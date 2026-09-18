Union und SPD wollen offenbar Tankrabatt und Preisobergrenze für Sprit

Die Bundesregierung steht angesichts der enorm hohen Spritkosten offenbar unmittelbar vor der Einigung auf einen neuen Tankrabatt für Bürger und Unternehmen. Wie aus Regierungskreisen verlautete, sind die seit Tagen laufenden Verhandlungen weit fortgeschritten, ein Ergebnis soll möglichst noch an diesem Freitag verkündet werden. Dem Vernehmen nach wollen Union und SPD erneut einen Tankrabatt gewähren sowie erstmals eine staatlich festgelegte Preisobergrenze für Benzin und Diesel festlegen.





Die Preise für Kraftstoffe hatten wegen der Kriege in Iran und der Ukraine in den vergangenen Tagen neue Rekordwerte erreicht, vor allem Diesel ist so teuer wie nie. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll die Energiesteuer auf Benzin und Diesel vorübergehend um 14 Cent je Liter gesenkt werden. Da auf den Gesamtverkaufspreis auch noch Mehrwertsteuer fällig wird, summiert sich die Gesamtentlastung wie schon in den Monaten Mai und Juni auf 17 Cent je Liter.





Zudem sollen die Mineralölkonzerne und Tankstellen dem Bericht zufolge nicht mehr frei entscheiden können, wie viel sie für den Liter Sprit verlangen. Stattdessen ist ein Preisdeckel nach luxemburgischem und belgischem Modell vorgesehen, der je nach Entwicklung des Rohölpreises variiert werden kann. Damit will die Koalition verhindern, dass sich die Konzerne an der gegenwärtigen Krise auch noch bereichern. Finanzminister Lars Klingbeil hatte die mutmaßlichen „Übergewinne“ eigentlich besteuern wollen, sich mit dem Vorschlag in der EU aber nicht durchsetzen können.





CDU und CSU wiederum mussten offenbar von der Idee Abstand nehmen, die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu senken. Das hätte die Autofahrer statt um 17 um bis zu 25 Cent je Liter entlastet, allerdings wäre die Wirtschaft leer ausgegangen, da die Mehrwertsteuer für sie ein durchlaufender Posten ist.