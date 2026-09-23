Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ex-CDU-Generalsekretär Czaja : Merz sollte Platz freimachen
Merz berät sich nach Wahldebakel mit Unionsfraktion
Kritik an Merz-Äußerungen zur privaten Krankenversicherung
Regierung hat Tankrabatt auf den Weg gebracht
Merz will Kassenregeln auf private Krankenversicherungen übertragen
Luzia Geier
Ex-CDU-Generalsekretär Czaja: Merz sollte Platz freimachen
Der frühere CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert. „Es ist an der Zeit, dass er den Platz frei macht. Es funktioniert nicht mehr mit ihm. Ihm noch Zeit zu geben, macht gar keinen Sinn“, sagte Czaja in der Talkshow „Meinungsfreiheit“ des Fernsehsenders Welt. Der Berliner Czaja war von Januar 2022 bis Juli 2023 Generalsekretär seiner Partei.
„Ich glaube, ihm fehlt einfach die emotionale Intelligenz, zu verstehen, was da gerade im Land passiert.“Mario Czaja
Merz‘ Rede nach den Landtagswahlen am Sonntag habe ihn „sprachlos zurückgelassen“, fügte Czaja hinzu. Merz hatte nach den Stimmverlusten der CDU in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern den Reformkurs der schwarz-roten Koalition bekräftigt. Dazu seien Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld nötig, er wolle das aufbringen, sagte der Kanzler.
Luzia Geier
ADAC fordert Abschaffung der Zwölf-Uhr-Regel an Tankstellen
Der ADAC hat sich für die Abschaffung der sogenannten Zwölf-Uhr-Regel an den Tankstellen ausgesprochen. Die Regel habe zwar die Zahl der täglichen Preisänderungen erheblich reduziert und den Zeitpunkt der Preiserhöhung vorhersehbarer gemacht – das habe die Preise aber keinesfalls gesenkt, teilte der ADAC mit. „Vielmehr hat sich die Preisdifferenz innerhalb eines Tages deutlich ausgeweitet“, hieß es.
Die sogenannte Zwölf-Uhr-Regel gibt es in Deutschland seit dem 1. April. Tankstellen dürfen die Preise für Benzin und Diesel seitdem nur einmal am Tag erhöhen – eben um 12 Uhr. Preise senken können sie jederzeit. „Wer mittags nach 12 Uhr tanken muss, hat erhebliche Zusatzkosten, die sich in keiner Weise rechtfertigen lassen“, hieß es vom ADAC. Die Zwölf-Uhr-Regel habe ihr Ziel aus Verbrauchersicht nicht erreicht. „Deshalb sollte sie abgeschafft werden“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Peter König.
Die sogenannte Zwölf-Uhr-Regel gibt es in Deutschland seit dem 1. April. Tankstellen dürfen die Preise für Benzin und Diesel seitdem nur einmal am Tag erhöhen – eben um 12 Uhr. Preise senken können sie jederzeit. „Wer mittags nach 12 Uhr tanken muss, hat erhebliche Zusatzkosten, die sich in keiner Weise rechtfertigen lassen“, hieß es vom ADAC. Die Zwölf-Uhr-Regel habe ihr Ziel aus Verbrauchersicht nicht erreicht. „Deshalb sollte sie abgeschafft werden“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Peter König.
Luzia Geier
Verdi: Spritpreisdeckel kommt zu spät
Vom Staat mitbestimmte Höchstpreise für Benzin und Diesel kommen aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu spät. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND):
„Warum um alles in der Welt soll es noch Monate dauern, bis es zu einem Preisdeckel für Sprit kommt? Bis dahin verdienen sich die Mineralölkonzerne weiter dumm und dusselig. “Frank Werneke (Verdi)
Außerdem gehe niemand an die Übergewinne dieser Konzerne heran. Der von Oktober bis Dezember geplante Tankrabatt, eine Senkung der Energiesteuer, gehe zulasten der Steuerzahler. „Auch würde man sich eine Lösung wünschen, die nicht nach dem Gießkannenprinzip funktioniert“, fügte Werneke hinzu. Besser wären aus seiner Sicht gezielte Unterstützungen für Bezieher niedriger bis mittlerer Einkommen.
Merz berät sich nach Wahldebakel mit Unionsfraktion
Nach der bitteren Niederlagenserie der CDU bei den drei Landtagswahlen im September wird die Bundestagsfraktion der Union an diesem Dienstag mit Kanzler Friedrich Merz über die Folgen beraten. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr. Der CDU-Chef steht in der eigenen Partei massiv unter Druck.
Die neue Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Catarina Dos Santos-Wintz, erwartet in der Sitzung nach eigenen Angaben Debatten über die Lage der Union, aber keinen Aufstand gegen Merz. „Ich wäre fast enttäuscht, wenn es heute keine Debatte gäbe“, sagte sie. Dennoch sprach sie vorab von Rückendeckung für Merz.
Die neue Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Catarina Dos Santos-Wintz, erwartet in der Sitzung nach eigenen Angaben Debatten über die Lage der Union, aber keinen Aufstand gegen Merz. „Ich wäre fast enttäuscht, wenn es heute keine Debatte gäbe“, sagte sie. Dennoch sprach sie vorab von Rückendeckung für Merz.
„Der Kanzler hat die volle Rückendeckung der Unionsfraktion.“Catarina Dos Santos-Wintz, neue Parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion
Die Stimmung in der Fraktion spiegele die schlechten Wahlergebnisse wider, so Dos Santos-Wintz. Zugleich wüssten alle 208 Abgeordneten aber um ihre Verantwortung. Deshalb sei sie zuversichtlich, dass ihre Fraktion die nötigen Mehrheiten für die Verabschiedung der Reformprojekte im Herbst im Bundestag liefern werde.
Zugleich räumte Dos Santos-Wintz ein, dass auch sie die CDU in einer Krise sehe. „Wir sind gerade nicht gut genug“, sagte sie. Ihre Partei habe immer den Anspruch, Volkspartei zu sein. „Es ist keine Zeit, um sich zu verkriechen, sondern wir haben beschlossen, das weiter zu tun, was wir für richtig halten. Ein schlechtes Wahlergebnis ist ausdrücklich kein Argument für Stillstand“, mahnte die CDU-Politikerin. Es gebe den Auftrag für Reformen, die der Kanzler und die Fraktion umsetzen müssten. „Wir müssen unsere Mehrheit im Bundestag dazu nutzen, auch diesen Gegenwind durchzuhalten und die Reformen durchzuziehen. Dafür wurden wir gewählt.“ Das vom Kanzler adressierte Thema Gerechtigkeit sei dabei ein ständiger Aspekt.
Zugleich räumte Dos Santos-Wintz ein, dass auch sie die CDU in einer Krise sehe. „Wir sind gerade nicht gut genug“, sagte sie. Ihre Partei habe immer den Anspruch, Volkspartei zu sein. „Es ist keine Zeit, um sich zu verkriechen, sondern wir haben beschlossen, das weiter zu tun, was wir für richtig halten. Ein schlechtes Wahlergebnis ist ausdrücklich kein Argument für Stillstand“, mahnte die CDU-Politikerin. Es gebe den Auftrag für Reformen, die der Kanzler und die Fraktion umsetzen müssten. „Wir müssen unsere Mehrheit im Bundestag dazu nutzen, auch diesen Gegenwind durchzuhalten und die Reformen durchzuziehen. Dafür wurden wir gewählt.“ Das vom Kanzler adressierte Thema Gerechtigkeit sei dabei ein ständiger Aspekt.
Kritik an Merz-Äußerungen zur privaten Krankenversicherung
Der Verband der Privaten Krankenversicherung hat empört auf Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über ein „Gerechtigkeitsproblem“ im zweigeteilten Versicherungssystem reagiert. PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther erklärte am Montagabend: „Wer das duale System in der Kranken- und Pflegeversicherung infrage stellt, verabschiedet sich endgültig von dem Ziel, unsere Sozialversicherungssysteme zukunftsfest und generationengerecht aufzustellen.“ Merz hatte sich zuvor während einer Pressekonferenz nach den CDU-Niederlagen bei den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern unter anderem zum „Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung“ geäußert. Dabei räumte er ein, dass dieses von vielen Menschen als ungerecht empfunden werde.
Der Regierungschef betonte, dass die Reformvorhaben der Koalition im Gesundheitssektor „wirkungsgleich auf die private Krankenversicherung übertragen“ werden müssten. Eine Sprecherin ergänzte später: „Der Bundeskanzler hat das System der Krankenversicherung nicht infrage gestellt.“ Er habe lediglich auf ein wachsendes Gefühl der Ungerechtigkeit in der Bevölkerung hingewiesen.
Auch vom Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt kam Kritik. Er sprach von einem „Bärendienst für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in Deutschland“. Der Mediziner gab zu bedenken: „Die Erlöse, die Arztpraxen und Krankenhäuser aus der privaten Krankenversicherung zusätzlich erzielen, kommen im deutschen Gesundheitssystem allen Patientinnen und Patienten zugute.“ Die Einlassungen des Bundeskanzlers seien vor diesem Hintergrund ein falsches Signal.
Der Regierungschef betonte, dass die Reformvorhaben der Koalition im Gesundheitssektor „wirkungsgleich auf die private Krankenversicherung übertragen“ werden müssten. Eine Sprecherin ergänzte später: „Der Bundeskanzler hat das System der Krankenversicherung nicht infrage gestellt.“ Er habe lediglich auf ein wachsendes Gefühl der Ungerechtigkeit in der Bevölkerung hingewiesen.
Auch vom Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt kam Kritik. Er sprach von einem „Bärendienst für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in Deutschland“. Der Mediziner gab zu bedenken: „Die Erlöse, die Arztpraxen und Krankenhäuser aus der privaten Krankenversicherung zusätzlich erzielen, kommen im deutschen Gesundheitssystem allen Patientinnen und Patienten zugute.“ Die Einlassungen des Bundeskanzlers seien vor diesem Hintergrund ein falsches Signal.
Luzia Geier
Bericht: AfD stellt Bedingungen für Zusammenarbeit mit der Union
Die AfD-Bundestagsfraktion bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf eine mögliche Minderheitsregierung von CDU/CSU vor und skizziert in einem internen Papier drei Szenarien für eine Zusammenarbeit. Dazu zählen eine punktuelle Kooperation bis zur nächsten Bundestagswahl sowie eine grundsätzliche Bereitschaft zur fallweisen Zusammenarbeit, berichtet die Bild unter Berufung auf Fraktionskreise. Eine Unterstützung gebe es laut der Vorlage des Fraktionsvorstands jedoch nicht umsonst. Als Bedingungen fordere die AfD unter anderem den Posten für den Bundestagsvizepräsidenten, Ausschussvorsitze sowie eine stärkere Einbindung in parlamentarische Beratungen. Inhaltlich könne sich die Partei eine Kooperation etwa bei einer Verschärfung des Staatsangehörigkeitsrechts, der Rückkehr zur Atomkraft oder der Streichung des Bürgergelds für ukrainische Geflüchtete vorstellen.
Regierung hat Tankrabatt auf den Weg gebracht
Die Bundesregierung drückt beim angestrebten Tankrabatt aufs Tempo und hat den Gesetzentwurf dazu auf den Weg gebracht. Er wurde nach Angaben einer Regierungssprecherin vom Kabinett im Umlaufverfahren beschlossen.
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember soll die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um rund 14 Cent pro Liter gesenkt werden. Die Mehrwertsteuer eingerechnet ergibt sich laut Regierung an der Zapfsäule eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter.
Das Finanzministerium rechnet damit, dass der Bund deswegen 2,485 Milliarden Euro weniger Steuern einnimmt. Die Länder sollen die Hälfte davon tragen.
Mit dem Tankrabatt will die Bundesregierung die seit dem Iran-Krieg deutlich gestiegenen Preise an den Tankstellen abfedern. Einen identischen Rabatt hatte es bereits im Mai und Juni gegeben. Damals wurden die Preise deutlich gedämpft, die Mineralölkonzerne gaben die Steuersenkung allerdings nicht vollständig an Autofahrer weiter.
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember soll die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um rund 14 Cent pro Liter gesenkt werden. Die Mehrwertsteuer eingerechnet ergibt sich laut Regierung an der Zapfsäule eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter.
Das Finanzministerium rechnet damit, dass der Bund deswegen 2,485 Milliarden Euro weniger Steuern einnimmt. Die Länder sollen die Hälfte davon tragen.
Mit dem Tankrabatt will die Bundesregierung die seit dem Iran-Krieg deutlich gestiegenen Preise an den Tankstellen abfedern. Einen identischen Rabatt hatte es bereits im Mai und Juni gegeben. Damals wurden die Preise deutlich gedämpft, die Mineralölkonzerne gaben die Steuersenkung allerdings nicht vollständig an Autofahrer weiter.
Wüst: „Wir brauchen eine stabile Bundesregierung“
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat auch nach den neuen Wahlniederlagen der CDU bekräftigt, dass er Personaldebatten nicht für zielführend hält. „Wir brauchen eine stabile Bundesregierung“, sagte er beim „Ständehaus-Treff“ der Rheinischen Post in Düsseldorf. Die acht CDU-Ministerpräsidenten hätten durch ihre Erklärung vom vergangenen Mittwoch ihren Beitrag zur Stabilität geleistet.
Die Regierungschefs hatten damit unter anderem auf die Spekulationen über die politische Zukunft von Bundeskanzler Friedrich Merz reagiert und ihm Rückendeckung gegeben. „Wir halten einfach Personaldebatten jetzt nicht für zielführend, nicht für richtig“, bekräftigte Wüst, der als ein potenzieller Nachfolger von Merz im Kanzleramt gehandelt wird.
Der eigentliche Auslöser für die Erklärung seien aber Berichte gewesen, dass über eine Minderheitsregierung der Union nachgedacht werde, betonte der Ministerpräsident. Ein solcher Schritt würde Chaos bedeuten, das wisse jeder. „Und wir wollen kein Chaos. Wenn die Lage international so ist, wie sie ist.“
Die Regierungschefs hatten damit unter anderem auf die Spekulationen über die politische Zukunft von Bundeskanzler Friedrich Merz reagiert und ihm Rückendeckung gegeben. „Wir halten einfach Personaldebatten jetzt nicht für zielführend, nicht für richtig“, bekräftigte Wüst, der als ein potenzieller Nachfolger von Merz im Kanzleramt gehandelt wird.
Der eigentliche Auslöser für die Erklärung seien aber Berichte gewesen, dass über eine Minderheitsregierung der Union nachgedacht werde, betonte der Ministerpräsident. Ein solcher Schritt würde Chaos bedeuten, das wisse jeder. „Und wir wollen kein Chaos. Wenn die Lage international so ist, wie sie ist.“
Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident des Landes NRW. Christoph Reichwein/dpa
Anna Schimpp
Kanzler kündigt schnelles Gesetz gegen Enteignungen an
Kanzler Friedrich Merz hat angesichts des Wahlsieges der Linken in Berlin ein rasches Bundesgesetz gegen Enteignungen angekündigt. „Wir haben die ersten Textentwürfe vorliegen, in der Koalition zwischen Justizministerium und Innenministerium abgestimmt, wir werden das Gesetzgebungsvorhaben voranbringen“, sagt er zu Plänen, die Verstaatlichung von Wohnungsbaukonzernen zu untersagen.
„Es geht vor allem darum, an die internationalen Investoren eine klare Botschaft zu senden, die da lautet: Es gibt in Deutschland keine Enteignungen von privatem Eigentum“, betont der CDU-Vorsitzende. „Das ist gerade für den Investitionsstandort Deutschland von größter Relevanz.“ Die Linke werde zwar ihren Plan in Berlin schon aus Kostengründen nicht umsetzen können. „Aber die Botschaft, die damit verbunden ist, hat im Ausland und im Inland so verheerende Wirkung gehabt, dass wir das durch ein Gesetz hier klarstellen wollen, dass das nicht zulässig ist“, betont Merz. „Ich denke, wir werden da auch relativ schnell zu einer Entscheidung in der Koalition kommen.“
„Es geht vor allem darum, an die internationalen Investoren eine klare Botschaft zu senden, die da lautet: Es gibt in Deutschland keine Enteignungen von privatem Eigentum“, betont der CDU-Vorsitzende. „Das ist gerade für den Investitionsstandort Deutschland von größter Relevanz.“ Die Linke werde zwar ihren Plan in Berlin schon aus Kostengründen nicht umsetzen können. „Aber die Botschaft, die damit verbunden ist, hat im Ausland und im Inland so verheerende Wirkung gehabt, dass wir das durch ein Gesetz hier klarstellen wollen, dass das nicht zulässig ist“, betont Merz. „Ich denke, wir werden da auch relativ schnell zu einer Entscheidung in der Koalition kommen.“
Merz will Kassenregeln auf private Krankenversicherungen übertragen
Kanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass die schwarz-rote Regierung aus Gerechtigkeitsgründen Regeln der gesetzlichen Krankenversicherung auch auf die private Krankenversicherung übertragen wird. „Wenn sich in der Bevölkerung der Eindruck verfestigt, dass diejenigen, die privat versichert sind, sofort jede Leistung bekommen und diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind, Wochen und Monate darauf warten müssen, dann ist das genau ein solches Gerechtigkeitsproblem“, sagte er.
„Wenn sich in der Bevölkerung der Eindruck verfestigt, dass diejenigen, die privat versichert sind, sofort jede Leistung bekommen und diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind, Wochen und Monate darauf warten müssen, dann ist das genau ein solches Gerechtigkeitsproblem.“Bundeskanzler Friedrich Merz
Das müsse man nun angehen. Das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung löse Gerechtigkeitsfragen aus. „Es gibt gute Gründe für beide Systeme. Aber wenn die Bevölkerung das als ein so massives Problem ansieht, dann müssen wir daran etwas ändern.“
Söder: „Union darf sich nicht zum Hühnerhaufen entwickeln“
Nach den CDU-Wahlpleiten in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin fordert CSU-Chef Markus Söder von der Union ein Ende von Personaldebatten. „Wir stehen da gemeinsam zusammen und wollen, dass wir jetzt Inhaltsfragen und Strukturfragen bereden und keine Personalfragen“, sagte der bayerische Ministerpräsident zum Auftakt der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Es sei „wichtig, dass die Union sich jetzt nicht zum Hühnerhaufen entwickelt und jeder durcheinander rennt“.
Es gehe jetzt darum, „in den jeweiligen Verantwortlichkeiten einen Beitrag dazu zu leisten, dass Stabilität herrscht“, betonte Söder. Mit der SPD müsse es „vielleicht sogar relativ bald“ einen Koalitionsausschuss geben, bei dem auch zu klären sei, was von den ganzen Interviewäußerungen zu halten sei, wer die Nummer 1 bei der SPD sei und dann müsse man einen Weg finden, „erfolgreich gemeinsam etwas zu bewegen“. Ausdrücklich lobte Söder den kämpferischen Wahlkampf von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), „das respektiere ich sehr“.
Es gehe jetzt darum, „in den jeweiligen Verantwortlichkeiten einen Beitrag dazu zu leisten, dass Stabilität herrscht“, betonte Söder. Mit der SPD müsse es „vielleicht sogar relativ bald“ einen Koalitionsausschuss geben, bei dem auch zu klären sei, was von den ganzen Interviewäußerungen zu halten sei, wer die Nummer 1 bei der SPD sei und dann müsse man einen Weg finden, „erfolgreich gemeinsam etwas zu bewegen“. Ausdrücklich lobte Söder den kämpferischen Wahlkampf von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), „das respektiere ich sehr“.
Merz: Ausscheiden aus Landtag „tiefe Zäsur“ für CDU
CDU-Chef Friedrich Merz hat das Ausscheiden seiner Partei aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern als „tiefe Zäsur“ bezeichnet. „Es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches, einmaliges Ergebnis, dass wir die Fünf-Prozent-Hürde nicht überwinden konnten“, sagte der Bundeskanzler nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. „Das ist ein schwerer Schlag, und das wird auch für uns lange nachhallen. Wir werden uns über diese Konsequenzen noch lange zu unterhalten haben.“
Die CDU hatte bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in ein Landesparlament verfehlt. Bei der Wahl in Berlin verzeichnete sie Einbußen, rechnerisch wäre neben einer Koalition aus Linke, Grüne und SPD aber auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich.
Die CDU hatte bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in ein Landesparlament verfehlt. Bei der Wahl in Berlin verzeichnete sie Einbußen, rechnerisch wäre neben einer Koalition aus Linke, Grüne und SPD aber auch ein schwarz-rot-grünes Regierungsbündnis möglich.
Merz: Deutschland hat „tiefgreifende Veränderung des Parteiensystems“ erlebt
Deutschland hat bei den Landtagswahlen nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz eine „tiefgreifende Veränderung des Parteiensystems“ erlebt. Dies gehe über die Kritik an seiner Person hinaus, sagt er nach den CDU-Gremiensitzungen. In Anspielung auf AfD und Linke fügt er hinzu, dass die „destruktiven Kräfte“ gestärkt worden seien.
Hamburgs CDU-Chef bringt Vertrauensfrage von Merz ins Spiel
In der Diskussion um Bundeskanzler Friedrich Merz hat Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering nach den desaströsen Wahlergebnissen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin eine Vertrauensfrage im Bundestag ins Spiel gebracht. Angesichts des historischen Debakels mit dem Ausscheiden der CDU aus dem Landtag in Mecklenburg-Vorpommern „reicht die kurze Erklärung von Bundeskanzler Merz unmittelbar nach der Prognose nicht aus“, sagte Thering der Nachrichtenagentur dpa.
Der Bundeskanzler müsse mit der schwarz-roten Regierung ins Handeln kommen. „Ankündigungen müssen umgesetzt, Entscheidungen getroffen und Reformen vorangetrieben werden“, forderte der Hamburger Landesvorsitzende. „Die ersten Absetzbewegungen der SPD sind da ein ganz schlechtes Omen. Wenn es für den weiteren Reformkurs die Vertrauensfrage braucht, dann muss Merz sie stellen.“
Der Bundeskanzler müsse mit der schwarz-roten Regierung ins Handeln kommen. „Ankündigungen müssen umgesetzt, Entscheidungen getroffen und Reformen vorangetrieben werden“, forderte der Hamburger Landesvorsitzende. „Die ersten Absetzbewegungen der SPD sind da ein ganz schlechtes Omen. Wenn es für den weiteren Reformkurs die Vertrauensfrage braucht, dann muss Merz sie stellen.“
Holetschek: CSU und Söder wichtiger denn je
Der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, hält nach den herben Wahlschlappen der Schwesterpartei CDU in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern seine Partei für einen Stabilitätsfaktor. Es werde in den nächsten Wochen noch mehr als bisher auf die CSU und auf Parteichef Markus Söder ankommen, um die richtigen Entscheidungen nach vorn zu treiben, sagte Holetschek zu Beginn der Herbstklausur seiner Fraktion im oberfränkischen Kloster Banz bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels).
„Wir haben einen starken Ministerpräsidenten, der in diesen Tagen noch wichtiger denn je ist, auch für unsere gesamte Republik.“ Ein von Söder vorgeschlagener Gerechtigkeitscheck für die geplanten Sozialstaatsreformen sei aus seiner Sicht der völlig richtige Weg. „Wir müssen halt die Dinge jetzt auch endlich tun“, sagte Holetschek. „Das Fenster wird immer enger.“
„Wir haben einen starken Ministerpräsidenten, der in diesen Tagen noch wichtiger denn je ist, auch für unsere gesamte Republik.“ Ein von Söder vorgeschlagener Gerechtigkeitscheck für die geplanten Sozialstaatsreformen sei aus seiner Sicht der völlig richtige Weg. „Wir müssen halt die Dinge jetzt auch endlich tun“, sagte Holetschek. „Das Fenster wird immer enger.“