Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz will Kassenregeln auf private Krankenversicherungen übertragen
Merz: Ausscheiden aus Landtag „tiefe Zäsur“ für CDU
Merz: Deutschland hat „tiefgreifende Veränderung des Parteiensystems“ erlebt
Hamburgs CDU-Chef bringt Vertrauensfrage von Merz ins Spiel
Kabinett soll Montag grünes Licht für Tankrabatt geben
Regierung hat Tankrabatt auf den Weg gebracht
Die Bundesregierung drückt beim angestrebten Tankrabatt aufs Tempo und hat den Gesetzentwurf dazu auf den Weg gebracht. Er wurde nach Angaben einer Regierungssprecherin vom Kabinett im Umlaufverfahren beschlossen.
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember soll die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um rund 14 Cent pro Liter gesenkt werden. Die Mehrwertsteuer eingerechnet ergibt sich laut Regierung an der Zapfsäule eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter.
Das Finanzministerium rechnet damit, dass der Bund deswegen 2,485 Milliarden Euro weniger Steuern einnimmt. Die Länder sollen die Hälfte davon tragen.
Mit dem Tankrabatt will die Bundesregierung die seit dem Iran-Krieg deutlich gestiegenen Preise an den Tankstellen abfedern. Einen identischen Rabatt hatte es bereits im Mai und Juni gegeben. Damals wurden die Preise deutlich gedämpft, die Mineralölkonzerne gaben die Steuersenkung allerdings nicht vollständig an Autofahrer weiter.
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember soll die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um rund 14 Cent pro Liter gesenkt werden. Die Mehrwertsteuer eingerechnet ergibt sich laut Regierung an der Zapfsäule eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter.
Das Finanzministerium rechnet damit, dass der Bund deswegen 2,485 Milliarden Euro weniger Steuern einnimmt. Die Länder sollen die Hälfte davon tragen.
Mit dem Tankrabatt will die Bundesregierung die seit dem Iran-Krieg deutlich gestiegenen Preise an den Tankstellen abfedern. Einen identischen Rabatt hatte es bereits im Mai und Juni gegeben. Damals wurden die Preise deutlich gedämpft, die Mineralölkonzerne gaben die Steuersenkung allerdings nicht vollständig an Autofahrer weiter.
Luzia Geier
Bericht: AfD stellt Bedingungen für Zusammenarbeit mit der Union
Die AfD-Bundestagsfraktion bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf eine mögliche CDU/CSU-Minderheitsregierung vor und skizziert in einem internen Papier drei Szenarien für eine Zusammenarbeit. Dazu zählen eine punktuelle Kooperation bis zur nächsten Bundestagswahl sowie eine grundsätzliche Bereitschaft zur fallweisen Zusammenarbeit, berichtet die Bild unter Berufung auf Fraktionskreise. Eine Unterstützung gebe es laut der Vorlage des Fraktionsvorstands jedoch nicht umsonst. Als Bedingungen fordere die AfD unter anderem einen Posten als Bundestagsvizepräsident, Ausschussvorsitze sowie eine stärkere Einbindung in parlamentarische Beratungen. Inhaltlich könne sich die Partei eine Kooperation etwa bei einer Verschärfung des Staatsangehörigkeitsrechts, der Rückkehr zur Atomkraft oder der Streichung des Bürgergelds für ukrainische Geflüchtete vorstellen.
Anna Schimpp
Kanzler kündigt schnelles Gesetz gegen Enteignungen an
Kanzler Friedrich Merz hat angesichts des Wahlsieges der Linken in Berlin ein rasches Bundesgesetz gegen Enteignungen angekündigt. „Wir haben die ersten Textentwürfe vorliegen, in der Koalition zwischen Justizministerium und Innenministerium abgestimmt, wir werden das Gesetzgebungsvorhaben voranbringen“, sagt er zu Plänen, die Verstaatlichung von Wohnungsbaukonzernen zu untersagen.
„Es geht vor allem darum, an die internationalen Investoren eine klare Botschaft zu senden, die da lautet: Es gibt in Deutschland keine Enteignungen von privatem Eigentum“, betont der CDU-Vorsitzende. „Das ist gerade für den Investitionsstandort Deutschland von größter Relevanz.“ Die Linke werde zwar ihren Plan in Berlin schon aus Kostengründen nicht umsetzen können. „Aber die Botschaft, die damit verbunden ist, hat im Ausland und im Inland so verheerende Wirkung gehabt, dass wir das durch ein Gesetz hier klarstellen wollen, dass das nicht zulässig ist“, betont Merz. „Ich denke, wir werden da auch relativ schnell zu einer Entscheidung in der Koalition kommen.“
„Es geht vor allem darum, an die internationalen Investoren eine klare Botschaft zu senden, die da lautet: Es gibt in Deutschland keine Enteignungen von privatem Eigentum“, betont der CDU-Vorsitzende. „Das ist gerade für den Investitionsstandort Deutschland von größter Relevanz.“ Die Linke werde zwar ihren Plan in Berlin schon aus Kostengründen nicht umsetzen können. „Aber die Botschaft, die damit verbunden ist, hat im Ausland und im Inland so verheerende Wirkung gehabt, dass wir das durch ein Gesetz hier klarstellen wollen, dass das nicht zulässig ist“, betont Merz. „Ich denke, wir werden da auch relativ schnell zu einer Entscheidung in der Koalition kommen.“
Merz will Kassenregeln auf private Krankenversicherungen übertragen
Kanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass die schwarz-rote Regierung aus Gerechtigkeitsgründen Regeln der gesetzlichen Krankenversicherung auch auf die private Krankenversicherung übertragen wird. „Wenn sich in der Bevölkerung der Eindruck verfestigt, dass diejenigen, die privat versichert sind, sofort jede Leistung bekommen und diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind, Wochen und Monate darauf warten müssen, dann ist das genau ein solches Gerechtigkeitsproblem“, sagte er.
„Wenn sich in der Bevölkerung der Eindruck verfestigt, dass diejenigen, die privat versichert sind, sofort jede Leistung bekommen und diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind, Wochen und Monate darauf warten müssen, dann ist das genau ein solches Gerechtigkeitsproblem.“Bundeskanzler Friedrich Merz
Das müsse man nun angehen. Das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung löse Gerechtigkeitsfragen aus. „Es gibt gute Gründe für beide Systeme. Aber wenn die Bevölkerung das als ein so massives Problem ansieht, dann müssen wir daran etwas ändern.“
Söder: „Union darf sich nicht zum Hühnerhaufen entwickeln“
Nach den CDU-Wahlpleiten in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin fordert CSU-Chef Markus Söder von der Union ein Ende von Personaldebatten. „Wir stehen da gemeinsam zusammen und wollen, dass wir jetzt Inhaltsfragen und Strukturfragen bereden und keine Personalfragen“, sagte der bayerische Ministerpräsident zum Auftakt der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Es sei „wichtig, dass die Union sich jetzt nicht zum Hühnerhaufen entwickelt und jeder durcheinander rennt“.
Es gehe jetzt darum, „in den jeweiligen Verantwortlichkeiten einen Beitrag dazu zu leisten, dass Stabilität herrscht“, betonte Söder. Mit der SPD müsse es „vielleicht sogar relativ bald“ einen Koalitionsausschuss geben, bei dem auch zu klären sei, was von den ganzen Interviewäußerungen zu halten sei, wer die Nummer 1 bei der SPD sei und dann müsse man einen Weg finden, „erfolgreich gemeinsam etwas zu bewegen“. Ausdrücklich lobte Söder den kämpferischen Wahlkampf von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), „das respektiere ich sehr“.
Es gehe jetzt darum, „in den jeweiligen Verantwortlichkeiten einen Beitrag dazu zu leisten, dass Stabilität herrscht“, betonte Söder. Mit der SPD müsse es „vielleicht sogar relativ bald“ einen Koalitionsausschuss geben, bei dem auch zu klären sei, was von den ganzen Interviewäußerungen zu halten sei, wer die Nummer 1 bei der SPD sei und dann müsse man einen Weg finden, „erfolgreich gemeinsam etwas zu bewegen“. Ausdrücklich lobte Söder den kämpferischen Wahlkampf von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), „das respektiere ich sehr“.
Merz: Ausscheiden aus Landtag „tiefe Zäsur“ für CDU
CDU-Chef Friedrich Merz hat das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern als „tiefe Zäsur“ bezeichnet. „Es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches, einmaliges Ergebnis, dass wir die Fünf-Prozent-Hürde nicht überwinden konnten“, sagte der Bundeskanzler nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. „Das ist ein schwerer Schlag, und das wird auch für uns lange nachhallen. Wir werden uns über diese Konsequenzen noch lange zu unterhalten haben.“
Die CDU hatte bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in ein Landesparlament verfehlt. Bei der Wahl in Berlin verzeichnete sie Einbußen, rechnerisch wäre neben einer Koalition aus Linke, Grüne und SPD aber auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich.
Die CDU hatte bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in ein Landesparlament verfehlt. Bei der Wahl in Berlin verzeichnete sie Einbußen, rechnerisch wäre neben einer Koalition aus Linke, Grüne und SPD aber auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich.
Merz: Deutschland hat „tiefgreifende Veränderung des Parteiensystems“ erlebt
Deutschland hat bei den Landtagswahlen nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz eine „tiefgreifende Veränderung des Parteiensystems“ erlebt. Dies gehe über die Kritik an seiner Person hinaus, sagt er nach den CDU-Gremiensitzungen. In Anspielung auf AfD und Linke fügt er hinzu, dass die „destruktiven Kräfte“ gestärkt worden seien.
Hamburgs CDU-Chef bringt Vertrauensfrage von Merz ins Spiel
In der Diskussion um Bundeskanzler Friedrich Merz hat Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering nach den desaströsen Wahlergebnissen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin eine Vertrauensfrage im Bundestag ins Spiel gebracht. Angesichts des historischen Debakels mit dem Ausscheiden der CDU aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern „reicht die kurze Erklärung von Bundeskanzler Merz unmittelbar nach der Prognose nicht aus“, sagte Thering der Nachrichtenagentur dpa.
Der Bundeskanzler müsse mit der schwarz-roten Regierung ins Handeln kommen. „Ankündigungen müssen umgesetzt, Entscheidungen getroffen und Reformen vorangetrieben werden“, forderte der Hamburger Landesvorsitzende. „Die ersten Absetzbewegungen der SPD sind da ein ganz schlechtes Omen. Wenn es für den weiteren Reformkurs die Vertrauensfrage braucht, dann muss Merz sie stellen.“
Der Bundeskanzler müsse mit der schwarz-roten Regierung ins Handeln kommen. „Ankündigungen müssen umgesetzt, Entscheidungen getroffen und Reformen vorangetrieben werden“, forderte der Hamburger Landesvorsitzende. „Die ersten Absetzbewegungen der SPD sind da ein ganz schlechtes Omen. Wenn es für den weiteren Reformkurs die Vertrauensfrage braucht, dann muss Merz sie stellen.“
Holetschek: CSU und Söder wichtiger denn je
Der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, hält nach den herben Wahlschlappen der Schwesterpartei CDU in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern seine Partei für einen Stabilitätsfaktor. Es werde in den nächsten Wochen noch mehr als bisher auf die CSU und auf Parteichef Markus Söder ankommen, um die richtigen Entscheidungen nach vorn zu treiben, sagte Holetschek zu Beginn der Herbstklausur seiner Fraktion im oberfränkischen Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels).
„Wir haben einen starken Ministerpräsidenten, der in diesen Tagen noch wichtiger denn je ist, auch für unsere gesamte Republik.“ Ein von Söder vorgeschlagener Gerechtigkeitscheck für die geplanten Sozialstaatsreformen sei aus seiner Sicht der völlig richtige Weg. „Wir müssen halt die Dinge jetzt auch endlich tun“, sagte Holetschek. „Das Fenster wird immer enger.“
„Wir haben einen starken Ministerpräsidenten, der in diesen Tagen noch wichtiger denn je ist, auch für unsere gesamte Republik.“ Ein von Söder vorgeschlagener Gerechtigkeitscheck für die geplanten Sozialstaatsreformen sei aus seiner Sicht der völlig richtige Weg. „Wir müssen halt die Dinge jetzt auch endlich tun“, sagte Holetschek. „Das Fenster wird immer enger.“
Kabinett soll Montag grünes Licht für Tankrabatt geben
Die Bundesregierung will den geplanten Tankrabatt ab Oktober noch an diesem Montag beschließen. Das Kabinett solle im schriftlichen Umlaufverfahren grünes Licht geben, sagte ein Sprecher des federführenden Finanzministeriums in Berlin. Der entsprechende Gesetzentwurf sei über das Wochenende ausgearbeitet worden. Bundestag und Bundesrat sollten den Tankrabatt noch diese Woche beschließen. Er könne dann von Oktober bis Dezember gelten.
Die schwarz-rote Bundesregierung hatte sich am Freitagabend angesichts der hohen Tankstellenpreise zusammen mit den Ländern auf ein Paket zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen verständigt. Die Spritpreise sollen um 17 Cent pro Liter Benzin und Diesel gesenkt werden. 14 Cent gehen dabei auf die Senkung der Energiesteuer zurück, dazu kommt die dadurch ausgelöste Senkung der Mehrwertsteuer um drei Cent.
Die schwarz-rote Bundesregierung hatte sich am Freitagabend angesichts der hohen Tankstellenpreise zusammen mit den Ländern auf ein Paket zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen verständigt. Die Spritpreise sollen um 17 Cent pro Liter Benzin und Diesel gesenkt werden. 14 Cent gehen dabei auf die Senkung der Energiesteuer zurück, dazu kommt die dadurch ausgelöste Senkung der Mehrwertsteuer um drei Cent.
Bas: Nicht einfach so weitermachen in Koalition
Die SPD-Spitze fordert nach den Wahlschlappen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin mit Nachdruck Konsequenzen für die Arbeit der Regierungskoalition. „Wir können nicht einfach so weitermachen“, sagt die Co-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Die Menschen seien mit den anstehenden Reformen nicht zufrieden. „Wir sind in dieser Koalition und wir wollen das auch beibehalten“, betont sie. Man müsse nun gemeinsam mit dem Koalitionspartner nach Lösungen suchen, um den Bürgern ein bezahlbares Leben und sichere Arbeitsplätze zu gewährleisten.
Anna Schimpp
Reichinnek weist Antisemitismus-Vorwürfe zurück
Die Linke-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Heidi Reichinnek, hat Antisemitismus-Vorwürfe gegen ihre Partei zurückgewiesen. Es gebe zu dieser Frage eine klare Positionierung der Linken, sagte sie im Deutschlandfunk.
„ Es gibt eine rote Haltelinie. Und wer die überschreitet, hat in dieser Partei nichts verloren. “Heidi Reichinnek (Linke)
Die Berliner Linke oder zumindest Teile von ihr stehen wegen ihrer Positionen zum Nahostkonflikt und zum Antisemitismus immer wieder in der Kritik. Die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Elif Eralp hatte am Sonntag die Wahl zum Abgeordnetenhaus mit großem Vorsprung vor der CDU gewonnen. „Die Menschen in Berlin haben die Politik der Landesregierung, aber auch der Bundesregierung abgewählt. Sie wollen einen Politikwechsel. Sie wollen eine starke soziale Partei mit bezahlbaren Mieten. Und das gibt es halt eben nur mit der Linken“, sagte Reichinnek. „Elif Eralp gehört ins Rote Rathaus.“
Gefragt, was es über die Linke aussage, dass ein bekanntes Clanmitglied bei einer Wahlparty aufgetaucht war, antwortete Reichinnek: „Es sagt aus, dass diese Wahlpartys nicht mit Gästeliste funktionieren, sondern jeder hinkommen kann.“ Der Mann sei sofort weggeschickt worden. Die Partei habe deutlich gemacht, dass sie mit ihm und seinem Clan nichts zu tun haben wolle. „Aber wie gesagt: Wir haben ja unsere Wahlpartys jetzt nicht mit Zäunen gesichert.“
Mehr zum Wahlsieg der Linken in Berlin lesen Sie hier:
Gefragt, was es über die Linke aussage, dass ein bekanntes Clanmitglied bei einer Wahlparty aufgetaucht war, antwortete Reichinnek: „Es sagt aus, dass diese Wahlpartys nicht mit Gästeliste funktionieren, sondern jeder hinkommen kann.“ Der Mann sei sofort weggeschickt worden. Die Partei habe deutlich gemacht, dass sie mit ihm und seinem Clan nichts zu tun haben wolle. „Aber wie gesagt: Wir haben ja unsere Wahlpartys jetzt nicht mit Zäunen gesichert.“
Mehr zum Wahlsieg der Linken in Berlin lesen Sie hier:
CDU-Vize Laumann: Parteispitze steht hinter dem Kanzler
Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Karl-Josef Laumann sieht bei der CDU-Spitze ungeachtet der schweren Verluste seiner Partei bei den jüngsten Wahlen klare Rückendeckung für Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. „Die Parteispitze steht hinter dem Kanzler“, sagte Laumann, der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen ist, beim Eintreffen zu Beratungen des Präsidiums, der engsten Parteiführung, in Berlin. Die CDU war gestern bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aus einem Landesparlament geflogen. In Berlin verlor sie klar gegen die Linke.
Laumann nannte das Statement von Merz direkt nach den Prognosen für die Wahlen am Sonntagabend völlig richtig. Es sei absolut wichtig für Deutschland, „in der jetzigen Situation klarzumachen, dass wir eine Regierung haben, die im Amt bleibt“.
Wenn die Union wieder Volkspartei werden wolle, müsse sie sich erheblich darum kümmern, wie die Lebensrealität der Menschen in Deutschland sei, die durchschnittlich und unterdurchschnittlich verdienten, forderte Laumann. Auf die Frage, ob dies Nachbesserungen an den Reformplänen der schwarz-roten Bundesregierung bedeute, antwortete er, es werde von niemandem infrage gestellt, dass die Reformen richtig seien. „Aber Reformen müssen auch so gemacht werden, dass sie für die Leute passen.“ Zudem werde keine Reform so den Bundestag verlassen, wie sie hineingekommen sei.
Laumann nannte das Statement von Merz direkt nach den Prognosen für die Wahlen am Sonntagabend völlig richtig. Es sei absolut wichtig für Deutschland, „in der jetzigen Situation klarzumachen, dass wir eine Regierung haben, die im Amt bleibt“.
Wenn die Union wieder Volkspartei werden wolle, müsse sie sich erheblich darum kümmern, wie die Lebensrealität der Menschen in Deutschland sei, die durchschnittlich und unterdurchschnittlich verdienten, forderte Laumann. Auf die Frage, ob dies Nachbesserungen an den Reformplänen der schwarz-roten Bundesregierung bedeute, antwortete er, es werde von niemandem infrage gestellt, dass die Reformen richtig seien. „Aber Reformen müssen auch so gemacht werden, dass sie für die Leute passen.“ Zudem werde keine Reform so den Bundestag verlassen, wie sie hineingekommen sei.
Karl-Josef Laumann bei seiner Ankunft am Konrad-Adenauer-Haus. AFP
Anna Schimpp
CDU-Ministerpräsidenten berieten am Sonntag noch ohne Merz
Die CDU-Ministerpräsidenten und einzelne Landesvorsitzende der Partei sind am Sonntagabend noch zu Beratungen ohne Kanzler und Parteichef Friedrich Merz zusammengekommen. Sie trafen sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für etwa zwei Stunden in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung.
Dabei waren sieben der acht Ministerpräsidenten sowie die Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg und Niedersachsen, Manuel Hagel und Sebastian Lechner. Dieser Kreis hatte vorher an der Sitzung des Parteipräsidiums im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale, mit Merz teilgenommen.
Dabei waren sieben der acht Ministerpräsidenten sowie die Landesvorsitzenden von Baden-Württemberg und Niedersachsen, Manuel Hagel und Sebastian Lechner. Dieser Kreis hatte vorher an der Sitzung des Parteipräsidiums im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale, mit Merz teilgenommen.
Parteigremien kommen zusammen
Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin tagen an diesem Montag die Gremien aller Parteien in Berlin. Um 9 Uhr trifft sich das CDU-Präsidium. Hier dürfte das beherrschende Thema das Scheitern der CDU an der Fünf-Prozent-Hürde in Mecklenburg-Vorpommern sein. Von 11 Uhr an kommt dann der CDU-Bundesvorstand zusammen. Für 13.30 Uhr ist eine Pressekonferenz des CDU-Parteivorsitzenden und Bundeskanzlers Friedrich Merz mit dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, und dem CDU-Spitzenkandidaten für Berlin, Stefan Evers geplant.
Auch der Bundesvorstand der Grünen kommt am Montagmorgen in Berlin zusammen.
Um 10.15 Uhr wird es eine Pressekonferenz der AfD mit den Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, der AfD-Spitzenkandidatin für Berlin, Kristin Brinker und Leif-Erik Holm, AfD-Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern geben.
Um 11 Uhr wollen sich die SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil, sowie die Spitzenkandidierenden der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und in Berlin, Steffen Krach im Willy-Brandt-Haus vor der Presse äußern.
Um 12.45 Uhr soll es eine Pressekonferenz der Linke-Vorsitzenden Ines Schwerdtner sowie Elif Eralp, Linke-Bürgermeisterkandidatin in Berlin, und Simone Oldenburg, Linke-Spitzenkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern geben.
Um 14.00 äußern sich die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner und Felix Banaszak sowie Claudia Müller, Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, und Werner Graf, Grünen-Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin.
Bei der CDU wird sich zeigen, ob Merz mit Rückenwind aus den Gremiensitzungen hervorgegangen ist - oder ob die Mächtigen in der Partei ihn angezählt haben:
Auch der Bundesvorstand der Grünen kommt am Montagmorgen in Berlin zusammen.
Um 10.15 Uhr wird es eine Pressekonferenz der AfD mit den Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, der AfD-Spitzenkandidatin für Berlin, Kristin Brinker und Leif-Erik Holm, AfD-Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern geben.
Um 11 Uhr wollen sich die SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil, sowie die Spitzenkandidierenden der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und in Berlin, Steffen Krach im Willy-Brandt-Haus vor der Presse äußern.
Um 12.45 Uhr soll es eine Pressekonferenz der Linke-Vorsitzenden Ines Schwerdtner sowie Elif Eralp, Linke-Bürgermeisterkandidatin in Berlin, und Simone Oldenburg, Linke-Spitzenkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern geben.
Um 14.00 äußern sich die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner und Felix Banaszak sowie Claudia Müller, Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, und Werner Graf, Grünen-Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin.
Bei der CDU wird sich zeigen, ob Merz mit Rückenwind aus den Gremiensitzungen hervorgegangen ist - oder ob die Mächtigen in der Partei ihn angezählt haben: