Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Prien für Kehrtwende beim Elterngeld – Kritik an Tankrabatt
Kabinett plant härtere Strafen für Angriffe auf Zugbegleiter und Polizisten
Klöckner droht Fraktionen von AfD und Linken mit Rauswurf
Amthor lässt Strandkorb wegen Kritik zurück nach Mecklenburg-Vorpommern schicken
Streit über Antisemitismusvorwurf: Linke Elif Eralp zeigt Dobrindt an
Luzia Geier
Prien für Kehrtwende beim Elterngeld – Kritik an Tankrabatt
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) macht Familien Hoffnungen, dass die geplante Kürzung der Elterngeldmonate doch nicht kommt. Prien sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), sie plädiere nach den Debatten des Sommers dafür, „dass wir uns noch mal zusammensetzen und schauen, ob die Sparmaßnahmen beim Elterngeld in diesem Umfang zielführend und gerechtfertigt sind“.
Unmut äußerte Prien darüber, dass sie wegen strikter Sparvorgaben Kürzungen verkünden musste, während nun plötzlich Geld zur Senkung der Spritpreise da sei. „Das ärgert mich sehr“, sagte Prien. Die Mittel würden hier mit der Gießkanne verteilt werden. Und:
Unmut äußerte Prien darüber, dass sie wegen strikter Sparvorgaben Kürzungen verkünden musste, während nun plötzlich Geld zur Senkung der Spritpreise da sei. „Das ärgert mich sehr“, sagte Prien. Die Mittel würden hier mit der Gießkanne verteilt werden. Und:
„Der Tankrabatt ist nur eine vorübergehende Maßnahme, deren Wirkung schnell verpufft. Die kostet aber sehr viel Geld.“Karin Prien (CDU)
Auf die Frage, ob es denkbar wäre, die Elterngeldmonate doch nicht von 14 auf zwölf Monate zu kürzen, sagte die Ministerin: „Dafür bin ich offen.“ Die Koalition berate derzeit über verschiedene Optionen und rechne diese mit Blick auf die Haushaltslage durch. Auch die Aufteilung der Elterngeldmonate zwischen den Partnern könnte sich laut Prien noch ändern. „Wir reden über alle Stellschrauben und haben uns in der Koalition noch auf kein Modell festgelegt“, sagte sie. „Wir müssen vor allem die Bedürfnisse der Eltern stärker in den Blick nehmen. Die Verkürzung auf zwölf Monate bei einer anderen Aufteilung der Partnerschaftsmonate ist für viele Familien nur schwer zu realisieren.“
Prien hatte im Sommer unter der Maßgabe harter Sparvorgaben einen Entwurf für eine Elterngeldreform ausgearbeitet. Vorgesehen ist darin eine Kürzung der Bezugsdauer um zwei Monate - von 14 auf zwölf. Für jeden Elternteil sind demnach je drei Monate Elterngeld reserviert. Sechs weitere Monate können sich die Partner untereinander aufteilen. Wenn also nur einer von beiden Elternzeit macht, gäbe es maximal neun Monate Hilfe vom Staat. Die Vorschläge stießen auf viel Kritik. Seit den Wahlniederlagen von CDU und SPD in den Ländern diskutieren die Koalitionäre Kurskorrekturen bei mehreren Reformvorhaben.
Prien hatte im Sommer unter der Maßgabe harter Sparvorgaben einen Entwurf für eine Elterngeldreform ausgearbeitet. Vorgesehen ist darin eine Kürzung der Bezugsdauer um zwei Monate - von 14 auf zwölf. Für jeden Elternteil sind demnach je drei Monate Elterngeld reserviert. Sechs weitere Monate können sich die Partner untereinander aufteilen. Wenn also nur einer von beiden Elternzeit macht, gäbe es maximal neun Monate Hilfe vom Staat. Die Vorschläge stießen auf viel Kritik. Seit den Wahlniederlagen von CDU und SPD in den Ländern diskutieren die Koalitionäre Kurskorrekturen bei mehreren Reformvorhaben.
Luzia Geier
Kabinett plant härtere Strafen für Angriffe auf Zugbegleiter und Polizisten
Angriffe auf Busfahrer, Zugbegleiter und Beschäftigte anderer dem Gemeinwohl dienender Einrichtungen sollen künftig härter bestraft werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, über den das Kabinett an diesem Mittwoch beraten will. Demnach sollen die Strafdrohungen bei Angriffen auf beispielsweise Zugbegleiter künftig denen bei Angriffen auf Vollzugsbeamte entsprechen.
Der von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) erarbeitete Entwurf beinhaltet auch eine höhere Mindeststrafe für Übergriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Einen ersten Entwurf für einen besseren Schutz von Menschen, deren Arbeit dem Gemeinwohl dient, hatte das Justizministerium schon Ende 2025 vorgelegt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema im Februar, als der Fall eines Zugbegleiters bundesweit für Bestürzung sorgte. Der Bahnmitarbeiter starb nach einem tätlichen Angriff bei einer Fahrscheinkontrolle.
Der von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) erarbeitete Entwurf beinhaltet auch eine höhere Mindeststrafe für Übergriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Einen ersten Entwurf für einen besseren Schutz von Menschen, deren Arbeit dem Gemeinwohl dient, hatte das Justizministerium schon Ende 2025 vorgelegt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema im Februar, als der Fall eines Zugbegleiters bundesweit für Bestürzung sorgte. Der Bahnmitarbeiter starb nach einem tätlichen Angriff bei einer Fahrscheinkontrolle.
Bei tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte soll die Mindeststrafe nach den Plänen des Kabinetts von drei auf sechs Monate steigen. Für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sieht der Entwurf bis zu fünf Jahre Haft oder Geldstrafe vor. Besonders schwere Fälle sind extra geregelt. Dazu zählen Waffeneinsatz, gemeinschaftliche Tat, schwere Gefahren für das Opfer und ein hinterlistiger Überfall. Dann drohen ein bis zehn Jahre Haft. Aktuell wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet. In besonders schweren Fällen sind bis zu fünf Jahre möglich.
Für tätliche Angriffe auf Angehörige von Heilberufen sieht der Entwurf mindestens sechs Monate Freiheitsstrafe, in besonders schweren Fällen ein bis zehn Jahre vor. Als Angehörige eines Heilberufs werden etwa Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonal sowie Apotheker erfasst. Ein Gericht soll künftig bei einer Verurteilung wegen Volksverhetzung zusätzlich zur Freiheitsstrafe die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und bei Wahlen zu kandidieren, aberkennen können – sofern die verhängte Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr beträgt. Der Entzug des passiven Wahlrechts wäre allerdings eine Ermessensentscheidung des Gerichts, keine automatische Folge des Urteils.
Für tätliche Angriffe auf Angehörige von Heilberufen sieht der Entwurf mindestens sechs Monate Freiheitsstrafe, in besonders schweren Fällen ein bis zehn Jahre vor. Als Angehörige eines Heilberufs werden etwa Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonal sowie Apotheker erfasst. Ein Gericht soll künftig bei einer Verurteilung wegen Volksverhetzung zusätzlich zur Freiheitsstrafe die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und bei Wahlen zu kandidieren, aberkennen können – sofern die verhängte Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr beträgt. Der Entzug des passiven Wahlrechts wäre allerdings eine Ermessensentscheidung des Gerichts, keine automatische Folge des Urteils.
Luzia Geier
Grüne: Pflegeform muss Familien entlasten
Die Grünen im Bundestag fordern bei der geplanten Pflegereform vor allem Entlastungen für Familien. Familien würden an anderer Stelle schon immens belastet, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Misbah Khan der Deutschen Presse-Agentur. „Ob beim Unterhaltsvorschuss, beim Elterngeld oder bei der Familienmitversicherung: Überall wird gekürzt oder es sind Kürzungen vorgesehen.“ Dieses Muster dürfe sich bei der Pflegereform nicht wiederholen.
Ein Hauptziel der schwarz-roten Koalition bei ihrer geplanten Pflegereform ist eine Verhinderung von erneuten Beitragserhöhungen, da die Pflegekosten immer weiter steigen. Dabei will sie auch Änderungen bei den Leistungen vornehmen. Verhandlungen von Union und SPD über die auch intern umstrittenen Sparvorschläge hatten sich am späten Dienstag hingezogen.
Familien trügen einen erheblichen Teil der Last – bei der Organisation der Pflege, der Betreuung oder der eigentlichen Pflege, sagte Khan weiter. Nach ihrer Ansicht soll die Reform deshalb Verbesserungen für Pflegebedürftige bringen, die nicht durch weitere Belastungen für Angehörige finanziert werden. „Und sie muss im Sinne der Generationengerechtigkeit das System so stabilisieren, dass es auch noch in Jahrzehnten Tragfähigkeit beweist.“
Ein Hauptziel der schwarz-roten Koalition bei ihrer geplanten Pflegereform ist eine Verhinderung von erneuten Beitragserhöhungen, da die Pflegekosten immer weiter steigen. Dabei will sie auch Änderungen bei den Leistungen vornehmen. Verhandlungen von Union und SPD über die auch intern umstrittenen Sparvorschläge hatten sich am späten Dienstag hingezogen.
Familien trügen einen erheblichen Teil der Last – bei der Organisation der Pflege, der Betreuung oder der eigentlichen Pflege, sagte Khan weiter. Nach ihrer Ansicht soll die Reform deshalb Verbesserungen für Pflegebedürftige bringen, die nicht durch weitere Belastungen für Angehörige finanziert werden. „Und sie muss im Sinne der Generationengerechtigkeit das System so stabilisieren, dass es auch noch in Jahrzehnten Tragfähigkeit beweist.“
Luzia Geier
Neues System zur Drohnenerkennung am Berliner Flughafen BER
Die Deutsche Flugsicherung (DFS) nimmt am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ein System zur Drohnenerkennung in Betrieb. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Damit könnten Drohnen im An- und Abflugbereich frühzeitig entdeckt und die zuständigen Stellen über mögliche Gefährdungen für den Luftverkehr informiert werden. „Angesichts der aktuellen Lage handeln wir konsequent“, sagte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Solche Systeme zu nutzen, sei ein wichtiger Schritt für die Sicherheit des Luftverkehrs.
Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) sagte, Drohnenereignisse könnten unterschiedliche Ursachen haben. Aus einzelnen Sichtungen oder der reinen Zahl registrierter Drohnenereignisse ließen sich noch keine belastbaren Rückschlüsse auf Hintergründe und eine konkrete Gefährdungslage ableiten. „Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich verlässliche Informationen zu erhalten“, so Crumbach weiter. „Dabei unterstützt das neue System zur Drohnendetektion.“
Hintergrund der Inbetriebnahme des Systems sind den Angaben zufolge wiederholte Drohnensichtungen im Umfeld deutscher Flughäfen. Das Bundesverkehrsministerium setzt auf den weiteren Ausbau solcher Systeme. Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden am Flughafen BER so viele Drohnen gesichtet wie an keinem anderen deutschen Flughafen.
Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) sagte, Drohnenereignisse könnten unterschiedliche Ursachen haben. Aus einzelnen Sichtungen oder der reinen Zahl registrierter Drohnenereignisse ließen sich noch keine belastbaren Rückschlüsse auf Hintergründe und eine konkrete Gefährdungslage ableiten. „Deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich verlässliche Informationen zu erhalten“, so Crumbach weiter. „Dabei unterstützt das neue System zur Drohnendetektion.“
Hintergrund der Inbetriebnahme des Systems sind den Angaben zufolge wiederholte Drohnensichtungen im Umfeld deutscher Flughäfen. Das Bundesverkehrsministerium setzt auf den weiteren Ausbau solcher Systeme. Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden am Flughafen BER so viele Drohnen gesichtet wie an keinem anderen deutschen Flughafen.
Anna Schimpp
Bundeskabinett will "Aktionsplan Nachhaltigkeit" beschließen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit einem breiteren Ansatz von Nachhaltigkeit um mehr Akzeptanz für Maßnahmen zum Klimaschutz und für mehr globale Gerechtigkeit werben. Bei der Jahrestagung des Rates für Nachhaltige Entwicklung kündigte Merz am Dienstag an, dass das Bundeskabinett am Mittwoch einen „Aktionsplan Nachhaltigkeit“ beschließen will. Dieser soll neben nachhaltiger Entwicklung im globalen Kontext auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Einsamkeit, zur Prävention von Krankheiten, Verbesserung von Luftqualität und Ernährungsgewohnheiten sowie Unterstützung des organisierten Sports enthalten.
„Wir machen die deutsche Nachhaltigkeitspolitik damit pragmatischer“, sagte Merz. Erfolge sollten daran gemessen werden, dass sie „spürbar und schnell“ das alltägliche Leben der Menschen verbessern. „Im Augenblick sind die Ängste vor der Zukunft in unserem Land weit stärker ausgeprägt als die Zuversicht. Und darauf muss wohlverstandene Nachhaltigkeitspolitik reagieren", sagte Merz.
Beim Thema Klimaschutz warb der Kanzler dafür, Wirtschaftswachstum nicht als Gegensatz von Klimaschutz zu betrachten, sondern beides zu vereinen. Er sagte zudem, Klimaschutz sei nicht mehr allein eine Frage der Prävention, sondern „längst eine Realität, die Schäden anrichtet“. „Der Klimawandel ist zu einer Bedrohung für Leib und Leben geworden“, sagte er und verwies auf die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Klimaanpassung.
„Wir machen die deutsche Nachhaltigkeitspolitik damit pragmatischer“, sagte Merz. Erfolge sollten daran gemessen werden, dass sie „spürbar und schnell“ das alltägliche Leben der Menschen verbessern. „Im Augenblick sind die Ängste vor der Zukunft in unserem Land weit stärker ausgeprägt als die Zuversicht. Und darauf muss wohlverstandene Nachhaltigkeitspolitik reagieren", sagte Merz.
Beim Thema Klimaschutz warb der Kanzler dafür, Wirtschaftswachstum nicht als Gegensatz von Klimaschutz zu betrachten, sondern beides zu vereinen. Er sagte zudem, Klimaschutz sei nicht mehr allein eine Frage der Prävention, sondern „längst eine Realität, die Schäden anrichtet“. „Der Klimawandel ist zu einer Bedrohung für Leib und Leben geworden“, sagte er und verwies auf die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Klimaanpassung.
Özdemir arbeitet an Mehrheit für AfD-Verbotsverfahren
Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir führt eigenen Aussagen zufolge permanent Gespräche mit Kollegen aus dem Bundesrat, um eine Mehrheit für ein AfD-Verbotsverfahren zu finden. Seit seinem ersten Tag als Ministerpräsident spreche er dazu im Kollegen- und Kolleginnenkreis, sagte der Grünen-Politiker. Es mache jedoch Sinn, erst in ein Verfahren einzutreten, wenn man die Aussicht habe, die für eine absolute Mehrheit notwendigen 35 Stimmen im Bundesrat beieinander zuhaben. „Ansonsten würde man ja in die Niederlage gehen – erkennbar.“ Dies würde nur der besagten Partei helfen.
Ein Verbotsverfahren ersetze nicht, dass man sich damit beschäftigen müsse, warum die Partei so stark sei, warum die Parteien der demokratischen Mitte so viel Vertrauen verloren hätten und wie man im nächsten Schritt auch Menschen zurückgewinnen könne, die bei der AfD gelandet seien. „Da würde ich sagen, haben wir einfach, muss man so hart einräumen, einen schlechten Job alle miteinander gemacht, dass wir die verloren haben. Und möglicherweise verlieren wir ja gerade immer noch welche, wenn ich nach Berlin schaue.“ Die AfD in Baden-Württemberg reagierte empört. „Özdemir gesteht politisches Versagen ein - und betreibt Verbotslobbyismus statt Landespolitik“, kritisierte der AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Rothweiler.
Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hatten sich Özdemir und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) für eine baldige Einleitung eines Verbotsverfahrens ausgesprochen, mit einem Fokus auf die gesichert rechtsextremen Landesverbände der AfD in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Ein Verbotsverfahren ersetze nicht, dass man sich damit beschäftigen müsse, warum die Partei so stark sei, warum die Parteien der demokratischen Mitte so viel Vertrauen verloren hätten und wie man im nächsten Schritt auch Menschen zurückgewinnen könne, die bei der AfD gelandet seien. „Da würde ich sagen, haben wir einfach, muss man so hart einräumen, einen schlechten Job alle miteinander gemacht, dass wir die verloren haben. Und möglicherweise verlieren wir ja gerade immer noch welche, wenn ich nach Berlin schaue.“ Die AfD in Baden-Württemberg reagierte empört. „Özdemir gesteht politisches Versagen ein - und betreibt Verbotslobbyismus statt Landespolitik“, kritisierte der AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Rothweiler.
Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hatten sich Özdemir und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) für eine baldige Einleitung eines Verbotsverfahrens ausgesprochen, mit einem Fokus auf die gesichert rechtsextremen Landesverbände der AfD in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Anna Schimpp
Investition in Milliardenhöhe: Bundeswehr plant Kauf von neuen Transportflugzeugen
Die Bundeswehr will 16 neue Transportflugzeuge vom Typ A400M bei Airbus bestellen. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer Pressekonferenz in Bremen nach einem Besuch des dortigen Airbus-Werks. Damit sollen ältere Maschinen ohne taktische Fähigkeiten, etwa zur Abwehr von Raketenbeschuss, ausgetauscht werden. Laut Pistorius geht es bei der geplanten Investition um einen Milliardenbetrag.
Man denke „sehr konkret aktuell darüber nach, logistische Flugzeuge durch neue taktische zu ersetzen“, sagte der Verteidigungsminister. Es gebe dazu „sehr gute“ Gespräche mit Airbus. Vorher muss noch der Deutsche Bundestag darüber entscheiden.
Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs. Alle sind in Wunstorf bei Hannover stationiert. Die vorerst letzte Maschine wurde erst im April dieses Jahres übergeben. 16 Maschinen seien allerdings reine Transporter ohne taktische Fähigkeiten, sagte Pistorius. Diese sollen ersetzt werden.
Man denke „sehr konkret aktuell darüber nach, logistische Flugzeuge durch neue taktische zu ersetzen“, sagte der Verteidigungsminister. Es gebe dazu „sehr gute“ Gespräche mit Airbus. Vorher muss noch der Deutsche Bundestag darüber entscheiden.
Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs. Alle sind in Wunstorf bei Hannover stationiert. Die vorerst letzte Maschine wurde erst im April dieses Jahres übergeben. 16 Maschinen seien allerdings reine Transporter ohne taktische Fähigkeiten, sagte Pistorius. Diese sollen ersetzt werden.
Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs "A400M". Sina Schuldt/dpa
Das Transportflugzeug hat bei der Bundeswehr verschiedene Aufgaben. Es kann andere Flugzeuge in der Luft betanken oder auch selbst betankt werden. Neben dem Transport von Soldaten oder militärischen Gütern wie Panzern wird es auch für humanitäre Einsätze genutzt. Es bringt Hilfsgüter in Krisengebiete, kann zu einer mobilen Krankenstation umgebaut werden oder war zuletzt in Frankreich als Löschflugzeug im Einsatz. Viel Aufmerksamkeit erlangte das Flugzeug auch für die Evakuierungsflüge aus Afghanistan nach der erneuten Machtergreifung der Taliban.
Weltweit wird der A400M von zehn verschiedenen Nationen genutzt - wenn es nach Pistorius geht, sollen es noch mehr werden. Aus seiner Sicht sei der A400M das „beste Flugzeug seiner Art“. Beim Kauf neuer Flugzeuge würden ältere Bundeswehr-Maschinen des Typs an Partner verkauft, sagte er. Der A400M kann nach Airbus-Angaben bis zu 37 Tonnen Ladung transportieren und Strecken von bis zu knapp 6300 Kilometern fliegen. Das entspricht etwa der Strecke von Wunstorf bis New York. Es ist technisch so gebaut, dass es auch auf sandigen oder unebenen Pisten starten und landen kann. Gebaut wird das Transportflugzeug unter anderem in Bremen, wo der Rumpf des A400M entsteht.
Weltweit wird der A400M von zehn verschiedenen Nationen genutzt - wenn es nach Pistorius geht, sollen es noch mehr werden. Aus seiner Sicht sei der A400M das „beste Flugzeug seiner Art“. Beim Kauf neuer Flugzeuge würden ältere Bundeswehr-Maschinen des Typs an Partner verkauft, sagte er. Der A400M kann nach Airbus-Angaben bis zu 37 Tonnen Ladung transportieren und Strecken von bis zu knapp 6300 Kilometern fliegen. Das entspricht etwa der Strecke von Wunstorf bis New York. Es ist technisch so gebaut, dass es auch auf sandigen oder unebenen Pisten starten und landen kann. Gebaut wird das Transportflugzeug unter anderem in Bremen, wo der Rumpf des A400M entsteht.
Carim Soliman
Klöckner droht Fraktionen von AfD und Linken mit Rauswurf
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner warnt vor einer zunehmenden Polarisierung im Parlament und kritisiert das Verhalten von Abgeordneten der AfD und Linken im Plenum. „Das schaukelt sich so dermaßen hoch“, sagte Klöckner im Podcast „Meine schwerste Entscheidung“ der Funke Medien. „Die beiden Fraktionen haben die meisten Ordnungsrufe mit Abstand. Die AfD die meisten, aber die Linken ziehen nach. Und diese Polarisierung, da müssen wir achtgeben“, sagte die CDU-Politikerin. Diese Polarisierung dürfe nicht dazu führen, dass Stimmen der Mehrheit untergehen.
Klöckner drohte mit einer harten Linie. „Wenn es eskaliert, schmeiße ich die ganze Fraktion raus. Dieses Instrument habe ich als Präsidentin“, sagte die Parlamentspräsidentin. „Denn wir müssen eines gewährleisten, dass die Plenardebatte stattfinden kann. Und wenn eine Fraktion systematisch sagt, wir stören das, bis der andere nicht mehr gehört wird, dann ist es meine Aufgabe, das Ganze zu leiten.“ Es gebe Regeln. Diese müsse sie unabhängig davon durchsetzen, von wem ein Regelbruch ausgehe, sagte Klöckner.
Zugleich kritisierte sie, manche Reden wirkten, als seien sie vorrangig für Tiktok-Videos inszeniert. Es würden Follower im Plenum begrüßt und Redebeiträge teils ohne Bezug zum Vorredner gehalten. Die Geschäftsordnung sei deshalb umfassend überarbeitet worden – zum ersten Mal in diesem Umfang seit 45 Jahren. Bei aller nötigen Auseinandersetzung werde es gefährlich, wenn nicht mehr Argumente, sondern Personen bekämpft würden und „Demontage statt Diskussion“ im Vordergrund stehe.
Klöckner drohte mit einer harten Linie. „Wenn es eskaliert, schmeiße ich die ganze Fraktion raus. Dieses Instrument habe ich als Präsidentin“, sagte die Parlamentspräsidentin. „Denn wir müssen eines gewährleisten, dass die Plenardebatte stattfinden kann. Und wenn eine Fraktion systematisch sagt, wir stören das, bis der andere nicht mehr gehört wird, dann ist es meine Aufgabe, das Ganze zu leiten.“ Es gebe Regeln. Diese müsse sie unabhängig davon durchsetzen, von wem ein Regelbruch ausgehe, sagte Klöckner.
Zugleich kritisierte sie, manche Reden wirkten, als seien sie vorrangig für Tiktok-Videos inszeniert. Es würden Follower im Plenum begrüßt und Redebeiträge teils ohne Bezug zum Vorredner gehalten. Die Geschäftsordnung sei deshalb umfassend überarbeitet worden – zum ersten Mal in diesem Umfang seit 45 Jahren. Bei aller nötigen Auseinandersetzung werde es gefährlich, wenn nicht mehr Argumente, sondern Personen bekämpft würden und „Demontage statt Diskussion“ im Vordergrund stehe.
Carim Soliman
Amthor lässt Strandkorb wegen Kritik zurück nach Mecklenburg-Vorpommern schicken
Der Strandkorb von Staatsminister Philipp Amthor (CDU) wird aus dem Bundeskanzleramt zurück in seine Heimat gebracht. Amthor nehme die an ihn gerichtete Kritik sehr ernst und habe deshalb entschieden, den Strandkorb abtransportieren zu lassen, sagte ein Regierungssprecher in der Bundespressekonferenz.
Viele User hatten mit Spott und Unverständnis auf Amthors Entscheidung reagiert, sich einen Strandkorb auf den Balkon seines Büros im Kanzleramt stellen zu lassen. Darüber hatte zuerst die Bild berichtet. In der vor Kurzem veröffentlichten zweiten Staffel der Dokumentation „Inside CDU“ des ZDF ist zu sehen, wie der 33-Jährige den Strandkorb entgegennimmt. Der entsprechende Ausschnitt, den „ZDF heute“ auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat, wurde bisher mehr als 500 000 Mal aufgerufen und mehr als 1900 Mal kommentiert.
Viele User hatten mit Spott und Unverständnis auf Amthors Entscheidung reagiert, sich einen Strandkorb auf den Balkon seines Büros im Kanzleramt stellen zu lassen. Darüber hatte zuerst die Bild berichtet. In der vor Kurzem veröffentlichten zweiten Staffel der Dokumentation „Inside CDU“ des ZDF ist zu sehen, wie der 33-Jährige den Strandkorb entgegennimmt. Der entsprechende Ausschnitt, den „ZDF heute“ auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat, wurde bisher mehr als 500 000 Mal aufgerufen und mehr als 1900 Mal kommentiert.
News von ZDFheute on Instagram: "Philipp Amthor kannten früher viele vor allem aus der "heute show". Inzwischen hat sich der 33-Jährige in der CDU etabliert, er gilt in seiner Partei als großes politisches Talent. Auch räumlich ist Amthor inzwischen nah an dem Kanzler. Das ZDF hat ihn und die CDU durch das herausfordernde politische Jahr 2026 begleitet. Die zweite Staffel "Inside CDU" könnt ihr im ZDF streamen. #Doku #ZDFheute"
4,069 likes, 1,769 comments - zdfheute on September 25, 2026: "Philipp Amthor kannten früher viele vor allem aus der "heute show". Inzwischen hat sich der 33-Jährige in der CDU etabliert, er gilt in seiner Partei als großes politisches Talent. Auch räumlich ist Amthor inzwischen nah an dem Kanzler. Das ZDF hat ihn und die CDU durch das herausfordernde politische Jahr 2026 begleitet. Die zweite Staffel "Inside CDU" könnt ihr im ZDF streamen. #Doku #ZDFheute".
instagram.com
Gleich mehrere Nutzer schrieben, sie hätten zuerst gedacht, dass es sich um Satire handle oder um KI-generierte Inhalte. Andere warfen Amthor Überheblichkeit vor, einer sprach gar von „spätrömischer Dekadenz im Endstadium“. Einige Nutzer nahmen die Szene aber auch mit Humor. „Ach irgendwie ist das lustig mit dem Strandkorb. Ich gönne ihm den Strandkorb“, schrieb eine Nutzerin unter einem Beitrag.
Vor der Verkündung, den Strandkorb zurückbringen zu lassen, hatte Amthor bereits über Regierungssprecher mitteilen lassen, ihn selbst bezahlt zu haben. Für die Bestellung, Anlieferung und den Aufbau des Strandkorbs seien „keine öffentlichen Mittel aufgewendet worden“, sagte ein Sprecher der Funke Mediengruppe.
Amthor gilt seit Längerem gleichermaßen als politisches Talent und Reizfigur. Mit nur 24 Jahren war Amthor 2017 erstmals in den Bundestag eingezogen. Bis vor Kurzem war er Digital-Staatssekretär, seit knapp zwei Monaten ist er Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt. Nach dem historischen Ausscheiden der CDU aus dem Landtag in Schwerin soll Amthor zudem kommissarisch den Landesvorsitz in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern übernehmen.
Warum die zweite Staffel von „Inside CDU“ Aufschluss darüber gibt, dass ein Rücktritt von Bundeskanzler nicht für eine Trendwende der Partei reicht, lesen Sie in der Rezension des Kollegen Peter Fahrenholz:
Vor der Verkündung, den Strandkorb zurückbringen zu lassen, hatte Amthor bereits über Regierungssprecher mitteilen lassen, ihn selbst bezahlt zu haben. Für die Bestellung, Anlieferung und den Aufbau des Strandkorbs seien „keine öffentlichen Mittel aufgewendet worden“, sagte ein Sprecher der Funke Mediengruppe.
Amthor gilt seit Längerem gleichermaßen als politisches Talent und Reizfigur. Mit nur 24 Jahren war Amthor 2017 erstmals in den Bundestag eingezogen. Bis vor Kurzem war er Digital-Staatssekretär, seit knapp zwei Monaten ist er Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt. Nach dem historischen Ausscheiden der CDU aus dem Landtag in Schwerin soll Amthor zudem kommissarisch den Landesvorsitz in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern übernehmen.
Warum die zweite Staffel von „Inside CDU“ Aufschluss darüber gibt, dass ein Rücktritt von Bundeskanzler nicht für eine Trendwende der Partei reicht, lesen Sie in der Rezension des Kollegen Peter Fahrenholz:
Ulrike Putz
Streit über Antisemitismusvorwurf: Linke Elif Eralp zeigt Dobrindt an
Die Berliner Linken-Politikerin Elif Eralp und ihr Landesverband haben nach Angaben ihres Anwalts Strafanzeige gegen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gestellt. Der CSU-Politiker soll sich dem Schriftsatz zufolge eine Aussage über Eralp als „Antisemitin“ zu eigen gemacht haben. Dies erfülle den Tatbestand der üblen Nachrede und Beleidigung, erklärte Anwalt Jasper Prigge der Deutschen Presse-Agentur.
Dabei geht es um eine Passage der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ vom Donnerstag, in der es zu Wortgefechten zwischen Dobrindt und der Linken-Bundestagsfraktionschefin Heidi Reichinnek kam. Moderatorin Illner versprach sich dabei, korrigierte sich aber sofort: „Elif Eralp sagt, sie ist Antisemitin... Sie ist keine Antisemitin.“ Darauf sagte Dobrindt: „Na doch.“
Anwalt Prigge argumentiert, Dobrindt habe sich Illners Versprecher zu eigen gemacht. Das sei „üble Nachrede“ im Sinne des Strafgesetzbuchs. Dobrindt stelle eine falsche Tatsachenbehauptung auf. Um eine „Beleidigung“ im Sinne des Strafgesetzbuchs handele es sich, weil die Bezeichnung als Antisemitin „in erheblichem Maße ehrabträglich“ sei.
Weiter heißt es im Schriftsatz: „Die Tat ist schließlich auch geeignet, das öffentliche Wirken von Frau Eralp erheblich zu erschweren. Die Verbreitung der Falschbehauptung durch den Innenminister im Fernsehen, Frau Eralp würde sagen, sie sei Antisemitin, ist geeignet, ihre Integrität als politische Amtsträgerin und damit die Regierungsbildung im Land Berlin zu beeinträchtigen.“
Dobrindt hat bisher nicht auf die Anzeige reagiert. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte lediglich, man habe die Medienberichterstattung über die Anzeige zur Kenntnis genommen. Zu Dobrindts Aussage in der Sendung sagte der Sprecher nur: „Die Worte stehen für sich.“ Die Frage, ob Dobrindt Eralp tatsächlich für eine Antisemitin halte, ließ der Sprecher ebenfalls unbeantwortet.
Dabei geht es um eine Passage der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ vom Donnerstag, in der es zu Wortgefechten zwischen Dobrindt und der Linken-Bundestagsfraktionschefin Heidi Reichinnek kam. Moderatorin Illner versprach sich dabei, korrigierte sich aber sofort: „Elif Eralp sagt, sie ist Antisemitin... Sie ist keine Antisemitin.“ Darauf sagte Dobrindt: „Na doch.“
Anwalt Prigge argumentiert, Dobrindt habe sich Illners Versprecher zu eigen gemacht. Das sei „üble Nachrede“ im Sinne des Strafgesetzbuchs. Dobrindt stelle eine falsche Tatsachenbehauptung auf. Um eine „Beleidigung“ im Sinne des Strafgesetzbuchs handele es sich, weil die Bezeichnung als Antisemitin „in erheblichem Maße ehrabträglich“ sei.
Weiter heißt es im Schriftsatz: „Die Tat ist schließlich auch geeignet, das öffentliche Wirken von Frau Eralp erheblich zu erschweren. Die Verbreitung der Falschbehauptung durch den Innenminister im Fernsehen, Frau Eralp würde sagen, sie sei Antisemitin, ist geeignet, ihre Integrität als politische Amtsträgerin und damit die Regierungsbildung im Land Berlin zu beeinträchtigen.“
Dobrindt hat bisher nicht auf die Anzeige reagiert. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte lediglich, man habe die Medienberichterstattung über die Anzeige zur Kenntnis genommen. Zu Dobrindts Aussage in der Sendung sagte der Sprecher nur: „Die Worte stehen für sich.“ Die Frage, ob Dobrindt Eralp tatsächlich für eine Antisemitin halte, ließ der Sprecher ebenfalls unbeantwortet.
Eralp war mit der Linken bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 20. September mit 25,7 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden und strebt das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in einer rot-grün-roten Koalition an. Gegen ihre Partei werden Antisemitismus-Vorwürfe erhoben, unter anderem, weil ein propalästinensischer Rapper bei einer Parteiveranstaltung zu Gewalt gegen die israelische Armee aufgerufen habe.
Dobrindt hatte vergangene Woche in Kloster Banz gesagt, die Linkspartei in Berlin dulde „ganz offensichtlich Antisemiten und Extremisten in ihrem Umfeld“. Eralp hatte sich vor und nach der Wahl von jeglichem Antisemitismus und von Gewaltaufrufen distanziert und das Existenzrecht Israels bekräftigt.
Dobrindt hatte vergangene Woche in Kloster Banz gesagt, die Linkspartei in Berlin dulde „ganz offensichtlich Antisemiten und Extremisten in ihrem Umfeld“. Eralp hatte sich vor und nach der Wahl von jeglichem Antisemitismus und von Gewaltaufrufen distanziert und das Existenzrecht Israels bekräftigt.
Spahn gibt Sitz im Haushaltsausschuss ab
Jens Spahn, der ehemalige Fraktionschef der Union, zieht sich aus dem Haushaltsausschuss des Bundestages zurück. Darüber informierte Spahn in einer internen Nachricht die Haushaltspolitiker der Union. Zuerst berichtete der Spiegel.
„Nach reiflicher Überlegung über das Wochenende werde ich auf meinen Sitz im Haushaltsausschuss verzichten. Alles rund um meine Person ist aktuell so politisiert, dass ein normales Arbeiten kaum möglich sein wird", heißt es in der Nachricht, die auch der SZ vorliegt. Er merke, dass sein Rücktritt im Juli „noch viel zu frisch" sei, um wieder „voll durchzustarten, als wäre nichts gewesen". In Absprache mit dem aktuellen Unionsfraktionschef Thorsten Frei werde er sich vorerst auf seine Arbeit für den Wahlkreis und seine Familie konzentrieren.
Die neuen Irritationen wurden durch die Veröffentlichung eines Fotos von Spahn bei Bild ausgelöst, das ihn während der laufenden Sitzungswoche des Bundestags mit seinem Sohn auf dem Arm auf der italienischen Insel Sardinien zeigen soll. Die Bild zog das Foto später zurück. Es sei „in einem privaten Rahmen entstanden“, mit der Veröffentlichung habe Bild gegen „seine eigenen Regeln verstoßen“, hieß es.
Die Aufregung, die zu der AG-Sitzung am Freitag führte, war aber nicht mehr zu stoppen. Spahn selbst erklärte die zweitägige Abwesenheit laut Stern mit „familiären Gründen“. „Eine Vertretung für die Sitzung des Haushaltsausschusses wurde, wie es üblich ist, organisiert“, zitiert das Medium das Umfeld Spahns.
Wie die Süddeutsche Zeitung erfuhr, kam es am Freitag zu einer ernsten Aussprache mit Mitgliedern der Unions-Arbeitsgruppe Haushalt, es gab angeblich auch interne Forderungen nach einem Rauswurf von Jens Spahn aus dem Haushaltsausschuss. Am Ende einigte man sich auf eine Bewährungsfrist für Spahn bis Ende des Jahres. Diese nimmt Spahn nun offensichtlich nicht in Anspruch.
Spahn war im Juli als Fraktionschef zurückgetreten, nachdem er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden waren - was in der Partei massive Empörung auslöste. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Die Union tritt dafür ein, dass dieses Verbot beibehalten wird. Anfang September hatte die Fraktionsführung mitgeteilt, dass Spahn den Posten im Haushaltsausschuss bekommt.
„Nach reiflicher Überlegung über das Wochenende werde ich auf meinen Sitz im Haushaltsausschuss verzichten. Alles rund um meine Person ist aktuell so politisiert, dass ein normales Arbeiten kaum möglich sein wird", heißt es in der Nachricht, die auch der SZ vorliegt. Er merke, dass sein Rücktritt im Juli „noch viel zu frisch" sei, um wieder „voll durchzustarten, als wäre nichts gewesen". In Absprache mit dem aktuellen Unionsfraktionschef Thorsten Frei werde er sich vorerst auf seine Arbeit für den Wahlkreis und seine Familie konzentrieren.
Die neuen Irritationen wurden durch die Veröffentlichung eines Fotos von Spahn bei Bild ausgelöst, das ihn während der laufenden Sitzungswoche des Bundestags mit seinem Sohn auf dem Arm auf der italienischen Insel Sardinien zeigen soll. Die Bild zog das Foto später zurück. Es sei „in einem privaten Rahmen entstanden“, mit der Veröffentlichung habe Bild gegen „seine eigenen Regeln verstoßen“, hieß es.
Die Aufregung, die zu der AG-Sitzung am Freitag führte, war aber nicht mehr zu stoppen. Spahn selbst erklärte die zweitägige Abwesenheit laut Stern mit „familiären Gründen“. „Eine Vertretung für die Sitzung des Haushaltsausschusses wurde, wie es üblich ist, organisiert“, zitiert das Medium das Umfeld Spahns.
Wie die Süddeutsche Zeitung erfuhr, kam es am Freitag zu einer ernsten Aussprache mit Mitgliedern der Unions-Arbeitsgruppe Haushalt, es gab angeblich auch interne Forderungen nach einem Rauswurf von Jens Spahn aus dem Haushaltsausschuss. Am Ende einigte man sich auf eine Bewährungsfrist für Spahn bis Ende des Jahres. Diese nimmt Spahn nun offensichtlich nicht in Anspruch.
Spahn war im Juli als Fraktionschef zurückgetreten, nachdem er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden waren - was in der Partei massive Empörung auslöste. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Die Union tritt dafür ein, dass dieses Verbot beibehalten wird. Anfang September hatte die Fraktionsführung mitgeteilt, dass Spahn den Posten im Haushaltsausschuss bekommt.
Ulrike Putz
CDU-Generalsekretärin fordert mehr Reformtempo von der SPD
CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann will von der SPD mehr Eile bei den Reformvorhaben der Bundesregierung sehen. „Es sind noch zu viele Beschlüsse des Koalitionsausschusses offen“, sagte Hoppermann der Rheinischen Post. Bei der Rentenreform müsse nun schnell ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht werden, weil der Bundeshaushalt die enorme Höhe des Rentenzuschusses kaum noch verkrafte.
„Die Menschen sehnen sich nach Stabilität und Orientierung. Dafür braucht es eine stabile Bundesregierung“, sagte Hoppermann mit Blick auf die Ergebnisse der drei jüngsten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Sie ergänzte:
„„Ernsthaftigkeit erwarte ich auch von der SPD.““
Man stehe an einem Wendepunkt, an dem Ernsthaftigkeit und Nähe zu den Menschen eine neue Aktualität gewännen.
Gleichzeitig verteidigte Hoppermann den eingeschlagenen Reformkurs. „Die Reformen, die jetzt anstehen, sind unbedingt notwendig, damit denjenigen geholfen werden kann, die künftig Unterstützung brauchen“, sagte sie. Man müsse den Menschen zunächst klarmachen: „Wir machen diese Reformen nicht, weil wir etwas Böses wollen. Sondern, weil die Sozialversicherungssysteme so nicht zukunftsfähig sind.“
Gleichzeitig verteidigte Hoppermann den eingeschlagenen Reformkurs. „Die Reformen, die jetzt anstehen, sind unbedingt notwendig, damit denjenigen geholfen werden kann, die künftig Unterstützung brauchen“, sagte sie. Man müsse den Menschen zunächst klarmachen: „Wir machen diese Reformen nicht, weil wir etwas Böses wollen. Sondern, weil die Sozialversicherungssysteme so nicht zukunftsfähig sind.“
Die Kanzlerkrise um Regierungschef Friedrich Merz (CDU) hält Hoppermann für überstanden. „Die Personaldiskussion ist beendet. Das ist auch gut so“, sagte sie. „Jetzt muss es darum gehen, dieses Land zusammenzuführen und die notwendigen Modernisierungsschritte konsequent weiterzugehen.“ Die Erwartung aus der Partei an Merz sei dabei, dass er bei den Reformen Kurs halte und sicherstelle, dass die getroffenen Vereinbarungen auch umgesetzt werden.
Habeck dementiert Gerüchte über Gründung einer neuen Partei
Der frühere grüne Vizekanzler Robert Habeck hat Gerüchte dementiert, er wolle eine neue Partei gründen. „Da ist nichts dran“, sagte der 57-Jährige am späten Abend in der ARD-Sendung „Caren Miosga“.
Miosga sprach Habeck in der Sendung auf ein Gerücht an, von dem die beiden Journalisten Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld in ihrem Polit-Podcast „Machtwechsel“ berichtet hatten. Demnach gibt es im politischen Berlin Spekulationen, Habeck und der frühere Verkehrsminister Volker Wissing (früher FDP, heute parteilos) könnten eine neue Partei gründen, möglicherweise auch mit jemandem, der aus der CDU austrete.
Dieses Gerücht habe er im Vorfeld der Sendung „ungefähr 100 Mal“ gehört, sagte Habeck. Sehr viele Leute hätten ihm Nachrichten geschickt und gefragt, ob etwas dran sei an den Spekulationen. „Nein, und ich kann das auch lang begründen, warum ich diese Idee für Unsinn halte. Aber wenn Sie es kurz haben wollen: Nein, da ist nichts dran“, bekräftigte er. Auf Miosgas Abschlussfrage, ob er seiner Partei treu bleibe, antwortete Habeck klipp und klar: „Ja.“
Zuvor hatte Miosga den ehemaligen Wirtschaftsminister und Vizekanzler der Ampel-Koalition gefragt, ob er zurück in die Politik wolle. „Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen“, antwortete er. „Es gibt keine Pläne, es gibt keine Strategien, und es gibt auch kein Verlangen, in die Politik zurückzugehen.“
Miosga sprach Habeck in der Sendung auf ein Gerücht an, von dem die beiden Journalisten Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld in ihrem Polit-Podcast „Machtwechsel“ berichtet hatten. Demnach gibt es im politischen Berlin Spekulationen, Habeck und der frühere Verkehrsminister Volker Wissing (früher FDP, heute parteilos) könnten eine neue Partei gründen, möglicherweise auch mit jemandem, der aus der CDU austrete.
Dieses Gerücht habe er im Vorfeld der Sendung „ungefähr 100 Mal“ gehört, sagte Habeck. Sehr viele Leute hätten ihm Nachrichten geschickt und gefragt, ob etwas dran sei an den Spekulationen. „Nein, und ich kann das auch lang begründen, warum ich diese Idee für Unsinn halte. Aber wenn Sie es kurz haben wollen: Nein, da ist nichts dran“, bekräftigte er. Auf Miosgas Abschlussfrage, ob er seiner Partei treu bleibe, antwortete Habeck klipp und klar: „Ja.“
Zuvor hatte Miosga den ehemaligen Wirtschaftsminister und Vizekanzler der Ampel-Koalition gefragt, ob er zurück in die Politik wolle. „Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen“, antwortete er. „Es gibt keine Pläne, es gibt keine Strategien, und es gibt auch kein Verlangen, in die Politik zurückzugehen.“
Linken-Chef: Wir stehen an der Seite jüdischer Menschen
Der Co-Vorsitzende der Linken, Luigi Pantisano, wies im ARD-„Bericht aus Berlin“ den Vorwurf, seine Partei sei antisemitisch, „absolut“ zurück. „Wir stehen ganz klar an der Seite jüdischer Menschen und stehen auch für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ein, in Berlin und überall anders.“ Zugleich traue sich die Linke als eine der wenigen öffentlich zu kritisieren, was in Israel passiere.
„Wir müssen als Linke klarmachen, dass Kritik an der rechtsextremen israelischen Regierung, die sehr wohl einen Genozid in Gaza verübt, nicht vermischt werden darf mit antisemitischen Tönen, und dass es da auch Grenzen gibt bei aller berechtigten Kritik, die stattfindet“, sagte Pantisano. „Es wurden Zehntausende Kinder getötet in Palästina, und wir dürfen nicht vergessen, dass in Neukölln die größte oder eine der größten Gemeinschaften von PalästinenserInnen lebt.“
Israel hat in der Vergangenheit wiederholt bestritten, einen Genozid, also einen Völkermord, zu begehen. Zur Koalition von Regierungschef Benjamin Netanjahu gehören auch Parteien, die als rechtsextrem gelten.
„Wir müssen als Linke klarmachen, dass Kritik an der rechtsextremen israelischen Regierung, die sehr wohl einen Genozid in Gaza verübt, nicht vermischt werden darf mit antisemitischen Tönen, und dass es da auch Grenzen gibt bei aller berechtigten Kritik, die stattfindet“, sagte Pantisano. „Es wurden Zehntausende Kinder getötet in Palästina, und wir dürfen nicht vergessen, dass in Neukölln die größte oder eine der größten Gemeinschaften von PalästinenserInnen lebt.“
Israel hat in der Vergangenheit wiederholt bestritten, einen Genozid, also einen Völkermord, zu begehen. Zur Koalition von Regierungschef Benjamin Netanjahu gehören auch Parteien, die als rechtsextrem gelten.
Linnemann erteilt SPD-Forderung nach Pflegedeckel Absage
Im Streit um die geplante Pflegereform hat Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) der SPD-Forderung nach einem „Pflegedeckel“ eine Absage erteilt. „Wir würden das Problem nicht lösen“, sagte Linnemann mit Blick auf die geplanten Ersparnisse im ARD-„Bericht aus Berlin“. Linnemann rechnete vor, dass die Einsparungen bei der von der SPD vorgeschlagenen Begrenzung der reinen Pflegekosten nur bei rund 300 Euro lägen, bei einem Gesamteigenanteil bis durchschnittlich 4000 Euro pro Betroffenem und Heimplatz.
Linnemann bekräftigte seinen Plan, wonach strukturelle Reformen erst nach dem nun angekündigten Gesetz ab Oktober in einer Kommission beraten werden sollen. Jetzt solle eine erste Hilfe geleistet werden, damit die Pflegebedürftigen weiter ihre Leistungen bekämen und die Beiträge stabil blieben.
Die SPD will nach den Aussagen mehrerer führender Vertreter reine Sparpläne nicht mittragen. Dagegen setzt sie auf den Vorschlag einer Begrenzung der Eigenanteile (Pflegedeckel) und einer Beteiligung der Privatversicherten. Der von Linnemann vorgesehene Kabinettstermin an diesem Mittwoch schien am Wochenende damit fraglich.
Linnemann bekräftigte seinen Plan, wonach strukturelle Reformen erst nach dem nun angekündigten Gesetz ab Oktober in einer Kommission beraten werden sollen. Jetzt solle eine erste Hilfe geleistet werden, damit die Pflegebedürftigen weiter ihre Leistungen bekämen und die Beiträge stabil blieben.
Die SPD will nach den Aussagen mehrerer führender Vertreter reine Sparpläne nicht mittragen. Dagegen setzt sie auf den Vorschlag einer Begrenzung der Eigenanteile (Pflegedeckel) und einer Beteiligung der Privatversicherten. Der von Linnemann vorgesehene Kabinettstermin an diesem Mittwoch schien am Wochenende damit fraglich.