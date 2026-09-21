Parteigremien kommen zusammen

Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin tagen an diesem Montag die Gremien aller Parteien in Berlin. Um 9 Uhr trifft sich das CDU-Präsidium. Hier dürfte das beherrschende Thema das Scheitern der CDU an der Fünf-Prozent-Hürde in Mecklenburg-Vorpommern sein. Von 11 Uhr an kommt dann der CDU-Bundesvorstand zusammen. Für 13.30 Uhr ist eine Pressekonferenz des CDU-Parteivorsitzenden und Bundeskanzlers Friedrich Merz mit dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, und dem CDU-Spitzenkandidaten für Berlin, Stefan Evers geplant.



Auch der Bundesvorstand der Grünen kommt am Montagmorgen in Berlin zusammen.



Um 10.15 Uhr wird es eine Pressekonferenz der AfD mit den Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, der AfD-Spitzenkandidatin für Berlin, Kristin Brinker und Leif-Erik Holm, AfD-Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern geben.



Um 11 Uhr wollen sich die SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil, sowie die Spitzenkandidierenden der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und in Berlin, Steffen Krach im Willy-Brandt-Haus vor der Presse äußern.



Um 12.45 Uhr soll es eine Pressekonferenz der Linke-Vorsitzenden Ines Schwerdtner sowie Elif Eralp, Linke-Bürgermeisterkandidatin in Berlin, und Simone Oldenburg, Linke-Spitzenkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern geben.



Um 14.00 äußern sich die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner und Felix Banaszak sowie Claudia Müller, Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, und Werner Graf, Grünen-Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin.



Bei der CDU wird sich zeigen, ob Merz mit Rückenwind aus den Gremiensitzungen hervorgegangen ist - oder ob die Mächtigen in der Partei ihn angezählt haben: