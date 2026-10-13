In seiner Rede zum Arbeitgebertag hatte der Bundeskanzler zuvor unterstrichen, dass die Reform der Sozialversicherungssysteme auf die langfristige Stabilität der Beitragssätze abziele. „Niemals zuvor wurden alle Sozialversicherungssysteme zur selben Zeit reformiert“, sagte Merz am Dienstag auf dem Arbeitgebertag. Er wisse, was dies den Menschen abverlange. „Aber wir wollen das für alle gleich fair und ordentlich hinbekommen.“



Mit Blick auf die Rentenversicherung sagte der Bundeskanzler, er wolle „eine große Reform“. Durch die gesetzliche Kapitalrente würden die Rentenleistungen steigen und die Beitragssätze sinken. Man sei mit der Kapitalrente aber in Deutschland 30 Jahre zu spät. Damit sich ein Kapitalstock aufbauen könne, seien vorübergehend höhere Rentenversicherungsbeiträge nötig. „Das Ende der abschlagsfreien Frühverrentung macht die Rente gerechter.“



Hausherr und Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Rainer Dulger hatte den Kanzler in einer Rede zuvor als Antreiber für Reformen in der schwarz-roten Bundesregierung gelobt. Er wünsche der Regierung der Mitte Erfolg. „Das stärkt auch das Vertrauen in die Demokratie“, sagte er. „Wenn Beiträge immer weiter steigen und notwendige Reformen ausbleiben, verliert das System weiter an Akzeptanz.“



Gleichzeitig forderte er von CDU, CSU und SPD eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und forderte mehr Tempo bei den Reformen. „Eine Regierung muss Ergebnisse liefern“, sagte Dulger. Er appelliere an alle Spitzen der Koalition: „Führen Sie. Übernehmen Sie Verantwortung.“ Demografie lasse sich nicht wegverhandeln. Gerechtigkeit habe viele Facetten. „Sie betrifft diejenigen, die Unterstützung brauchen. Aber, und das sage ich gerade auch mit Blick auf die SPD: Wer soziale Gerechtigkeit ernst nimmt, darf nicht nur fragen, wie Leistungen gesichert werden. Er muss ebenso fragen, wie wir diejenigen stärken, die diese Leistungen finanzieren – indem sie arbeiten und Beiträge zahlen.“



Die Koalition hatte sich Anfang Juli auf ein Reformpaket geeinigt. Wichtige Punkte sind aber strittig. So will die SPD über die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren sprechen. Umstritten sind auch Maßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Wirtschaftsverbände zeigten sich zuletzt ungeduldig.



Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände lädt seit 1999 jährlich zum Arbeitgebertag in Berlin ein. Er soll Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einen Anlass bieten, Ideen auszutauschen und wirtschaftspolitische Impulse zu setzen.