hervorgeht. 30 Prozent der Befragten gehen demnach nicht davon aus, dass Scholz ein guter Regierungschef wird ("nein": 13 Prozent; "eher nein": 17 Prozent). 19 Prozent machten keine Angabe oder sagten, sie wüssten es nicht. (09.12.2021)